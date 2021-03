Olten-Gösgen-Gäu Neue Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit Problemen – ein Start-up mit hohen Zielen Wenn es in der Schule harzt, steht Kindern und Jugendlichen der Region Olten-Gösgen-Gäu bald ein Ort der Selbstentfaltung zur Verfügung. Das Start-up Motti landete mit dieser Idee in den Top Ten der Swiss-Start-up-Challenge. Denise Donatsch 18.03.2021, 05.00 Uhr

Die drei Gründungsmitglieder des Start-ups (von links): David Bieli, Matthias von Arx und Fabienne Hurni zvg

Nicht jedes Individuum ist einer Gesellschaft gewachsen, die sich vor allem über Leistung definiert. Gerade Kinder und Jugendliche sind in ihrer Verletzlichkeit den gesellschaftlichen Mechanismen ausgeliefert. Immer wieder kommt es aus diesem Grund zu schulischen Schwierigkeiten mit Kindern, die an den täglichen Anforderungen im Klassenverband scheitern. Ist eine Schule mit ihrem Latein am Ende, wird nicht selten ein sogenanntes Time-out ausgesprochen, welches dem Kind über einen gewissen Zeitraum hinweg die Teilnahme am Schulalltag untersagt. Das Kind erfährt in diesem Moment nicht nur Ausgrenzung, sondern ist im ungünstigsten Fall auch noch ohne Betreuung zuhause sich selbst überlassen, da die Eltern arbeiten müssen. Eine weitere problematische Situation kann rund um Jugendliche entstehen, die nach der obligatorischen Schulzeit keine Anschlusslösung finden, ihre Lehre oder die weiterführende Schule abbrechen müssen. Ohne Tagesstruktur und Perspektive sieht die Zukunft für viele der Betroffenen nicht gerade rosig aus.

Selbstfindungsprozess soll ermöglicht werden

Um diesen Missständen entgegenzuwirken, entwickelten Sozialarbeiterin Fabienne Hurni, Sozialpädagoge Matthias von Arx sowie David Bieli, Sozialarbeiter und Geschäftsleiter der Kinder- und Jugendförderung Bieli GmbH, die Ideen rund um das Start-up Motti. Mittels verschiedener sinnvoller Aktivitäten bietet das Start-up voraussichtlich ab Sommer 2021 Kindern und Jugendlichen eine Tagesstruktur ausserhalb des schulischen Umfelds an; begleitet werden sie dabei von sozialpädagogisch ausgebildeten Fachpersonen.

«Die Kinder und Jugendlichen sollen die Chance haben, sich selbst kennenzulernen und auf diesem Weg herausfinden, welche berufliche Laufbahn sie einschlagen möchten»,

erklärt der Sozialpädagoge Matthias von Arx. Dabei sei es nicht primär das Ziel, eine Lehrstelle zu erhalten, sondern die Wünsche der Kinder und Jugendlichen herauszufinden. Bei den einen führe der Weg Richtung weiterführende Schule, bei den anderen vielleicht Richtung Praktikum oder Sprachaufenthalt. Beim Start-up stehe das Individuum im Zentrum, ergänzt Hurni, die sich während ihres Studiums zur Sozialarbeiterin besonders den Themen Kindheit und Jugend gewidmet hat.

Primäre Zielgruppe des Jungunternehmens, das sich an der Swiss-Start-up-Challenge gegen die meisten der 170 Mitbewerber durchsetzen konnte und den 9. Platz erreichte, seien die Schulen. In Gesprächen mit Schulleitungen aus der hiesigen Region habe sich klar gezeigt, dass der Bedarf nach einem solchen Angebot vorhanden sei. Viele Kinder und Jugendliche würden nämlich innerhalb der bestehenden Möglichkeiten durch die Maschen fallen. Gerade in diesem frühen Lebensabschnitt seien Menschen speziell auf Unterstützung angewiesen, und dafür besonders empfänglich für positive Impulse. «Wir verstehen uns als eine präventive Einrichtung», erläutert Hurni. Das Start-up Motti sei darauf ausgerichtet, so früh wie möglich Unterstützung zu bieten – nicht erst dann, wenn nur noch sanktioniert werden könne.

Finanzierung des Start-ups ist noch nicht sichergestellt

Für Time-out-Kinder bietet Motti eine Tagesstruktur in Verbindung mit der Natur an. Hurni widmete einen Teil ihrer Bachelorarbeit den Erlebnismöglichkeiten und Mitwirkungs- gelegenheiten von Kindern in der Landwirtschaft. Dabei zeigte die 27-Jährige auf, wie umfassend positiv sich die Arbeit mit Tieren im Stall und im Garten auf die Kinder auswirkt. Dies will das Unternehmen auch für die künftig zu betreuenden Schulkinder nutzen. Den Jugendlichen wird eine etwas breitere Palette angeboten, damit diese mehr ausprobieren können. Neben Gartenbau, Floristik und Landwirtschaft stehen ihnen auch Gastronomie und Büroarbeiten zur Verfügung.

Eine Herausforderung, die sich stellt und bereits seit einem halben Jahr im Gange ist, sei die Finanzierung, sagt Geschäftsleiter Bieli. Diese soll mittels Stiftungen, aber auch durch die öffentliche Hand sichergestellt werden. Das Ziel der drei Gründungsmitglieder ist es, dass die Bedeutung des Angebots besonders auf politischer Ebene erkannt wird, da dieses eine wichtige Lücke im System schliesst.

Hinweis: Weitere Infos zum Start-up gibt es auf www.motti.info sowie zur Kinder- und Jugendförderung Region Olten/Gösgen/Gäu auf www.kjfb.ch