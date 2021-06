Olten Junge Berufsleute engagieren sich für Jugendliche: Bewerbungsgespräche werden 1:1 durchgespielt Die Junge Wirtschaftskammer Olten und die Oberstufe im Frohheimschulhaus arbeiten seit Jahren zusammen, um Jugendlichen bei der Bewerbung für Lehrstellen behilflich zu sein – ein Augenschein vor Ort. Fabian Muster 02.06.2021, 05.00 Uhr

Sek-E-Schüler Sylvain Bernet (links) im Gespräch mit Franziska Peier von der jungen Wirtschaftskammer JCI Olten. Bruno Kissling

Wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden? «Es ist die Faszination für kleine und grosse Maschinen, und ich arbeite gerne draussen», sagt Sylvain Bernet, der Baummaschinenmechaniker werden will. Welches ist dein Lieblingsfach? «Werken.» Der Sek-E-Schüler aus Olten wird von Franziska Peier gerade in einem gestellten Bewerbungsgespräch auf seine Vorlieben, aber auch auf seine Schwächen angesprochen.

So wie ihm ging es rund 120 weiteren Schülerinnen und Schüler des Oltner Frohheimschulhauses: 18 Mitglieder der JCI Olten, der Jungen Wirtschaftskammer mit Ablegern in der ganzen Welt, haben sich für die Jugendlichen jeweils eine halbe Stunde Zeit genommen. Dies, um mit ihnen ein Interview zu führen, ihren Lebenslauf auf Verbesserungsmöglichkeiten zu prüfen oder ihnen Tipps fürs echte Bewerbungsgespräch zu geben, die schon bald einmal anstehen könnten. Die ersten Lehrstellen ab August 2022 sind bereits ausgeschrieben. Franziska Peier, die in diesem Jahr von der JCI für die Organisation zuständig ist und beruflich in der IT-Branche arbeitet, zeigt sich nach dem Gespräch zufrieden. Sylvain Bernet sei zwar etwas zurückhaltend, doch er habe eine tolle Bewerbung eingereicht. Einziger Kritikpunkt: Das nächste Mal soll er seine Unterlagen nur in einem PDF zusammenfassen.

Auch im Unterricht ist Berufswahl ein Thema

Seit 2015 führt die JCI jährlich im Rahmen des nationalen Programms «Fit4Jobs» der Jungen Wirtschaftskammer Schweiz Bewerbungsgespräche mit Schülerinnen und Schülern im Frohheimschulhaus durch. In einem ersten Durchgang vor ein paar Wochen haben die Jugendlichen an einem Morgen einen Einblick erhalten, wie ein ansprechendes Bewerbungsdossier aussieht, wie man offene Lehrstellen findet oder wie man sich beim eigentlichen Gespräch verhalten soll. Nach diesem Halbtag haben die Jugendlichen ihre Dossiers eingereicht, die nun auch bewertet wurden.

Zur Person Bruno Kissling Walter Fürst Schulleiter Sekundarschule 1 im Frohheim Olten

«Der Nutzen für unsere Schüler ist enorm»,

sagt Schulleiter Walter Fürst. Er spricht dabei etwa die Nervosität an, die bei einem Gespräch mit fremden Personen stärker ist, als wenn die eigene Lehrperson dieses führen würde. Oder das ehrliche Feedback, das man von einer Person erhält, die in der Wirtschaft über genau solche Bewerbungen entscheidet.

Doch auch die Volksschule ist in den vergangenen Jahren nicht untätig geblieben. Bereits ab dem ersten Oberstufenschuljahr beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler damit, was sie später einmal werden wollen. Seit der Sek-I-Reform steht dafür eine Lektion pro Woche zur Verfügung. Es gibt zudem im Frohheimschulhaus drei ausgebildete Berufswahlcoaches mit einem kleinen Pensum, die zusätzlich Schülerinnen und Schüler betreuen. Nicht zuletzt darf Schulleiter Fürst auf zwei Vertreter des kantonalen Gewerbeverbandes zurückgreifen, die vor allem im letzten und damit dritten Oberstufenschuljahr jene Jugendliche betreuen, die noch keine Lösung gefunden haben. In der Oberstufe ist es laut Fürst das Hauptziel, die jungen Menschen an eine Lehre heranzuführen nach dem Credo:

«Kein Abschluss ohne Anschluss.»

Für die Mitglieder der Jungen Wirtschaftskammer ist es eine Möglichkeit, ihre Erfahrungen weiterzugeben. «Ich wäre froh gewesen, hätte ich damals ein Bewerbungsgespräch auch so üben können», sagt Pascal Jaeggi, der bei der JCI für die Kommunikation zuständig ist. Doch nicht nur die Jugendlichen können profitieren: Wer von den JCI-Mitgliedern, von denen einige in leitenden Funktionen tätig sind, noch eine Lehrstelle offen hat, wird vielleicht im Pool der Frohheim-Absolventen fündig.

Schülerin Jessica Breitenstein (links) im Gespräch mit Sarah Amrein von der Jungen Wirtschaftskammer Olten. Bruno Kissling

Das ehrenamtliche Engagement der Berufsleute kommt auch bei den Schülerinnen und Schülern gut an. Jessica Breitenstein aus Starrkirch-Wil, die Mediamatikerin werden will, sagt, dass ihr das Gespräch sehr weitergeholfen habe. «Im Bewerbungsdossier wurden noch Fehler entdeckt – auch wenn es vorgängig von anderen Personen wie meinen Eltern geprüft wurde», sagt sie mit einem Lächeln.