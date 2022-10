Riggenbach AG aus Olten montiert mehr Klimaanlagen bei Privaten

Olten Immer mehr Leute wollen eine Klimaanlage im Schlafzimmer – aber nicht nur wegen der Hitze: «Das ist eine Luxuserscheinung» Die Firma Riggenbach aus Olten montiert grosse Klimageräte in Apotheken oder Serverräumen. In einem Hitzesommer wie diesem erhalten die Kältetechniker auch viele Anfragen von Privaten. Diese warten ihre Geräte aber oft schlecht – auch weil die Anreize fehlen. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 14.10.2022, 18.00 Uhr

Cyrill Wyss schliesst die Kupferrohre an die neuen Klimageräte an. Über den Sommer muss er oft ausrücken, weil schlecht gewartete Anlagen streiken. Bruno Kissling

Als wir eintreffen, stehen Cyrill Wyss und David Lovat auf dem Dach eines Container-Bürokomplexes und hantieren an blau-weissen Kästen. Es sind die Ausseneinheiten von Klimaanlagen; jene Geräte also, die an heissen Tagen schnelle Kühlung versprechen. Am Vortag haben die Kältetechniker die nagelneuen Apparate bereits festgeschraubt. Jetzt geht es darum, die Rohre für den Kältekreislauf zu verlegen.

Während man solche Kästen in Italien oder in Spanien fast an jeder Fassade oder auf jedem Dach antrifft, sind Klimaanlagen in Privathäusern und -wohnungen hierzulande noch weniger verbreitet. Noch. Stickige Luft, die Kleider auf der schweissigen Haut klebend: Gerade während eines extrem heissen Sommers wie diesem dürfte sich manch einer eine Klimaanlage herbeigewünscht haben.

Als Folge der Klimakrise lag die schweizweite Durchschnittstemperatur während der Sommermonate im 2022 rund vier Grad über der Norm; in der Region Olten wurde an 30 Tagen die 30-Grad-Marke überschritten. Die Nachfrage nach künstlicher Klimatisierung steigt. Das spürt auch die Firma Riggenbach mit Hauptsitz in Olten, die auf Lüftungs- und Klimaanlagen spezialisiert ist.

Viele entscheiden sich für eine billigere Variante

Den grössten Teil des Geschäfts würden noch immer Anlagen für die Industrie ausmachen, sagt Markus Duss, Leiter Kältetechnik. So plant die Firma grosse Klimaanlagen für Medikamentenlager in Apotheken, für Serverräume oder auch für Maschinenhallen, wo der Produktion wegen ebenfalls konstante Temperaturen herrschen müssen. Doch insbesondere während der Hochsaison im Sommer erhält die Firma seit einigen Jahren immer mehr Anfragen von Privaten.

An besonders heissen Tagen könne das Telefon schon mal Sturm läuten, so Duss. Die Fragen seien oftmals die gleichen: «Wie teuer ist eine Anlage?» und «Wie schnell können Sie montieren?» Sobald er jedoch den Preis für ein fest installiertes Klimagerät – eine sogenannte Splitanlage– nenne, würden viele das Interesse bereits wieder verlieren.

So funktioniert eine Split-Klimaanlage Eine Splitanlage besteht aus einem Aussen- und einem Innengerät. Ein Ventilator im Innengerät saugt warme Raumluft an. Mittels eines Wärmeaustauschers wird die Wärme auf ein Kältemittel übertragen. Das Kältemittel verdampft und strömt über ein Rohr zum Aussengerät. Gleichzeitig kühlt sich die Luft im Rauminneren ab. Ein Kompressor im Aussengerät erhöht den Druck in der Rohrleitung. Als Folge erhitzt sich das Kältemittel weiter, bis es die Wärme über einen zweiten Wärmeaustauscher an die Umgebungsluft abgibt. Das abgekühlte Kältemittel fliesst dann zurück zum Innengerät, wo der Kreislauf von neuem beginnt. In modernen Geräten kann der ganze Prozess auch umgekehrt laufen, sodass diese nicht nur zum Kühlen, sondern auch zum Heizen taugen.

Wer einen einzelnen Raum mit Hilfe eines Split-Klimageräts kühlen will, müsse mit Kosten zwischen 4000 und 5000 Franken rechnen. Vielen sei das zu teuer, auch weil in Baumärkten oder Elektrofachgeschäften eine billige Alternative winkt, so Duss.

Ab 300 Franken werden dort sogenannte mobile Klimaanlagen angeboten; «mobil», weil die gesamte Technik in einem Gerät verbaut ist und sie deshalb in einem beliebigen Raum aufgestellt werden können. Die heisse Luft wird über einen Schlauch nach draussen geleitet. Der Kältetechnik-Leiter sagt:

«Energetisch sind mobile Anlagen ein völliger Blödsinn.»

Weil diese Geräte nicht wie Splitanlagen nur die Wärme abführen, sondern direkt die heisse Luft absaugen, entstehe ein Unterdruck im gekühlten Raum. Die Folge: Es wird laufend warme Aussenluft angezogen, die dann wieder von neuem gekühlt werden muss. Doch zurück zu den Klimaanlagen der Firma Riggenbach.

Kältemittel erreicht Drücke von über 25 Bar

Zwischen 15 und 20 Stück verbaut die Firma jährlich bei Privatkundinnen und Privatkunden. Oft würde damit das Schlafzimmer, das Wohnzimmer oder auch das Büro gekühlt, erzählt Kältetechniker Wyss. Der Raum eben, wo sich die Kundschaft am meisten aufhalte. Er erledige gerne Aufträge bei Privaten: «Sie zeigen sich besonders dankbar über unsere Arbeit.»

Cyrill Wyss (links) und David Lovat saugen mit einer Pumpe die Luft aus den frisch montierten Rohren ab. Bruno Kissling

Die Montage eines Klimagerätes dauert zwischen einem halben und einem ganzen Tag, je nachdem wie einfach die Rohre zu verlegen sind. Damit sind Lovat und Wyss beim aktuellen Auftrag gerade fertig geworden. Nun folgen die kritischsten Schritte: die Rohrenden an die Geräte anschliessen und die Dichtheitsprüfung.

Das Manometer zeigt an, ob die Leitungen dicht sind. Dies ist wichtig, damit das klimaschädliche Kältemittel später nicht entweicht. Bruno Kissling

Mit einer Vakuum-Pumpe saugt Lovat die feuchte Luft ab, bis ein leichter Unterdruck entsteht. Er erklärt: «Damit der Kältekreislauf funktioniert, muss alles dichthalten.» Wenn das heisse, gasförmige Kältemittel aus dem Kompressor schiesse, würden im Gerät Drücke von bis zu 25 Bar erreicht.

Kältemittel ist 675 Mal schädlicher als CO 2

Wichtig ist die Dichtheit nicht nur für den Betrieb der Anlage, sondern vielmehr auch aus Umweltgründen. Denn die heute am meisten verwendeten Kältemittel, fluorierte Kohlenwasserstoffe, sind potente Treibhausgase. Gelangt das hier von den Kältetechnikern verwendete Kältemittel R32 in die Atmosphäre, ist es 675 Mal schädlicher als CO 2 , so steht es auch auf der Geräteetikette.

Weltweit ist die Kühlindustrie (dazu gehören auch Klimaanlagen in Autos und Kühlschränke) gemäss Studien für rund 10 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich – deutlich mehr als der Luft- und Schiffverkehr zusammen. Die modernste Generation Kältemittel, wie etwa Propan, heizen das Klima nicht zusätzlich auf, wenn sie entweichen. Splitgeräte mit diesen Kältemitteln seien jedoch im Einkauf noch gar nicht erhältlich, so Duss.

«Wir sind abhängig von den Lieferanten.»

Weil etwa Propan hochentzündlich sei, seien viele zusätzliche Abklärungen in puncto Sicherheit nötig. Bei grösseren Anlagen, welche die Kältetechnikfirma selbst konstruiert, habe man bereits Erfahrungen gesammelt. So müsse man beispielsweise sicherstellen, dass die Leitungen nicht etwa durch eine Putzkammer mit Chemikalien verlaufen.

Techniker leisten Notfalleinsätze wegen verdreckter Geräte

Um zu verhindern, dass klimaschädliches Kältemittel austritt, hätten nicht zuletzt die Besitzenden der Klimageräte grossen Einfluss, so Duss. «Alle ein bis zwei Jahre muss ein Service gemacht werden, das sagen wir unserer Kundschaft auch.»

An heissen Tagen musste Cyrill Wyss die Montagearbeit öfter unterbrechen, um Notfalleinsätze zu leisten. Bruno Kissling

Doch was in der Theorie gut klingt, funktioniert in der Praxis oftmals nicht: Gerade im Sommer werden die beiden Kältetechniker nebst den regulären Terminen immer wieder für «Notfalleinsätze» aufgeboten, weil bei der Kundschaft die Klimaanlage zu streiken scheint. Lovat sagt:

«Die Menschen reagieren instinktiv, wenn es brennt.»

Wie zur Bestätigung zeigt Hess ein Foto auf dem Smartphone, auf dem ein Luftfilter zu sehen ist, der komplett mit Dreck verstopft ist. Weil das Gerät wegen der heissen Temperaturen eh schon auf voller Leistung arbeiten müsse, komme es an den Anschlag, so der Kältetechniker. Dann steige auch das Risiko eines Lecks.

Die zunehmende Hitze ist nicht der einzige Kaufgrund

Dass gerade kleinere Klimageräte oft schlecht gewartet sind, hat einen Grund: Eine regelmässige Wartung ist gemäss der Kältemittelverordnung nur für grössere Geräte ab drei Kilogramm Kältemittel Pflicht. Je nach Anfahrtsweg kostet der Service für ein einzelnes Gerät schnell 300 Franken.

Ein gut gewartetes Klimagerät habe eine Lebensdauer zwischen 10 und 15 Jahren, so Duss. Auch aus Gründen der Energieeffizienz wäre der Service mehr als wünschenswert: Nach zwei Jahren ohne Wartung steigt der Energieverbrauch einer Klimaanlage um bis zu 45 Prozent, steht etwa in einem Ratgeber des Bundesamts für Energie (BFE).

Das Handwerkerauto der Riggenbach am Montageort: Je nach Anfahrtsweg kostet der Service einer kleinen Splitanlage schnell 300 Franken. Bruno Kissling

Doch wie viel Strom verbraucht ein funktionierendes Klima-Splitgerät an einem Hitzetag? Das liesse sich kaum abschätzen, sagt der Kältetechnikleiter. Die Bilanz könne je nach Gebrauch und Wärmedämmung des Raumes ganz unterschiedlich ausfallen. Allgemein würden moderne Anlagen weniger Energie brauchen, weil sie ihre Leistung anhand von Sensoren automatisch regulieren.

Dennoch: Läuft eines der eben montierten Geräte in einem heissen Sommermonat 100 Stunden bei voller Leistung, verbraucht es 350 Kilowattstunden Strom. Auch Duss beobachtet den Trend hin zu Klimaanlagen in Privatwohnungen durchaus kritisch. Aus seiner Sicht ist dieser nicht eine blosse Folge der zunehmenden Hitze. Er sagt:

«Das ist eine Luxuserscheinung.»

Etwas Schwitzen im Sommer gehöre dazu. Er empfehle, das Hitzeproblem zunächst durch geschicktes Lüften oder einen Ventilator anzugehen.

Klimaanlagen verbrauchen wegen Hitze mehr Strom

Darüber, wie sich die Zahl der einfachen Split-Klimageräte in der Schweiz entwickelt hat, gibt es keine Daten. Der Bund erfasst nur grössere Anlagen mit mehr als drei Kilogramm Kältemittel.

Wie viele Klimaanlagen es in der Schweiz gibt, ist nicht erfasst. Studien besagen, dass die Zahl wegen der Klimakrise ansteigen dürfte. Bruno Kissling

Der Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz führt zwar eine öffentliche Statistik zu Klimageräten. Auf Anfrage heisst es jedoch, die Zahlen seien nicht verlässlich, da sich der Kreis der meldenden Firmen verkleinert habe, die Statistik bereits zuvor nur einen kleinen Teil des Marktes abbildete.

Marco Von Wyl, Direktor des Schweizerischen Vereins für Kältetechnik, sagte kürzlich gegenüber Swissinfo, er schätze, dass 10 Prozent der Wohnungen mit einer Klimaanlage ausgestattet sind. Wegen der fortschreitenden Klimaerwärmung dürfte diese Zahl rasch ansteigen. Dies besagt auch eine neue Studie, die das BFE unterstützt hat. Ein weiteres Resultat: Bei höheren Temperaturen steigt der Strombedarf der Geräte markant.

