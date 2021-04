Olten Hilfe für das lokale Gewerbe? Nicht nur hier schlafen, sondern auch hier konsumieren Der Wirtschaftsförderer der Region Olten, Rolf Schmid, gibt Detaillisten mit guten Ideen und Passion auch gute Chancen. Denise Donatsch 12.04.2021, 05.00 Uhr

Rolf Schmid , Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Region Olten. Patrick Lüthy

Seit dem ersten Lockdown haben sich zum Pflichtenheft der Wirtschaftsförderung Region Olten neue Aufgaben dazugesellt. Geschäftsführer Rolf Schmid versucht dieser Palette an Anforderungen gerecht zu werden.

Seit rund einem Jahr hat die Wirtschaftsförderung der Region Olten-Gösgen-Gäu coronabedingt zu einem grossen Teil zusätzliche beratende und vermittelnde Aufgaben. «Im ersten Lockdown haben wir in der ganzen Region Olten-Gösgen-Gäu, welche 34 Gemeinden umfasst, aktiv unsere Hilfe für Unternehmer angeboten», erläutert Rolf Schmid, der in einem 40 Prozent-Pensum als Geschäftsführer die Wirtschaftsförderung Region Olten fungiert.

Konkrete Hilfe ist wichtig

Die Unterstützung habe zu einem grossen Teil darin bestanden, den Unternehmerinnen und Unternehmern konkret zur Seite zu stehen, beispielsweise wenn es darum ging, die nötigen Formulare auszufüllen und sich innerhalb der anspruchsvollen Umstände zurechtzufinden. Aber nicht nur das. Viele Selbstständige, die von den Massnahmen direkt betroffen waren, hätten ein offenes Ohr gebraucht, um über ihre Sorgen zu sprechen und nach möglichen Wegen zu suchen.

Glücklicherweise, so Schmid, habe es einige Partnerbetriebe gegeben, die zusammen mit der Wirtschaftsförderung geholfen hätten. So habe beispielsweise ein Treuhandbüro unentgeltlich im ersten Lockdown mitgeholfen, Hilfesuchende zu unterstützen.

Ansiedlungsgeschäft: nur begrenzt beeinflussbar

«Eine grosse Stärke unseres Vereins ist, dass er als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik fungiert.» Somit hat die Wirtschaftsförderung Olten eine Vermittlungsposition inne, mit der sie versucht, die Anliegen beider Seiten unter einen Hut zu bringen. Dabei definieren vier Handlungsfelder die Hauptaufgaben des Vereins. «Ein zentrales Anliegen unserer Stelle ist die Bestandespflege der ortsansässigen Unternehmen.» Ziel müsse sein, dass diese hierbleiben und dass es ihnen wirtschaftlich gut gehe.

Mitwirken im Rahmen der Ortsplanung Doch keine Kommission Eine Motion im Oltner Gemeindeparlament hatte erfolgreich verlangt, eine nichtständige Kommission zu Stärkung und Entwicklung der Innenstadt zu schaffen. Der Stadtrat hatte dazu ausgeführt, dass unter der Bezeichnung «Olten GO!» eine Arbeitsgruppe mit Wirtschaftsförderung, Gewerbe, Kultur, Gastronomie und Stadt bereits konkrete Massnahmen zur Bekämpfung der Leerstände erarbeite. Die Arbeit an langfristigen Zielen werde im Rahmen der Ortsplanrevision aufgenommen und durch bestehende Organe, ergänzt mit Dritten, allenfalls auch neuen begleitet. Der Motionär erklärte sich einverstanden. Mittlerweile wurde die Ortsplanrevision gestartet, die sich mit Nutzungsfragen auch in der Kernzone befasst. Vom Stadtrat ins Leben gerufen wurde dafür die Echogruppe Ortsplanrevision. Neben der Stadtentwicklungskonferenz wirken Vertretungen von Kommissionen und politischen Parteien bis hin zu Vereinen, Verbänden und Interessengruppen mit.

Auch das Ansiedlungsgeschäft ist ein Hauptanliegen der Wirtschaftsförderung, welches allerdings nur begrenzt beeinflussbar sei. «Ob eine Firma in die Region Olten zieht oder hier eine Filiale eröffnet, ist von den unterschiedlichsten Bedingungen abhängig.»

Einer der wichtigsten Faktoren seien dabei natürlich die Rahmenbedingungen und im Fall von Detailhändlern, ob es für sie in der Region Olten überhaupt genug Kundenfrequenz gibt. Eng damit verwoben sei Handlungsfeld Nummer drei, die Standortpromotion, welche Olten als Wirtschaftsstandort bewirbt. Punkt vier auf der Liste, das Wohnmarketing, sei ebenfalls von hoher Bedeutung, denn nur dort, wo viele Privatpersonen wohnen und einkaufen, lohne es sich auch, ein Geschäft zu eröffnen.

Als Kleinstadt nur Pendlerstadt zu sein reicht nicht aus

Leider sei dies für die Einkaufsstadt Olten zunehmend eine Herausforderung. Es genüge nicht, als Kleinstadt nur Pendlerstadt zu sein. Für das lokale Gewerbe sei es wichtig, dass Leute nicht nur hier schlafen, sondern auch hier konsumieren. Nur wenn die Menschen, die hier wohnen, auch hier arbeiten und einkaufen, könne das Gewerbe florieren. «Ob ein Laden existieren kann oder nicht, hängt knallhart davon ab, ob es Kundschaft gibt oder nicht.»

Was man als Oltnerin oder Oltner also tun könne, um das Ladensterben zu beenden, sei ganz simpel: Lokal einkaufen. Wer also will, dass das Einkaufen in Olten wieder zum Erlebnis wird, sollte möglichst auf e-commerce verzichten.

Ideen und Passion sind und bleiben gesucht

Natürlich würde sich auch die Wirtschaftsförderung aktiv darum bemühen, dass das Gewerbe in Olten wieder aufblühen kann. Personen, die gerne lokal einen Laden eröffnen würden, dürfen mit Unterstützung des Vereins rechnen, sofern das Vorhaben nicht von vorneherein klar zum Scheitern verurteilt sei – dann würde der Verein nämlich abraten.

Wer aber eine gute Idee und einiges an Passion mitbringe, der habe im Raum Olten beste Voraussetzungen, so Wirtschaftsförderer Rolf Schmid.