Olten: Hagar Jäggi will nicht mehr "Frau Flucht" sein

Olten «Man bekommt schon vertiefte Einblicke in die Lebensgeschichte der Kinder»: Hagar Jäggi war mal «Frau Flucht», doch jetzt geht sie neue Wege Sieben Jahre lang war Hagar Jäggi Lehrerin an der Klasse für Fremdsprachige in Olten. Das trug ihr den Spitznamen «Frau Flucht» ein. Auch wenn sie nicht ausschliesslich mit Flüchtlingskindern zu tun hatte. Urs Huber Jetzt kommentieren 14.02.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hagar Jäggi mit einer ukrainischen Puppe, die sie von einer geflüchteten Ukrainerin geschenkt bekam. Patrick Lüthy

So habe sie geheissen, sagt Hagar Jäggi, «Frau Flucht» nämlich. Zumindest in Insiderkreisen. Der Name war gut, wenn auch nicht unbedingt passend. In der Abteilung, die sich Klasse für Fremdsprachige nennt und die weiterhin so heissen wird, finden sich zwar Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt, aber längst nicht alle unter ihnen sind als Flüchtlinge hierhergekommen.

Auch Kinder von Wanderarbeitern sind darunter, die wenig Wurzeln schlagen konnten und nirgends heimisch sind. «Man bekommt schon vertiefte Einblicke in die Lebensgeschichte der Kinder», sagt die Lehrerin. Was die Schülerinnen und Schüler aber alle gemeinsam haben: Sie konnten oder können kein Wort Deutsch und sind so in einer Regelklasse nicht zu integrieren.

Das Tätigkeitsfeld kurz umrissen

So in etwa lässt sich Hagar Jäggis Berufsfeld der letzten sieben Jahre umschreiben. Für Aussenstehende eher schwierig nachzuvollziehen. Allein der unterschiedlichen Sprachen wegen. Sie habe mit einem Übersetzungsprogramm gearbeitet, sagt sie. Und die Sprache des Herzens gesprochen. Eine jenseits der Wörter; Gestik, Mimik inbegriffen. Maximal zwölf Kinder zwischen 13 und 16 Jahren finden in der Klasse Aufnahme.

67 Kinder hat Hagar Jäggi in den vergangenen Jahren sprachlich wie kulturell in den hiesigen Alltag eingeführt, sie so weit klassen- oder berufsreif gemacht, dass Anschlusslösungen möglich wurden. Keine Selbstverständlichkeit.

Das macht die 57-Jährige, die sich mit Leib und Seele für ihre Schulkinder eingesetzt hat, auch sehr zufrieden. «Ja, darüber bin ich glücklich», meint sie, die gleichzeitig auf 35 Berufsjahre im Schuldienst zurückblickt. Sie nickt. «Es war, auch für mich, ein riesiges Experimentierfeld, wenn man dem so sagen kann.»

«Mach mal!» Eine Bemerkung mit Aufforderungscharakter

«Mach mal!» So habe es geheissen. Die vornehmliche Zielsetzung: Nach maximal einem Jahr sollten sich die Kinder sprachlich wie kulturell hier zurechtfinden. Das verspricht Freiraum: Genau das passende Umfeld und die passende Herausforderung für eine Person wie Hagar Jäggi, die, unkonventionell wie sie ist, nicht so richtig an pädagogische Maximen aus Fachbüchern glauben mag. Sondern? «An den Menschen», sagt sie und lacht eindringlich. Orthodoxie, so scheint’s, ist ihr ein Gräuel.

Sie braucht häufig den Begriff Trauma, wenn sie auf ihre Schülerschaft zu sprechen kommt. Andere würden im Zusammenhang mit diesen Kindern einfach von ungünstigen Start- und Lebenskonditionen sprechen. Für Hagar Jäggi zu summarisch, zu generell. Jedes dieser Kinder bringe sein ureigenstes Schicksal mit. Blockaden, Gewaltbereitschaft oder etwa Apathie seien äussere Zeichen dieser traumatisierten Wesen.

Auch privat in der Sache engagiert

«In erster Linie habe ich immer versucht, ihnen im Schulzimmer und vielleicht auch darüber hinaus eine Heimat zu geben, habe mit ihnen das Stadthaus besucht, an der Fasnacht teilgenommen, vermittelte sie an Sportvereine.»

In Beziehung kommen sei das A und O, sagt sie dann. Menschen an irgendetwas teilhaben lassen, damit sie auch Teil von etwas würden. Das gebe Sicherheit. Und sei auch nicht kompliziert zu verstehen. «Vielen von ihnen fehlt diese Sicherheit fast gänzlich», weiss die Mutter von vier eigenen Kindern.

Hagar Jäggi hat ihre Leidenschaft für den Menschen auch privat auf die Probe gestellt. Und bestanden. Vor einigen Jahren hatte sie zwei Buben aus dem Irak bei sich in Trimbach aufgenommen. In einer Blitz- und Notaktion. Typisch für sie: Herausforderungen üben eine magische Anziehungskraft auf die Lehrerin aus. Die Buben sind mittlerweile wieder weg, aber das Haus Jäggi war jene Station, die zwischenzeitlich für eine Stabilisierung der beiden Buben sorgte.

Die Grenzen erkannt – und gehandelt

Wer so viel Energie in seine Tätigkeit steckt, gerät irgendwann an Grenzen. Erst recht diejenigen, die noch viel brachliegendes Potenzial in der Betreuung solcher Kinderschicksale schlummern sehen. Das ging auch Hagar Jäggi nicht anders.

Sie hätte gerne ihren Wirkungskreis vergrössert, sagt sie. Aber: Die 20 Wochenlektionen ihres Pensums schienen ihr dafür nicht ausreichend. «Es gab keine Möglichkeit, daran etwas zu ändern», so ihre Bilanz. Die Folge: Sie hat ihren Dienst als Klassenlehrkraft quittiert.

Neu arbeitet sie am heilpädagogischen Schulzentrum in Olten. Im Vollamt und im Bereich der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen. Dort sieht sie mehr Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten und Erkenntnisse anwenden zu können. Eben: «Frau Flucht» geht neue Wege.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen