Olten Jungunternehmende unter sich: Ein bunter Mix als Inspiration fürs Leben Im Oltner Stadttheater stieg die erste Nacht der jungen Leaders vor vollen Rängen. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 03.04.2022, 15.00 Uhr

Die 1. Nacht der jungen Leaders Olten war ausverkauft und kam «frisch, frech und einmal anders» daher, wie Moderator Andreas Hagmann meinte. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Man nehme einen Schuss Prominenz, eloquente Rhetorik, Inputs zur Weiterbildung, eine Portion Kulinarik und eine Party zum Ausklang: Alles zusammen ergab die erste Nacht der jungen Leaders, die am Freitagabend im Stadttheater stieg. «Frisch, frech und einmal anders», wie Abendmoderator Andreas Hagmann ankündigte, sprach sie 25- bis 40-jährige regionale Führungskräfte an.

Der Networking-Event der Junior Chamber International Olten, der Solothurner Handelskammer und der Wirtschaftsförderung Region Olten war ausverkauft, was allein schon für die Neuauflage in einem Jahr spricht.

Lutschtablette als Stolperstein

Wie die anwesenden Leader und Leaderinnen Misserfolge wegstecken und Stolpersteine überwinden können, war Thema am ersten Talk. SRF-Sportreporterlegende Berni Schär stellte dabei den Leichtathleten Kariem Hussein (33) auf den Prüfstand.

Auf dem Weg zum Europameister über 400 Meter Hürden in Zürich 2014 wäre er fast gestrauchelt und letztes Jahr geriet er wegen eines Dopingvergehens in die Bredouille. Die an einem Renntag erfolgte Einnahme der Lutschtablette Gly-Coramin hatte eine positive Dopingprobe und eine neunmonatige Sperre mit der Absenz an den Olympischen Spielen in Tokio zur Folge.

Rein in die «Vollgasdepression»

Was Ältere zur Stabilisierung des Kreislaufs bei einer Wanderung einnehmen, wurde dem Bronzemedaillengewinner der WM 2017 zum Verhängnis. Kariem Hussein stand dazu, dass ihm als Arzt diese Dummheit nicht hätte passieren dürfen. «Bei Fehlern muss man ehrlich sein», sagte der Hürdenstar in Olten. Das Missgeschick habe ihn wegen des Imageschadens drei Tage in eine «Vollgasdepression» gestürzt. Obwohl es viele Sponsorengelder kostete, lautete sein Credo dennoch, dass die Reise weitergehe.

Da er während der Sperre keine Vereins- und Verbandsanlagen nutzen darf, bereitete er sich für sein Comeback im Mai in anderen Stadien in Ägypten und Dubai vor. Dass gute Vorbereitung den Weg zum Erfolg bahnt, schilderte Kariem Hussein anhand seines EM-Titels. Nach der Goldmedaille habe er gelernt, bei sich zu bleiben und nicht abzuheben.

Vom Umgang mit Schicksalsschlägen

«Schicksalsschlag- plötzlich ist alles anders» mit Chantal Cavin, moderiert von Sportmoderator Berni Schär Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Wie Einschnitte den Lebensweg prägen können, war den eindrücklichen Erklärungen von Chantal Cavin (43) zu entnehmen. Die aktuelle Marathonläuferin war als 14-jährige Judoka nach einem Sturz auf den Hinterkopf erblindet.

Dennoch schaffte sie nach dem Handelsdiplom den Einstieg als Firmenkundenberaterin bei einer Grossbank und konnte auch ihre Sportkarriere immer wieder neu erfinden. Sie avancierte zur Topschwimmerin mit vier WM-Titeln, ehe ein misslungener Stockschlag an den Paralympics in Athen 2004 ein Trommelfell platzen liess.

Sie sattelte auf den Ironman um, bis eine Reglementsänderung die Begleitung durch Guides erschwerte. Den dritten Neubeginn bestritt sie dann im Marathon, wo sie ebenfalls ein riesiges Potenzial hat. «Ich lebe meine Leidenschaft», gab Chantal Cavin dem Publikum als Botschaft weiter.

«Wenn man sich für einen neuen Weg entscheidet, darf man nicht dem letzten Entscheid nachtrauern.»

Dass ausgerechnet beim Thema «Schicksalsschlag – plötzlich ist alles anders» die Meldung in den Saal platzte, dass im Foyer eine Person nach einem Kreislaufkollaps erstversorgt und wieder bei Bewusstsein mit der Ambulanz ins Spital überführt wurde, verdeutlichte die Zerbrechlichkeit des Lebens mit unerwarteter Aktualität.

«Schnell und oft Fehler machen»

CARIFY-CEO Sergio Studer im Element. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Carify-CEO Sergio Studer setzte den dritten Hauptakzent des Abends. Der Gründer der Auto-Abo-Plattform richtete den Fokus nicht explizit auf sein Unternehmen, sondern sprach allgemein über die Voraussetzungen für erfolgreiche Startups. Zuallererst gelte es, eine einmal gehegte Idee auch umzusetzen. «Ein Startup kann es sich nicht leisten, zu lange keine Entscheidungen zu treffen», unterstrich er den nötigen Mut zum Risiko, bei dem er auch habe dazulernen müssen.

Zu einem guten Businessplan gehöre es, schnell und oft Fehler zu machen.

«Wir zelebrieren unsere Fehler geradezu»,

sagte Sergio Studer. Wenn dies im Rahmen des Wochenrapports nicht geschehe, laufe man Gefahr, dass sich dieselben Fehler bei anderen Mitarbeitenden wiederholten.

Einblicke ins Glacé-Handwerk

Breakout Sessions - mit Florian Stähli (rechts) und Dominique Mattenberger, Co-Founders von Kalte Lust AG Olten. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Breakout Sessions gaben Einblicke ins Krisenmanagement, in die Blockchain-Technologie, in den Faktor Resilienz und ins Glace-Handwerk.

Das seit fünf Jahren durchstartende Oltner Unternehmen «Kalte Lust» zeigte den Unterschied zwischen handwerklich und industriell gefertigten Eisprodukten auf und liess das Publikum auch gleich von seinem Sortiment degustieren.

Karin Sidler vom Coachingzentrum Olten gab den Führungskräften Anregungen, wie sie gestärkt aus Herausforderungen hervorgehen können, wenn sie ihre inneren Ressourcen mobilisieren und auf die Säulen der Resilienz bauen.

Den weiten Blick in bewegten Zeiten eröffnete eine Video-Einschaltung des UBS-Chefökonomen Daniel Kalt. Ohne die Stimmung vermiesen zu wollen, verwies er auf die sich anbahnende Etablierung einer neuen bipolaren kapitalistischen Welt, geteilt in westlich demokratische Staaten und autoritäre Systeme. Viele Sicherheiten stünden auf dem Spiel, doch für ein Land mit hoher Innovationskraft sei dies auch eine Chance.

