Olten-Gösgen Oberamtvorsteher Thal-Gäu übernimmt Leitung eines zweiten Oberamts Mit der Übernahme der Leitung des Oberamts Olten-Gösgen ist eine Nachfolgelösung für Dorothé Berger gefunden worden. Der Vorsteher des Oberamts Olten-Gösgen übernimmt. 02.02.2023, 16.57 Uhr

Dorothé Berger war langjährige Vorsteherin des Oberamts Olten-Gösgen. Bruno Kissling

Seit der Pensionierung der langjährigen Vorsteherin des Oberamts Olten-Gösgen ist nun ein Nachfolger gefunden worden. Stephan Berger tritt die Nachfolge von Dorothé Berger per März 2023 an. Stephan Berger ist zeitgleich auch Oberamtsvorsteher Thal-Gäu, was er auch weiterhin bleiben wird.