Olten Grau wird wieder Weiss: Die Renovation der St.Martinskirche geht in die zweite Phase 2020 sind die Arbeiten aussen an der St.Martinskirche in Olten beendet worden. Nun sind die Innenräume an der Reihe. Sophie Deck 20.04.2021, 05.00 Uhr

Bauarbeiter entfernen eine Tür, damit sie besser arbeiten können. Bild: Patrick Lüthy

Dämmriges Licht, eine Dreckschicht an den Wänden, der Aprilwind zieht durch einen Spalt in der Tür. Die St.Martinskirche strahlt aber nicht mehr so wie einst. Wetter und Dreck haben seit der letzten Renovation vor 30 Jahren ihre Spuren hinterlassen.

Deshalb hat die Kirchgemeinde vor 2 Jahren beschlossen, dass die Kirche 2020/2021 renoviert wird, wie es in etwa alle 25–30 Jahre fällig ist. Im vergangenen Jahr wurde schon die Aussenseite gegen Wasser abgedichtet und eine neue, umweltfreundlichere Heizung eingebaut.

Und seit letzten Montag ist nun das Innere der Kirche dran: Die Fenster, die Wände, die Türen und die Lampen werden für rund 700'000 Franken saniert.

Dreckige Wände und undichte Fenster

«Das Licht ist so schwach, man kann beim Gottesdienst kaum den Text im Liederbuch lesen»,

sagt Wolfgang von Arx, stellvertretender Leiter der Baukommission, während er durch die Kirche führt.

Das Licht sei ein wichtiger Posten bei der Renovation. Die Glühbirnen in den runden Lampen über den Kirchenbänken werden alle durch hellere LED-Birnen ersetzt. Ausserdem wird ein neues System eingebaut, mit dem der Sakristan das Licht je nach Anlass anpassen kann. Er könne dann zum Beispiel einen Knopf drücken, auf dem «Beerdigung» steht und das Licht würde vorne gedimmt.

Weiter würde man sich um die Wände kümmern: Auf diesen hat sich im Verlauf der Jahre eine Schicht aus Staub und Russ angesammelt. Wolfgang von Arx zeigt dies an einem gemalten Engel. Dessen Gewand ist an einem Fleck, wo man schon zu putzen begonnen hat, weiss, überall sonst grau.

Man würde den ganzen Dreck sorgfältig wegputzen, so bräuchte es dann auch keine neue Farbe, erklärt von Arx. Einzig dort, wo Regen durch die undichten Fenster hineingesickert ist, sind Schäden entstanden, die man übermalen muss. Aus diesem Grund sind die oberen Fenster im Mittelschiff vergangenes Jahr auch von aussen versiegelt worden.

Die Wände sind mancherorts vom Regen beschädigt. Bild: Patrick Lüthy

In Zukunft werden die unteren Fenster zum Lüften benutzt – und zwar mit einem System, das die Luftfeuchtigkeit misst. So öffnen sich die Fenster nur dann, wenn die Wände nicht feucht werden können.

Für eine sanfte Renovation geschlossen

Schliesslich führt Wolfgang von Arx noch aus der Kirche hinaus zu den Türen. Auch dort gibt es ein Problem: Die inneren Türen, die in beide Richtungen aufschwingen, haben in der Mitte einen fingerbreiten Spalt. «Ohne den Spalt könnten sie ja nicht in beide Richtungen schwingen», sagt er. «Aber das ist natürlich blöd, denn so kommt immer kalte Luft hinein.»

Also werde man die Türen erneuern. Sie werden sich dann nur noch nach aussen öffnen. Die äusseren Türen der Kirche hingegen sind über hundert Jahre alt und öffnen sich – ganz altmodisch – mit einer Türfalle. Aber auch sie sind undicht, unten und oben sind Stücke herausgebrochen. Allerdings kann man sie nicht erneuern, weil sie unter Denkmalschutz stehen.

Sie bleiben also, werden aber automatisiert. «Gerade wenn es zieht, sind sie sehr schwer zu öffnen», erklärt von Arx die Entscheidung.

Momentan wird die Kirche für die Renovation vorbereitet: Bänke werden abgedeckt und Bauarbeiter tragen eine Tür durch den Gang, die ihnen beim Arbeiten im Weg wäre.

«Es wird eine sanfte Renovation»,

sagt von Arx, weil nichts wirklich umgebaut wird, sondern nur restauriert. Dennoch wird das Ganze bis Ende November dauern. Bis dahin bleibt die St.Martinskirche geschlossen.

Antonia Hasler, Pastoralraumleiterin, bittet bei Besucherinnen um Geduld. «Nach der Renovation wird die St.Martinskirche in einem neuen, freundlich-hellen Gewand Besucherinnen und Besucher wieder begrüssen», schreibt sie. Die Gottesdienste in der St.Martinskirche fallen derweil nicht aus: Sie werden über die Zeit der Renovation in andere Kirchen verlegt.