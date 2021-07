Guerilla-Attacke: Schriftstellerweg in Olten manipuliert

Olten Guerilla-Attacke auf «LiteraTour»: «Schmalspurdichter» manipuliert QR-Codes der Stationen von Pedro Lenz Autor Pedro Lenz stellte fest, dass seine Stationen am Schweizer Schriftstellerweg gekapert wurden. Die anonyme Täterschaft manipulierte die QR-Codes, um einen eigenen Text einzuschleusen. Felix Ott 17.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stele des Schweizer Schriftstellerweges von Pedro Lenz im Vögeligarten. Bruno Kissling

Der Schweizer Schriftstellerweg lockt seit April 2016 Touristen nach Olten. Mittels eines QR-Code können Kurzgeschichten von verschiedenen Schriftstellern auf dem Smartphone angehört werden. Alternativ stehen dafür auch iPods im Büro von Region Olten Tourismus zur Verfügung. Bei der Eröffnung vor fünf Jahren wurden drei Touren mit Texten von Pedro Lenz, Alex Capus und Franz Hohler angeboten.

Die Auswahl wurde später um eine Krimitour mit Christof Gasser und eine Familientour mit Christian Schenker erweitert. Ausserdem findet man in der «LiteraThek» 27 Kurztexte von verschiedenen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. An mittlerweile rund 70 Standorten in der ganzen Stadt lassen sich die literarischen Häppchen mit Ortsbezug hören.

Falsche QR-Codes an Stelen angebracht

Wer im März die Pedro Lenz Tour mit dem Smartphone machen wollte, musste allerdings feststellen: Nach dem Einlesen des QR-Codes ertönte nicht die Stimme des Oltner Schriftstellers, sondern eine verzerrte unter dem Pseudonym «Literaturguerilla Olten». Pedro Lenz erzählt auf Anfrage, dass er mit Bekannten beim Vögeligarten war, wo er seinen Begleitern zeigen wollte, wie die Tour funktioniert. Da ertönte die fremde Stimme. Der Text des Guerilla-Literaten sei direkt an ihn gerichtet gewesen, berichtet der Schriftsteller. Kumpelhaft und in Reimform wurde Lenz' öffentliche Präsenz kritisiert. Er solle doch für andere Autoren Platz machen, forderte die elektronisch verzerrte Stimme.

«Ich bin sehr für ‹Gspass› aber ich nehme meinen Beruf sehr ernst und lasse mir das durch so einen ‹Pajass› nicht verderben»,

QR-Code vom Schriftstellerweg mit Klebstoffresten. Bruno Kissling

sagt Lenz. Insgesamt wurden an sieben von acht Standorten der Pedro Lenz Tour falsche QR-Codes aufgeklebt. Stefan Ulrich, Geschäftsführer von Region Olten Tourismus, berichtet, dass sich die nichtbetroffene Stele direkt vor der Geschäftsstelle befindet. Vermutlich wollte der Täter «es nicht vor unserer Haustür durchziehen». Wie lange die falschen QR-Codes auf den Stelen angebracht waren, konnte nicht herausgefunden werden. Zwar kontrolliere Region Olten Tourismus die Standorte regelmässig, doch wegen den im März geltenden Corona-Massnahmen waren die Besucherzahlen und das Arbeitspensum der Betreiber geringer. Deshalb wurden in dieser Zeit auch weniger Kontrollen durchgeführt, erklärt Ulrich.

Die falschen QR-Codes sind laut Pedro Lenz kaum von den echten zu unterscheiden. Stefan Ulrich hingegen betont, da Region Olten Tourismus die Stelen regelmässig kontrolliere, sei die Manipulation für sie leicht erkennbar gewesen. Ausserdem war die Qualität der Aufkleber sehr schlecht und sie seien nach Regenschauern förmlich in der Hand zerbröselt. Das führte jedoch auch dazu, dass keine Spuren der Täterschaft vor Ort gesichert werden konnten.

Es handelte sich um einen «arroganten Schmalspurdichter»

Pedro Lenz wollte keine Schäden geltend machen. Es handle sich weder um Rufmord noch um üble Nachrede. Das einzige, was er gerne zur Anzeige gebracht hätte, waren «die lausigen Reime», erzählt der Schriftsteller. Er vermutet, es handle sich bei «Literaturguerilla Olten» um jemanden, der selbst schriftstellerisch tätig ist und vielleicht aus Neid oder Missgunst gehandelt habe.

«Es zeugt von Arroganz, wenn so ein Schmalspurdichter eine Plattform einnimmt, die nicht ihm gehört»,

Schriftsteller Pedro Lenz im Oktober 2020. Alex Spichale (21.10.2020)

sagt Lenz. Ausserdem habe die Täterschaft die Idee des Schweizer Schriftstellerweges nicht verstanden. Es handle sich bei der «LiteraTour» um eine Werbemassnahme, die Olten als Tourismusziel fördern soll. Der Weg diene nicht der Förderung von Nachwuchsschriftstellern, erklärt Lenz. Er verstehe die Motivation der Aktion generell nicht. Er wähle ja nicht aus, wer beim Schriftstellerweg vertreten sei.

Bereits bei der Eröffnung wurde die Kritik geäussert, er stünde zu oft im Rampenlicht und verdränge dadurch Nachwuchstalente. Kritik an seiner Person sei eher selten, aber es gäbe durchaus Kritik zu seinen Texten. Doch diese erfolge normalerweise nicht anonym. Pedro Lenz betont, wer ein Problem mit ihm habe, könne sich doch mit ihm in Verbindung setzen. Die Anonymität stört auch Stefan Ulrich. Jeder der etwas zu sagen habe, solle persönlich in der Geschäftsstelle vorbeikommen. Nur so könne man auch darauf reagieren. Sich anonym zu äussern, sei einfach feige, sagt der Geschäftsführer.

Nicht die erste Aktion von «Literaturguerilla Olten»

Bereits im Februar 2020 wurden die QR-Codes des Schriftstellerweges von «Literaturguerilla Olten» manipuliert. Damals wurde aber keiner der Autoren persönlich angegriffen. Es wurden lediglich die QR-Codes und dadurch die Texte ausgetauscht. Eine Mundart-Geschichte von Lenz wurde beispielsweise mit der hochdeutschen Version vertauscht, erzählt Ulrich. Da die Aktion um die Fasnachtszeit stattfand, hielt man die Angelegenheit für einen Bubenstreich.

Doch die erneute Aktion und der persönliche Angriff auf Lenz zwangen Region Olten Tourismus zum Handeln. Am 22. März 2021 wurde bei der Kantonspolizei eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Da der QR-Code zu einer deutschen Website führte, wäre es nur mit sehr hohem finanziellen, zeitlichen und rechtlichem Aufwand möglich gewesen, die Täterschaft ausfindig zu machen. Deshalb wurde das Verfahren eingestellt.

Für Stefan Ulrich und Region Olten Tourismus ist der Vorfall abgeschlossen. Sie seien durch die Aktion sensibilisiert worden, berichtet der Geschäftsführer. Die Standorte werden weiterhin durch Region Olten Tourismus und seine Partner regelmässig kontrolliert. Generell gäbe es kaum Vandalenakte bei den Standorten. Ausserdem sei der Schweizer Schriftstellerweg sehr gut besucht. Aus dem Jahresbericht des Tourismusbüros ist zu entnehmen, dass 2020 trotz Pandemie 160 iPods ausgeliehen und 10'500 QR-Codes gescannt wurden. Die Seite literatourstadt.ch wurde insgesamt 38'000 mal aufgerufen.