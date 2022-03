Alter Kugelfang in Olten wird nach Jahren endlich saniert

Olten Im Gebiet Kleinholz ist die Schiessanlage schon lange nicht mehr in Betrieb – ein Kugelfang wird trotzdem erst jetzt saniert Das Schützenhaus in Olten ist längst abgebrochen und der Schiessstand rückgebaut. Trotzdem gibt es noch eine Altlast aus der damaligen Zeit zu sanieren. Urs Huber Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Blick auf den eingewachsenen Kugelfang des Schiessstands im Oltner Gebiet Kleinholz. Bruno Kissling

Die Altlastensanierungen im Gebiet Kleinholz Olten ist in der Öffentlichkeit etwas in den Hintergrund getreten. Noch immer nämlich ist der Bereich Kugelfang des 300-Meter-Schiessstandes nicht saniert, bröckelt der Zeigerstand vor sich hin, nimmt der Wald das Terrain zusehends wieder in Besitz. Dies jedenfalls hat eine Passantin festgestellt, die sich bei dieser Zeitung gemeldet hatte und dabei bemerkte, das Problem sei offenkundig versandet.

Auch wenn dies so scheint: In den nächsten zwei, drei Jahren kommt konkret Bewegung in die Angelegenheit, die eigentlich schon seit zwei Jahrzehnten anhält.

Nachdem seit den führen Nuller-Jahren eine erste Etappe (Schützenhaus, Kugelfang 50 Meter, 125 Meter, Stand und Zwischengelände) abgeschlossen wurde, erfolgten ab dem Jahr 2011 die Sanierung von mit Abfall belasteten Standorten wie die der ehemaligen Lettgrube, wo in den 1930er- und 1940er-Jahren Siedlungsabfälle der Stadt deponiert wurden sowie weitere Bereinigungsarbeiten in Sachen Altlasten.

Diese Sanierungen erfolgten im Vorfeld der zu realisierenden Überbauung Chly Holz. Das Gemeindeparlament Olten sprach damals für die Entsorgung der belasteten Standorte und Altlasten einen Kredit von pauschal 2,6 Mio. Franken. Dies im Sinne einer umfassenden Bereinigung und Attraktivierung des Entwicklungsgebietes.

Ausstehend ist jetzt in der Tat noch ein Kugelfang am Waldrand, wie das Stadtbauamt auf Anfrage erklärt. «Seit Anfang 2018 übernimmt der Kanton, nach Abzug der Beiträge des Bundes, die Kosten für die Sanierungen der Kugelfänge bei Schiessanlagen und führt die Sanierungen auch durch», so Oltens Stadtbaumeister Kurt Schneider.

Im kommenden Jahr sollen Untersuchungen starten

Zuständig dort für die Sanierungsarbeiten ist Stephan Margreth vom kantonalen Amt für Umwelt. «Im Jahr 2019 haben wir die Anlagen im Wasseramt saniert, 2021 jene im Schwarzbubenland, im laufenden Jahr sind Anlagen im Thal an der Reihe», so Margreth auf Anfrage. Wenn alles rund läuft, beginnen im kommenden Jahr die Untersuchungen in Olten. Fürs Jahr 2025 wäre hier dann auch die Altlastenbeseitigung vorgesehen.

Gemäss Margreth wird der Zeigerstand in der Regel ebenfalls abgebrochen und rückgebaut. «Zum Sanierungsverfahren muss gesagt sein, dass sich der Prozess über drei Stufen hinwegzieht», gibt Margreth zu verstehen. Die Untersuchung des Bodens im ersten, das Submissionsverfahren im zweiten sowie das effektive Sanierungsverfahren im dritten Jahr.

«Zu den anfallenden Kosten können wir noch keine zuverlässigen Zahlen liefern. Eines der Ziele der für die im Jahr 2023 vorgesehene Untersuchung der Schiessanlage ist die Kostenprognose», so der wissenschaftliche Mitarbeiter Bodenschutz.

Wieso liess Sanierung so lange auf sich warten?

Wieso die Sanierung in Olten so lange auf sich warten lässt, ist auch schnell erklärt. Der Kanton als Verantwortlicher für die Altlastensanierung schreibt aus Kostengründen gleichzeitig immer zwischen 10 und 20 Anlagen aus. Und: «Die Priorisierung der Arbeiten fusst auf dem Gefährdungspotenzial, welches von den jeweiligen belasteten Grundflächen ausgeht», so Margreth. Will heissen: Vom Kugelfang in Olten geht keine unmittelbare Umweltgefahr aus.

«Die Hauptverursacher von Bodenverunreinigungen bei Schiessständen sind eigentlich gut bekannt», weiss Margreth: Blei und Antimon. Letzteres ist ein Halbmetall und sorgt dafür, dass Reinblei eine für die Geschossherstellung geeignete Härte bekommt. Antimon liegt zwar in wesentlich geringeren Konzentrationen vor als Blei, ist aber viel besser wasserlöslich und kann daher mobilisiert werden.

Ein langfristiger Eintrag in das Grundwasser kann im Bereich von Kugelfängen nicht ausgeschlossen werden, wie aus einem Bericht der Hochschule für Technik Rapperswil hervorgeht.

