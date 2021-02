Olten Im Pilgerschritt zum neuen Herzstück des Bahnhofquais: Ab Montag wird die Bohrpfahlwand in Angriff genommen Ab nächster Woche wird entlang des Bahnhofquais in Olten die Bohrpfahlwand in Angriff genommen. Die Baustelle ist einen knappen Monat in Verzug. Urs Huber 12.02.2021, 11.45 Uhr

Die Pfahlbohrmaschine sur place: 76 Tonnen schwer und 23 Meter hoch sorgt sie für die Entstehung der Bohrpfahlwand. Bruno Kissling

Am Montagmorgen wird sie loslegen, die 76 Tonnen schwere Bohrpfahlmaschine, die in den frühen Morgenstunden des Freitags an ihren neuen Arbeitsplatz am Bahnhofquai in Olten angeliefert worden ist; per Tieflader, versteht sich. Die heikelste Passage, vom Tieflader via Rampe zur aareseitigen Arbeitsebene, wurde problemlos gemeistert, wie der Baustellenverantwortliche Benjamin Rogger von der KFB Pfister AG morgens kurz nach 03 Uhr zu verstehen gibt. «Bislang standen praktisch sämtliche Arbeiten im Zeichen der Baustellensicherung», so Rogger weiter. Nun können ab Montag die Arbeiten zur eigentlichen Bauphase Bohrpfahlwand, zentraler Bestandteil des Projektes, begonnen werden.

Der Bohrantrieb, ein Kernteil des maschinellen Aspekts, wird zurechtgemacht. Bruno Kissling

Mehr Möglichkeiten in der Ufergestaltung

Ein zentraler Bestandteil insofern, als dass die Wand ermöglicht, die Uferböschung am Bahnhofquai gefahrlos abzutragen. Das wiederum bietet der Stadt Olten neue städtebauliche Möglichkeiten bei der Ufergestaltung entlang des Bahnhofquais. Das einstige Gelände übrigens ist kaum mehr wiederzuerkennen. Weit unten gurgelt die Aare, unter all der Bauinfrastruktur zeichnet sich am Rand der alte Ländiweg ab, ein Schachtdeckel ruft in Erinnerung, dass sich dort mal ein steiles Grasbord befand. Von Gras ist nichts mehr zu sehen.

Insgesamt sind auf dem gut 100 Meter langen Abschnitt entlang des Bahnhofquais rund 150 Pfähle vorgesehen, jeder zweite armiert. Schliesslich werden die Pfähle knapp 13 Meter in die Tiefe ragen. Vorgegangen wird im sogenannten Pilgerschritt. Will heissen: Für überdimensionaler Betonwände hat die Anwendung des Pilgerschrittverfahrens bautechnische und logistische Vorteile. Die Wand wird in einzelne Blöcke unterteilt.

Blick vom linken Aareufer auf die Baustelle; bemerkenswert die Höhe der Bohrpfahlmaschine, die satte 23 Meter erreicht. Bruno Kissling

Erst wird jeder zweite Block erstellt. An den Verbindungsseiten werden Aussparungen vorgesehen, die der späteren Verzahnung mit den später einbetonierten Lückenelementen dienen. «Pro Tag schaffen wir zwei bis drei Bohrungen», tönt’s auf der Baustelle. Man rechne: Die Bohrpfahlmaschine wird dafür rund sechs Wochen im Einsatz stehen. «Deren Lärm ist durchaus erträglich», sagen die Fachleute vor Ort überzeugt.

Kontaminiertes Erdreich und ein harter Januar

Die Baustelle sei einen knappen Monat im Verzug, so Projektleiter Daniel Zimmermann vom kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT). Grund dafür: Bei der Einrichtung der Arbeitsplattform zwischen Quai und Ländiweg trat kontaminiertes Erdreich zutage. «Erdreich, welche nicht frei gelagert werden konnte, sondern bloss auf hartem, dichtem Untergrund», so Zimmermann.

Das machte die Lagerung beziehungsweise den Transport des kontaminierten Erdreichs aufwändig; ein sicherer Lagerplatz nämlich war nicht in unmittelbarer Nähe des Abbauraumes gegeben. «Und da war auch noch die kalte Witterung im Januar, die den Fortgang der Arbeiten blockierte oder zumindest behinderte», ergänzt der Projektleiter.

Inzwischen wird die Bohrpfahlmaschine, an ihrer höchsten Stelle 23 Meter hoch, noch im Scheinwerferlicht der Baustelle flott gemacht. Mehrere Männer machen sich am Bohrantrieb zu schaffen. Die Maschine liegt jetzt gut zweieinhalb Meter unter Niveau Bahnhofquai. Im Sommer soll die Wand fertig sein. Ende Mai, Anfang Juni. Dann finden Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten statt. Und dann, Ende Jahr, wenn alles fertig sein wird, finden sich dort, wo heute die Pfahlbohrmaschine platziert ist, allenfalls Fussgänger, die unter Bäumen entlang des Bahnhofquais flanieren. Alles einfach rund zweieinhalb Meter weiter oben, auf Fahrbahnniveau. Dann ist der Bahnhofquai vielleicht wieder die Prachtsstrasse, die Jahre später zum neuen Bahnhofplatz