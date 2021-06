Olten Ja im zweiten Anlauf: Das Gastroprojekt «Twelve Weeks» erhält trotz unerfüllter Vorgaben die Bewilligung Der Popup-Gastrobetrieb «Twelve Weeks» auf der Oltner Kirchgasse fiel beim ersten Genehmigungsversuch durch; der Stadtrat entschied anders. Urs Huber 11.06.2021, 05.00 Uhr

Bis Mitte September bietet das Gastroprojekt «Twelve Weeks» seine Dienste an der Oltner Kirchgasse an. Bruno Kissling

Nicht alle sind glücklich über den städtischen Entscheid, in den kommenden rund zwölf Wochen den Popup-Gastrobetrieb Twelve Weeks auf der Kirchgasse wirken zu lassen. Hauptfigur ist Nicolas Ambrosch, Gastronom des Oltner Terminus. Die Idee sei ja nicht neu, so Ambrosch zu dieser Zeitung.

Bereits in den vergangenen Jahren hätte es vergleichbare Projekte auf der Kirchgasse gegeben, so der Gastronom weiter. «Ich bin natürlich sehr glücklich über den Entscheid, denn bekanntlich kennt das Stammhaus ‹Terminus› keine Möglichkeiten, einen Freilichtgastrobetrieb zu führen in den Sommermonaten.»

Das ist für einzelne Stimmen aus der Gastrobranche allerdings ein schwaches Argument. Wer das ‹Terminus› übernehme, wisse, dass es diese Möglichkeit dort eben nicht gebe, sagt ein Insider. Zudem sei der aktuelle Stadtratsentscheid einer, der die an der Kirchgasse domizilierten Gastrobetriebe benachteilige.

Bruno Kissling

Man wollte kein Präjudiz schaffen

Seit rund anderthalb Monaten wisse er vom positiven Entscheid des Stadtrates, sagt Ambrosch. Der Entscheid zugunsten von «Twelve Weeks» fiel Ende April. Erstinstanzlich hatte das verwaltungsinterne Gremium «Koordination Innenstadt» (KOI) dem Ansinnen nicht entsprochen, weil dieses «von den Anforderungen des Leitfadens zur Nutzung des öffentlichen Raums in der Stadt Olten in wesentlichen Punkten abweicht», so Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage.

Bei der KOI befürchtete man, andernfalls ein Präjudiz zu schaffen. Um ein Aussenrestaurant zu führen, braucht es «grundsätzlich die direkte Angliederung an ein im Perimeter domiziliertes Restaurant, das eine Küche sowie Toiletten für die Gäste hat», steht im Leitfaden zu lesen.

Ein Foodtruck dient als Backoffice

Beides weist «Twelve Weeks» nicht auf. Ein Foodtruck bildet jetzt das Backoffice des Popup Restaurants, als Toiletten dienen die Anlagen im rückwärtigen Raum beim Munzingerplatz, die erst im Zuge der durch Corona bedingten Restaurantschliessungen wieder geöffnet wurden.

Was aber ebenfalls im Leitfaden zu finden ist: «Für Veranstaltungen und Zwischennutzungen (weniger als drei Monate im Jahr) kann in begründeten Fällen von den Bestimmungen des Leitfadens abgewichen werden.» Volià.

Darauf hat sich wohl auch der Stadtrat gestützt. Ausschlaggebend für den positiven Entscheid nämlich war, dass das bisher erfolgreiche Popup «Twelve Weeks» weitergeführt werden sollte, obwohl dafür im ehemaligen Naturmuseum nach Einzug des IPFO entgegen den ursprünglichen Absprachen kein Backoffice mehr zur Verfügung stand. Dazu meint Christoph Zehner vom Haus der Fotografie: «Es war für uns nicht möglich, das Parterre für Gastroinfrastruktur herzugeben.»

Denn im August steht das 3. Internationale Fotofestival an. Da wäre man sich ins Gehege gekommen. «Aber wir sind froh, das Angebot von «Twelve Weeks» in unmittelbarer Nachbarschaft zu wissen.»

Der Stadtrat hat in seinem Entscheid aber ausdrücklich betont, dass es sich um eine Ausnahmebewilligung handelt, die aufgrund der Vorgeschichte – Stichwort Belebung einer nach dem Auszug des Naturmuseums leerstehenden Liegenschaft – nicht mit andern Vorhaben vergleichbar sei.

Und jetzt: Feines mit «Twelve Weeks»

Item: «Twelve Weeks» startet ab sofort mit seinem Betrieb auf der Kirchgasse. «Unsere Maxime heisst: ‹Nose to Tail›; alles von geschlachteten Tier wird zubereitet. Aber wir haben sicher auch leckere Angebote für eine Kundschaft, die sich fleischlos ernährt», so Nicolas Ambrosch heiter.