Olten/Dulliken Gitarrist Michael Erni wird ein Rentner light – das Üben in der Küche daheim geht für ihn auch nach der Pension weiter Michael Erni: Er spielt Fussball und Unihockey zum Spass; seine Leidenschaft aber gehört der Gitarre. Er unterrichtet seit 40 Jahren Instrumentalunterricht an der Kantonsschule Olten; jetzt tritt er in den Ruhestand. Urs Huber 03.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Erni, seit Kindsbeinen mit der Gitarre liiert, übt auch in der heimischen Küche; nicht immer zur Freude seiner Frau. Bruno Kissling

«Dasch Bubi», würde ein Kindergartenkind sagen und damit meinen, die Antwort sei eine einfache. Die Frage: Was macht ein Musiker, Gitarrist, Komponist und Instrumentallehrer nach 40-jähriger Lehrtätigkeit am Schluss seiner hauptberuflichen Tätigkeit? Genau. Er gibt ein Konzert. Das ist auch bei Michael Erni nicht anders. Das Konzert ist, so nebenbei gesagt, ein paar Tage im Voraus schon ausverkauft.

Blick wie ein Jungspund: lebhaft, neugierig

Jetzt erst wundert einen, dass dieser Mann schon 65 ist und noch immer in die Welt blickt wie ein Jungspund: neugierig, lebhaft, ja fast möchte man sagen: menschenfreundlich.

«Wer unterrichtet, der muss zumindest Menschen mögen. Sonst wird das alles nichts.»

Michael Erni lacht. Er gilt als einer der renommiertesten Schweizer Gitarristen seiner Generation. Und muss es wissen. Just er unterrichtet seit 40 Jahren an der Kantonsschule Olten Instrumentalunterricht. Gitarre. Das Instrument sei ein intimes, sagt Erni. Eher leise, eher sanft.

Alles begann vor mehr als 60 Jahren

Aber um auf das Kindergartenkind zurückzukommen: Genau in jenes Alter fällt der eher magische Moment, der Erni mit der Gitarre bis auf den heutigen Tag verbindet. «Es war tatsächlich im Kindergarten», sagt er. In Trimbach damals, 1960: Eine Gitarre aus Karton, mit drei Saiten bespannt. Erni lacht. Und um den Virtuosen war’s geschehen. Liebe auf den ersten Klang? Man möchte fast meinen. Der Mann ist ein Solitär; keines seiner vier Geschwister musizierte ernsthaft. Nur er.

«Der Umstand, dass Vater täglich Klavier spielte, war so etwas wie der Auslöser meiner musikalischen Neugierde.»

Aber Neugierde ist das eine, Ehrgeiz das andere. Ob dieser von der Mutter stammt? «Ich glaube, den hab’ ich selber entwickelt», meint er. Dieses Interesse übrigens hat sich auf die drei Söhne übertragen. Alle zwischen 30- und 40-jährig. Die Gitarre spielt zumindest bei zweien eine Rolle. Erni schloss seine Studien am Konservatorium Zürich mit dem Lehr- und Konzertdiplom ab. Das Solistendiplom erwarb er am Konservatorium Bern mit «Auszeichnung» bei Miguel Rubio.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Studien und Meisterkurse reichen nicht aus

Es folgten weitere Studien bei Andrés Segovia und Pepe Romero, Meisterkurse bei William Kanengiser (Los Angeles Guitar Quartet), Robert Brightmore und Steven Thachuk. Die Liste der Auszeichnungen und Konzerttätigkeiten: lang. Aber leben können von der Musik? «Unmöglich», sagt er mit Nachdruck, «unmöglich.»

Ein Spartenbereich trotz allem. Insofern war die Tätigkeit als Instrumentallehrer Ernis festes Standbein. «Ich habe immer gerne unterrichtet», reicht er nach. Bis jetzt pflegt er Freundschaften mit einstigen Schülern. Was sich in den letzten 40 Jahren verändert hat? «Ich glaube, das Lehrer-Schüler Verhältnis hat sich im Instrumentalunterricht nicht wesentlich verändert, aber mir scheinen die Schüler heutzutage grundsätzlich mit weniger Angst bei der Sache zu sein; das wirkt sich mit Sicherheit positiv auf die Lernerfolge aus.»

Dass er zum Spass auch Fussball spielt und Unihockey, erfährt man am Rande. «Ich bin an sich breit interessiert», sagt er dann. Er, der als Musiker verschiedene TV-, Rundfunk- und CD-Aufnahmen produzierte, eine vielseitige Konzerttätigkeit pflegt, als Komponist Werke für Gitarre und für verschiedene kammermusikalische Besetzungen geschaffen hat, will im Ruhestand eigentlich gar nicht so viel ändern. Typisch für Leute seines Schlages. Die Frage nach der Zukunft amüsiert ihn eigentlich eher.

«Ich werde weiterhin üben, Projekte realisieren, mein Spanisch zu verbessern suchen und ich werde mit Mara, meiner Frau, vermehrt reisen.»

Üben in der Küche: Das braucht Nerven

Mara übrigens ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung für Erni, logischerweise in mehrfacher Hinsicht. Auch in musikalischer. «Ich habe die Angewohnheit, in unsere Küche daheim in Dulliken zu üben, der guten Akustik wegen», sagt Erni.

Das stosse bei Mara nicht immer auf Gegenliebe. Manchmal müsse er weichen. «Ich kann das verstehen», räumt er ein. Was da an Konzerten nämlich so wie daher geflogen erscheine, sei das Resultat harter Arbeit. Und üben – das sei wirklich harte Arbeit. Auch für diejenigen, die bloss dabei sind und nicht mittendrin.

Der Idealismus schlägt durch

Dann zitiert er Nietzsche: «Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.» Der hehre Idealismus schlägt durch. Eine humanistische Werbenote, die eigentlich nur jenes Gefühl untermauert, das sich bei denen einstellt, die je einen von Ernis Auftritten geniessen konnten und dann zum Schluss kamen: Nietzsche hat sich nicht geirrt.