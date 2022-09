Olten Grafiker kreiert Gin mit Nadeln aus Oltner Wäldern – vorerst als einmaligen Marketing-Gag Als inoffizielles Projekt zum Lehrabschluss lancierte Ramón Maurer den «Oltner Gin» – zusammen mit seinem Team vom Grafikbüro Waldluft. Passend zum Stadtwappen basiert das Rezept des Gins auf drei verschiedenen Tannentrieben. 100 Flaschen stehen nun zum Verkauf. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Arbeit am Gin-Projekt war für Ramón Maurer ein guter Ausgleich zu den Abschlussprüfungen. Lange tüftelte er an der Etikette der Flaschen. zvg

«Wieso hat Olten eigentlich noch keinen einheimischen Gin?» Das fragte Ramón Maurer vor knapp einem Jahr an einer Sitzung des Grafikbüros Waldluft in Wangen bei Olten in die Runde. Den Entschluss, diese Lücke zu füllen, hatte das vierköpfige Team um Geschäftsleiter Benni Brennwald schnell gefasst.

«Wir trinken alle gerne Gin und hatten als Firmenevent bereits einen Gin Workshop besucht», erklärt Maurer, der das Projekt nicht nur initiierte, sondern auch dessen Organisation übernahm. Da das Grafikbüro gerade weniger Aufträge hatte, sei die Idee zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Für den 27-Jährigen war das Projekt zudem der optimale Ausgleich neben der Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen.

Förster half bei der Aromenwahl

Die Grundidee für die Rezeptur der lokal gebrannten Trendspirituose war für die Marketingspezialisten naheliegend: die drei Tannen des Stadtwappens sollten auch im Gin vorkommen. Überhaupt sei von Anfang an festgestanden, dass die «Botanicals» – so heissen all jene Substanzen aus der Natur, welche einem Gin seinen charakteristischen Geschmack verleihen – ausschliesslich in den Wäldern um Olten gesammelt werden sollten, so Maurer.

Dazu habe er sich mit dem lokalen Förster verabredet. Dieser habe ihm geeignete Plätze zum Pflücken der Tannentriebe gezeigt und auch einige Tipps zur Aromenwahl gegeben. So hat Maurer vom Förster erfahren, dass die Nadeln der Douglastanne einen Zitrusgeschmack haben. Andere Ideen für Botanicals, wie etwa Vogelbeeren, habe er wieder verwerfen müssen, weil dieser Baum in den hiesigen Wäldern nicht vorkomme, so der Grafiker, der selbst in Olten wohnt.

Gin schmeckt «ziemlich waldig»

Herstellen liess das Grafikteam den Gin bei der Blackmoon Distillery in Schöftland, wo es bereits den Gin Workshop absolvierte. Fünf verschiedene Nadelbäume seien in die engere Auswahl gekommen, sagt Maurer. Diese habe man in verschiedenen Mengen kombiniert, um so rund zehn Testbrände herzustellen.

In die finale Rezeptur haben es neben der Wacholderbeere als Grundzutat die Triebe von drei Nadelbäumen geschafft: Fichte, Weisstanne und Douglastanne. Wie schmeckt das? «Ziemlich waldig», sagt Maurer lachend. Bei vielen Gins werde das intensive Wacholderaroma durch fruchtige Botanicals wie etwa Orangenschalen eher abgeschwächt. Beim Oltner Gin treffe das Gegenteil zu: Der Wacholder werde durch die Tannennadeln eher noch hervorgehoben.

Eine Flasche kostet stolze 119 Franken

Seit Montag steht die limitierte Auflage von 100 Flaschen des Tannennadeln-Gins nun auf einer eigenen Website zum Verkauf – zu einem stolzen Preis: 119 Franken kostet die Halbliter-Flasche. «Wir haben das Projekt wie einen normalen Auftrag angeschaut und sämtliche Arbeitsstunden aufgeschrieben», erklärt Maurer.

Nicht nur das Pflücken der Tannentriebe im Wald, sondern auch das Design der Etikette habe viel Zeit in Anspruch genommen. So tüftelten die Grafiker lange an eine, wie sie die durchsichtige Folie von Hand bemalen können, ohne dass die Farbe gleich wieder abgekratzt wird.

Die ersten Flaschen Oltner Gin seien bereits verkauft, vorwiegend an Leute aus dem Freundeskreis. Vor dem Versand bemale das Grafikteam jede Flasche mit individuellen Sujets, so Maurer. Oft seien es Tannen oder Waldtiere. Für einen der ersten Käufer, ein FC-Mitglied, wurde stattdessen ein Fussball aufgemalt. Vorerst sei nicht geplant, mehr Gin zu brennen. Je nach Nachfrage schliesse das Grafikbüro aber nicht aus, eine «Edition 2023» herauszugeben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen