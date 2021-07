Gebühren für eine Fahrt ins Naherholungsgebiet Druck durch Corona

Olten-Gösgen Naherholungsgebiete sind wegen Corona unter Druck: Gebühren halten Regionsvertreter für legitim Ab 2022 sind Gebühren fällig für Autofahrten auf den Born in Kappel – die Gemeinde Hägendorf verfolgt die Massnahme mit Interesse. Fabian Muster 07.07.2021, 05.00 Uhr

Die Zufahrt zur Kapelle auf dem Born, den Rastplätzen, der Allmend und zum Waldhaus Kappel soll in naher Zukunft mit Gebühren belegt werden. Bruno Kissling

Wer ab kommenden Jahr mit dem Auto auf die Bornschanze in Kappel fahren will, muss dafür ins Portmonee greifen. Einheimische zahlen dafür 20 Franken pro Jahr, Auswärtige 20 Franken pro Tag oder 100 Franken pro Jahr. Dieser Entscheid der Gemeindeversammlung Kappel sorgt für Diskussionen in der Region. Dies zeigt eine Umfrage. Neben dem Born mit seiner Kapelle sind die Teufelsschlucht und der Allerheiligenberg in Hägendorf ein weiteres Naherholungsgebiet, dass in der Coronazeit häufiger besucht wird. Gemeindepräsident Andreas Heller stellt einen «Mehrverkehr» fest und «damit zumindest teilweise einhergehend eine zuweilen ekelerregende Zunahme an Littering», wie er auf Anfrage schreibt. Gegen letzteres gehe man in Hägendorf konsequent vor, dies «mit Prävention, Reinigung und auch mit dem Mittel, Verstösse zur Anzeige zu bringen». Weitere Massnahmen prüfe man laufend. «Wir haben dem Littering den Kampf angesagt», sagt er. Ob man hingegen den Mehrverkehr und die daraus resultierenden Kosten verursachergerecht weitergeben könne, «war und ist Teil von Diskussionen». Dazu gebe es verschiedene Ansichten und es gelte auch zu klären, ob sich der Aufwand lohne. Da Hägendorf die «teilweise ähnlichen Herausforderungen wie Kappel zu begegnen hat, werde ich die Entwicklung am Born bestimmt mitverfolgen». Heller wünscht sich, dass Kappel mit der Fahrbewilligungsgebühr «die gewünschte Wirkung» erzielt.

Ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel in der Region ist die Hupp Lodge in Wisen.

«Sowohl der Gemeinderat Wisen als auch die Geschäftsführung der Hupp Lodge sind sich der Probleme Parkplatz und Littering an der Wisenbergstrasse bewusst»,

schreibt Gemeindepräsident Paul Hecht auf Anfrage. Vergangenes Jahr hat diese Zeitung berichtet, dass auf der Strasse dorthin häufig an der Seite parkiert wird und der Privatgrundstückbesitzer «Parkieren verboten» aufgestellt hat. Der Gemeinderat Wisen hat laut Hecht die Bau- und Umweltschutzkommission mit der Problemlösung beauftragt und wird in der zweiten Jahreshälfte mögliche Lösungen diskutieren. «Dabei steht die Erhebung einer Gebühr nicht im Vordergrund», so Hecht. Zudem habe der Gemeinderat ein Parkplatzkonzept und ein Parkierungsreglement ausgearbeitet, das an der Gemeindeversammlung vergangenen September angenommen wurde. Dieses macht das Dauerparkieren auf öffentlichem Grund ab 30 Tagen pro Jahr gebührenpflichtig. Und der Tatsache, dass auf der Hupp Lodge nur eine begrenzte Anzahl Parkplätze existiert, begegnet der Gastrobetrieb zudem mit dem Hinweis auf der Website, dass das Fahrzeug «am besten direkt beim Schulhaus unten im Dorf» parkiert werde und die Strecke zu Fuss zurückgelegt werden könne.

Auch der Wald wurde in der Coronazeit stärker genutzt. Revierförster und CVP-Kantonsrat Georg Nussbaumer sagt auf Anfrage, dass eine Gebühr schon zu seiner Zeit als Gemeindepräsident von Hauenstein-Ifenthal (1997 bis 2009) ein Thema gewesen sei: Städte begannen, Parkplatzgebühren zu erheben. «Wieso zahlt der Städter nichts, wenn er aufs Land kommt?» Man habe damals in der Gemeinde noch den Aufwand gescheut. Doch die Frage nach Gebühren ist in den Augen Nussbaumers berechtigt. «Die Betreiber von den Naherholungsgebieten wie etwa eine Bürgergemeinde sehen es als ihren Auftrag an, diese zu bewirtschaften.» Wenn der Aufwand etwa wegen Littering grösser werde und das erträgliche Mass überschritten habe, sei eine solche Gebühr legitim. Er habe als Revierförster des Unteren Hauensteins festgestellt, dass die Besucherfrequenzen sehr hoch seien und sehr viel «Ghüder» produziert werde. «Wir entsorgen auf den Rastplätzen der Bürgergemeinde Olten sehr viel Kehricht.» Er wolle das achtlose Wegwerfen von Müll nicht dramatisieren, aber in der Coronazeit habe es einen «neuen Typ von Waldbesucher» gegeben, der mit diesem Naherholungsgebiet Wald nicht gleich umgeht. Falls sich die Treffen wieder vermehrt in die Stadt verlagerten, werde das Littering wieder weniger, ist Nussbaumer überzeugt.