Olten: Inside Home & Office von Norbert Jud ist in neuen Händen

Olten Inside Home & Office AG Olten: Der Name bleibt; es wechseln Besitzer und Standort Seit 1. Januar kennt das Möbelhaus Inside Home & Office von Norbert Jud neue Besitzer. Ein Quartett mit Tanja und Christoph Zehnder sowie Sandra und Cedric Nater hat übernommen.

Christoph Zehner vor der Liegenschaft Baslerstrasse 1. Das dortige Geschäft Inside Home & Office zieht Mitte März an die Baslerstrasse 19. Bruno Kissling

Nicht alles wird neu rund um das Möbelhaus an der Baslerstrasse 1 in Olten. Der Name, Inside Home & Office, bleibt. Soviel ist sicher. Die Belegschaft des kleinen, aber feinen Hauses wird mit Davor Martic ergänzt, und ab Mitte März wird der Betrieb am neuen Standort an der Baslerstrasse 19 neu eröffnet. Ebenfalls neu ist die Besitzerschaft. Mit Tanja und Christoph Zehnder sowie Sandra und Cedric Nater übernimmt jetzt ein Quartett. «Die Sache kam eigentlich mehr über persönliche Kontakte zustande», sagt Christoph Zehnder auf Anfrage dieser Zeitung. Konkret: Zehnder kannte jemanden aus der Belegschaft. Und Zehnder kannte Nater, der in Hägendorf aufgewachsen ist.

Besitz wechselte per Anfang Jahr

Im November/Dezember konkretisierte sich die Übernahme. Und per Anfang Jahr wurde diese besiegelt. Die neuen Besitzer übernahmen das Inventar des Betriebs. Fazit:

«Für den Weiterbestand des Geschäfts konnte eine «Oltner Lösung» gefunden werden»,

sagt Zehnder zufrieden. Damit wird das traditionsreiche Möbelhaus in der Stadt behalten, welches 1984 von Norbert Jud gegründet wurde und Mitte der Neunzigerjahre an die Baslerstrasse 1 zog. Inside sei eine Perle der Schweizer Inneneinrichtung und eine Oltner Institution, so Zehnder.

Kein Wunder also, hat sich der Mann für den Verbleib des Hauses in Olten stark gemacht. «Wir vier haben von der Branche eigentlich keine Ahnung», fährt Zehnder fort. Der Betrieb wird geführt von Davor Martic, der neu zum Team stösst, Jamie Lee Müller kümmert sich um Administration und Verkauf, während Sandro Bernabucci die technische Leitung innehat. «Ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird für die Kundschaft», meint Zehnder. Vielleicht werde man die eine oder andere Linie ins Angebot hinzunehmen. Aber letztlich werde das Trio die strategischen Entscheide treffen.

Wichtig, Haus und Marke in der Stadt zu haben

«Es war einfach wichtig, das Haus und damit die Marke Inside in Olten zu halten», begründet Zehnder das Engagement der neuen Besitzer. Diese Werte in die Zukunft zu führen sei dem neuen Besitzerquartett einfach wichtig gewesen: Ansporn und Anliegen zugleich. Und nicht zuletzt stärke man damit auch das städtische Gewerbe.

Ab Mitte März öffnet Inside seine Tore unweit des aktuellen Standortes, an der Baslerstrasse 19 nämlich, wo im weiteren Sinne des Wortes der Parterre- und Hochparterrebereich zur Miete belegt werden. Die Umbauarbeiten würden auf Hochtouren laufen.

Die Liegenschaft Baslerstrasse 1 ist an die Aargauische Kantonalbank übergegangen. Das Gebäude des Architekten Hans Zaugg, so Zehnder, passe aber bestens zum exklusiven Inneneinrichtungshaus. «Hochwertige Möbel, individuelle Beratung und persönliches Engagement waren immer schon die Pfeiler des Unternehmens und dies soll auch in Zukunft am neuen Standort so bleiben.»

Vom 21. bis 29. Januar 2022: Verkauf von Einzelstücken am Standort Baslerstrasse 1.

Hans Zaugg Einer der Solothurner Schule Der 1913 in Olten geborene Hans Zaugg war ein wichtiger Vertreter der modernen Schweizer Nachkriegsarchitektur. Mit den gleichdenkenden Kollegen der sogenannten Solothurner Schule, Max Schlup, Franz Füeg und Fritz Haller teilte Zaugg zusammen mit Alfons Barth, mit dem er ein Architekturbüro führte, die Vorliebe für zeitgemässe Materialien wie Stahl und Glas. Beim Bau seines eigenen Wohnhauses 1955 experimentierte Zaugg mit Ideen der Vorbilder Mies van der Rohe und Le Corbusier. Er verwirklichte als erster der Solothurner Schule einen Stahltragwerkbau. Die sichtbare Tragkonstruktion, die offenen Raumübergänge und die grossen Glasfronten zum Garten geben dem Bau mit dem damals noch ungewohnten Flachdach ein eigenes Gepräge. Zaugg verstarb 1990.

