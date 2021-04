Olten «Im Buchstabenmeer»: ertrinken in der süffig-lieblichen Sprache des Buchneulings Vor ein paar Tagen hat die Oltnerin Alexandra von Arx ihren Buchneuling lanciert. Sie erzählt, um was es darin geht. Urs Huber 15.04.2021, 05.00 Uhr

Alexandra von Arx mit ihrem neuen Buch "Im Buchstabenmeer". Bruno Kissling

Charaktereigenschaften der Meere? Stürmisch. Lieblich. Ruhig. Aufgewühlt. Rau. Und welche Eigenschaften treffen auf das «Buchstabenmeer» zu, dem neuen Roman der Oltnerin Alexandra von Arx? Der plätschert unaufgeregt dahin. Nur? Plätschert ein Buchstabenmeer dahin? Wo man doch nie weiss, ob sich aus dem Nichts nicht doch irgendein Kaventsmann auftürmt.

Item: Hinter dem etwas kryptisch wirkenden Titel verbirgt sich die sensibel durchwobene Geschichte der Reiseführerin Natascha (34), die sich ihrer Gruppe auf dem gemeinsamen Trip durch Armenien annimmt. Ihre Beobachtungen und Stimmungen nähren den ganzen Roman. Natascha verliebt sich und doch nicht, trennt sich und doch nicht. Verhängt im Alten, verhaspelt im Neuen, aber immer guten Mutes, in diesem Spinnennetz menschlicher Regungen die Mitte wieder zu finden. Und dies alles in feiner Sprache: geschliffen, präzise, ja vielleicht fast süffig-lieblich und was der besonderen Attribute sonst noch wären.

Da rollt kein Kaventsmann daher

«Im Buchstabenmeer» rollt kein Kaventsmann daher; «Im Buchstabenmeer» hält das gleichförmige, aber vitale Sirren des Lebens Hof; – und wach. Nur unterbrochen von lichtmalerischen Höhen und leichten Untiefen. Das Leben halt. Wer Autobiografisches dahinter vermutet: Fehlanzeige.

«Der Roman mit der Hauptdarstellerin Natascha trägt keine autobiografischen Züge, greift aber Themen auf, die mich beschäftigen»,

sagt Alexandra von Arx, die seit wenigen Tagen ihren im Oltner Knapp Verlag erschienenen Neuling auf dem Markt weiss. «Ich bin weder Reiseleiterin noch habe ich die Absicht, eine solche zu werden.»

"In Armenien war ich schon öfter"

Dennoch wird die Juristin, freiberufliche Übersetzerin und Wahlbeobachterin später noch gestehen: «Beim Schreiben war’s durchaus eine Überlegung wert.» Sie lacht. «Was hingegen zutrifft: In Armenien war ich schon öfter.»

Eines der Geheimnisse ihrer Figuren: Der Lesende selbst könnte problemlos Teil der Reisegruppe sein, in der sich grazile Normiertheit zeigt, funkensprühender Gleichklang, beredter Wissensdurst. Da ist auch Alexei, der Wächter der Hotelanlage, keine Ausnahme. Und doch gilt der Mann als lichtmalerische Höhe im Roman. Zwar: Mit einem Buch, so Natascha, habe sie ihn noch nie gesehen, «eher mit einem Glas Brandy oder zwei», wie sie denkt. Aber dies ist nur eine Facette Alexeis. Dass ausgerechnet der gottbegnadete Trinker aus dem kulturell so reichen Armenien der Reise­leiterin Natascha zum Schreiben rät: ein Kontrapunkt, schon fast eine Traumvorstellung. Aber warum eigentlich nicht, wo die Trinkerseele doch den Impetus der schleichenden Vergäng­lichkeit birgt, Geschriebenes ­dagegen doch unvergänglich wirkt.

Figuren, wie aus dem Leben gestanzt

Und dann: Von Frau Luginbühl aus der Reisegruppe über Artiom, den Fahrer bis hin zu Aschot, einem der Gastgeber in Armenien: Sie alle wirken wie aus dem Leben gestanzt, Archetypen in einer zusammengewürfelten Gesellschaft, bar jeder Aufdringlichkeit. «Ja, eigentlich mag ich die Figuren doch alle gerne», sagt die Autorin. Zu Recht, denkt der Lesende. Und dann wären da noch – neben Natascha – die Hauptfiguren Paul und Jan. Der eine Wirtschaftsanwalt – auf Armenienreise, der andere Künstler – daheim. Kann man Antagonisten gekonnter inszenieren, ohne dabei gleich das Wasser über den Becherrand schwappen zu lassen? Zu beiden fühlt sich Natascha abwechselnd hingezogen und abgestossen. Wem ist dieses Gefühl eigentlich unbekannt?

Der Erzählstrang, der sogenannte Plot zu «Buchstabenmeer»: frei gewählt. «Nein, ich hatte keine fixfertige Geschichte im Kopf», erzählt Alexandra von Arx. Das sei aus ihrer Sicht spannender, als wenn die Geschichte im Kopf schreibbereit vorliegen würde. «Da entwickeln sich Personen und Situationen auf un-geahnte Weise.»

"Zum Schluss kommt die ordnende Hand hinzu"

Dabei hat die Autorin, die 2018 den Förderpreis für Literatur des Kantons Solothurn verliehen bekam, sich auch der Idee hingegeben, zwei, drei Elemente aus ihrem Erstling «Ein Hauch Pink» in den Beginn des «Buchstabenmeeres» einzuweben. «Wer Pink nicht kennt, wird dies nicht bemerken», gibt sie zu verstehen. Sie würde auch nicht chronologisch arbeiten, jeweils zwischen verschiedenen Zeitpunkten im Roman oszillieren. «Zum Schluss kommt die ordnende Hand hinzu», sagt sie.

Feinabstimmungsarbeit, das Ausformulieren der Gedanken, das Konfektionieren des Inhalts. Das nehme ziemlich Zeit in Anspruch, bis das Manuskript einem Verlag vorgelegt werden könne. «Ich bin eher pedantisch in meiner Arbeit», sagt die Autorin. Wer «Im Buchstabenmeer» liest, kommt sofort drauf, dass hier Details gepflegt werden.