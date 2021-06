Olten «Ich sass ständig nur noch im Büro»: Irène Pürro schliesst nach über 30 Jahren ihre Pingouin Boutique Der Laden lief gut, doch die Pandemie veränderte für Irène Pürro den Arbeitsalltag. Die Ladenbesitzerin erzählt, warum sie schliesst und was sie als nächstes vorhat. Sophie Deck 08.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Boutique Pingouin verkaufte Irène Pürro Kleider und Wolle in den verschiedensten Farben Bruno Kissling

2017 zog Irène Pürro mit ihrem Laden «Boutique Pingouin» in die Hübelistrasse 25 in Olten um. Wolle, Blusen, Schuhe und Schmuck. Nun, vier Jahre später, schliesst die 61-Jährige das Geschäft, das sie 36 Jahre lang geführt hat - davon über 30 Jahre mit Partnerin Brigitte Wittwer.

«Das war natürlich nicht der Plan», sagt sie. Man ziehe ja mit dem Laden nicht an einen neuen Ort, um dann nur vier Jahre dort zu sein. Doch die Pandemie hat für die Ladenbesitzerin alles verändert und sie zur Entscheidung gebracht, Ende Juni zu schliessen.

All ihre Stammkundinnen kamen nach beiden Lockdowns zwar wieder zurück, doch der administrative Aufwand, der durch die Pandemie entstand, war ihr einfach zu gross. Sie erzählt:

«Ich musste so viele Formulare ausfüllen wegen der Kurzarbeit und der vorübergehenden Schliessungen; ich sass ständig nur noch im Büro»

Das habe gar nicht zu ihrem Konzept gepasst. Denn ihr sei es immer wichtig gewesen, sich für ihre Kundinnen Zeit zu nehmen und sie zu beraten. «Ihnen die Stoffe zeigen, gewisse Kleidungsstücke als ganze Outfit zusammenstellen, das war für mich die Freude an meinem Beruf», erklärt sie. Und diese habe sie im letzten Jahr nicht mehr gespürt.

Dazu kam noch, dass Pürro nicht mehr ins Ausland reisen konnte, um ihre Ware einzukaufen. Sie versuchte so, immer die speziellen Dinge zu finden, die nicht jeder Kleiderladen in der Schweiz verkaufe. Auf das Einkaufen im Internet habe sie nie umsteigen wollen; denn sie müsse «die Stoffe in der Hand fühlen und die Farben richtig sehen».

Pürro startet ein neues Projekt in Luzern

Das leuchtet ein, denn Farben sieht man in der Pingouin Boutique viele: Hinter Pürro erstreckt sich fast ein kleiner Regenbogen. Ab und zu bimmelt die Türglocke und es kommt eine Kundin hinein; Pürro begrüsst jede mit dem Namen.

«Das Team und unsere Kundinnen sind schon fast wie eine kleine Familie»,

meint sie – trotz Maske ist ein zufriedenes Lächeln zu erkennen. Als sie eine Kundin daran erinnert, dass der Laden bald nicht mehr da sein wird, ist diese ganz traurig.

Und auch Pürro selbst ist etwas wehmütig, aber dennoch voller Vorfreude. Denn für die Zeit nach der Schliessung hat sie schon ein neues Projekt: Pürro hat in der Luzerner Neustadt eine Wohnung gemietet, in der sie, wie in einem Laden, schöne Dinge verkaufen und mit «personal shopping» ihre Kunden beraten wird. Diesmal beschränkt sie sich jedoch nicht nur auf Kleidung und Schuhe: Sie will allerlei verkaufen, zum Beispiel Olivenöl aus der Toscana und allerlei Dekoartikel.

Vielleicht würde sie dann auch einmal einen Brunch in der Wohnung veranstalten oder eine Lesung. Und auch Ausstellungen mit Partnern, die in ihr Konzept passen, sind geplant.

Voraussichtlich wird Pürros Laden Donnerstag bis Samstag geöffnet sein. Es erleichtere Pürro dabei auch, dass sie sich dann nicht mehr an die vorgeschriebenen Geschäftszeiten halten müsse. Die Entscheidung zur Schliessung sei im Team gefallen. Auch Pürros Angestellte hätten alle einen Plan für die Zukunft.

Nun muss der Laden leer werden: Bis Ende Juni läuft der Ausverkauf und am Samstag, 26. Juni, findet dann draussen vor dem Laden noch ein grosser Abschieds-Apéro statt, zu dem alle eingeladen sind. Und dann sei es dann endgültig vorbei mit der Pinguoin Boutique.

Doch der Raum wird weiter genutzt: Ab dem 1. Oktober wird an der Hübelistasse 25 der Schuhladen Head over Heels zu finden sein, der von der Altstadt hierher zügelt.