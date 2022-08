Olten Junger Mann auf Stationsstrasse bedroht und ausgeraubt – die Polizei sucht Zeugen In Olten ist am Montagnachmittag ein junger Mann von zwei unbekannten Männern bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen. 09.08.2022, 11.29 Uhr

Symbolbild Kantonspolizei. kps

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurde der junge Mann am Montag, 8. August, zwischen 13.15 und 13.30 Uhr auf der Stationsstrasse in Olten von zwei unbekannten Männern angesprochen. Im weiteren Verlauf schlugen und bedrohten sie das Opfer. Schliesslich entwendeten die Täter dem jungen Mann das Portemonnaie und flüchteten in Richtung Hausmattrain. Eine sofortige Fahndung durch mehrere Polizeipatrouillen verlief ohne Erfolg.