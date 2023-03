Olten: Gewerbe fordert häufigere Kartonsammlungen in Innenstadt

Olten Gewerbe fordert häufigere Kartonsammlungen in der Innenstadt – für Stadtpräsident ist «Leidensdruck» aber zu wenig hoch Der Oltner Gewerbeverein drängt darauf, dass der Karton im Innenstadtbereich mehr als nur einmal pro Monat abgeholt wird. «Es ist unverständlich, dass man heute einen Monat warten muss, bis der Karton entsorgt werden kann», sagt ein Gewerbetreibender. Fabian Muster Jetzt kommentieren 15.03.2023, 05.00 Uhr

Die Kartonsammlung findet in Olten bisher einmal monatlich statt. Bild: Bruno Kissling

Es sei seit Jahren immer wieder ein Thema bei den Oltner Gewerbetreibenden, sagt Dominik Maegli. Der Inhaber des gleichnamigen Uhren- und Bijouterie-Geschäfts am Rande der Altstadt hat im Vorstand des Gewerbevereins die Initiative ergriffen und das Anliegen zusammen mit dem Co-Präsidium nochmals an die Stadt getragen: Er fordert, dass der Karton nicht nur einmal monatlich wie bisher, sondern im Innenstadtbereich mehrmals pro Monat, zum Beispiel einmal wöchentlich, vom städtischen Werkhof abgeführt wird.

Dominik Maegli, Vorstandsmitglied von Gewerbe Olten. Bild: Jürg Salvisberg

«Es ist unverständlich, dass man heute einen Monat warten muss, bis der Karton entsorgt werden kann», sagt Maegli und verweist auf andere Städte wie Solothurn oder Bern, wo eine wöchentliche Abfuhr im Innenstadtbereich schon lange Standard ist. Vielfach hätten die Gewerbetreibenden nicht die Kapazitäten, um den Wertstoff so lange zu lagern. Zudem bringt Maegli einen ästhetischen Grund an: Bei der monatlichen Sammlung stehen in der Innenstadt jeweils riesige Kartonberge herum, die ein negatives Bild abgeben würden.

Das Anliegen stösst auf Goodwill

Gastro-Solothurn-Präsident Peter Oesch. Bild: Bruno Kissling

Hört man sich im Detailhandel und bei der Gastronomie um, stösst das Anliegen des Gewerbevereins auf Goodwill. In der «Suteria» werde der Karton gepresst; der Container sei nach einem Monat jeweils «brätschvoll», sagt Peter Oesch. Der Präsident des kantonalen Gastroverbands würde es begrüssen, wenn der Karton wöchentlich oder zumindest alle 14 Tage abgeholt würde. «Das wäre für uns eine grosse Erleichterung.» Heutzutage würde nämlich alles so gut eingepackt, dass es ja keine Schäden beim Transport gebe - was entsprechend Verpackungsmaterial verursache.

Die grösseren Verkaufsläden in der Innenstadt weichen bereits heute auf andere Lösungen aus. So wird der Karton bei der Buchhandlung Schreiber alle zwei Wochen, manchmal sogar häufiger, zum Entsorgungscenter gebracht. «Für uns wäre es aber auch einfacher, wir könnten diesen nur rausstellen», sagt Inhaber Urs Bütler. Er fände eine Abfuhr alle 14 Tage ideal.

Und beim Kleidergeschäft Mode Bernheim fällt so viel Karton an, dass der Logistiker gleich zweimal pro Woche zur Sammelstelle fährt, wie es auf Anfrage heisst. Neben Karton werden gleichzeitig auch andere Verpackungsmaterialien wie Folien oder Plastik entsorgt. «Das Angebot einer wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Kartonsammlung finden wir aber grundsätzlich begrüssenswert», schreibt Marketingleiterin Karin Hodel.

Nochmals eine andere Lösung existiert beim Sälipark: Das Einkaufszentrum hat eine zentrale Sammelstelle eingerichtet, wo die Läden ihren Kehricht und Karton entsorgen können, bevor er dann von einer privaten Entsorgungsfirma weggebracht wird.

Mehr Ressourcen nötig oder weniger Leistung möglich

Stadtpräsident Thomas Marbet. Bild: Bruno Kissling

Das Anliegen einer mehr als monatlich durchgeführten Kartonsammlung sei ihm bekannt, sagt Stadtpräsident Thomas Marbet auf Anfrage. Dieses sei im Rahmen des regelmässigen Austauschs mit dem Gewerbepräsidium an ihn herangetragen worden. «Dort habe ich das erste Mal davon gehört.»

Aus seiner Sicht ist der Leidensdruck im Gewerbe allerdings zu wenig hoch, um dafür mehr Ressourcen zu beantragen. Der Karton könne zusätzlich beim Werkhof oder bei einem der Entsorgungscentern abgegeben werden. Zudem bestünde die Möglichkeit, den Wertstoff zu pressen, um das Volumen zu reduzieren. Würde die Stadt die Zahl der Kartonsammlungen erhöhen, wird es nämlich teurer.

Werkhof-Chef René Wernli erklärt, dass zumindest personell aufgestockt werden müsste. Für eine Tour brauche es mindestens einen Chauffeur und eine Person, die den Karton ins Fahrzeug werfe – normalerweise sei man heute sogar mit zwei sogenannten Beladern unterwegs. Weil die Ressourcen beim Personal sowieso schon knapp seien, müsste die Leistung in anderen Bereichen des Werkhofs reduziert werden, etwa beim Bau- oder beim Gärtnerei-Team, falls nicht mehr Personal gesprochen würde.

Müssten die Werkhofmitarbeitenden häufiger auf Kartonsammlung, müsste die Leistung anderswo gekürzt werden. Bild: Bruno Kissling (Archivbild)

Zwar sind demgegenüber Mehreinnahmen durch grössere Kartonmengen möglich, doch sei das Geschäft in der jüngsten Vergangenheit auch schon so schlecht gelaufen, dass man für die Abnahme von Karton draufzahlen musste. Und: Seit Jahren sei die Menge an Karton, die in der Stadt Olten gesammelt werde, rückläufig - trotz Päckliboom.

Seit über 25 Jahren Standard in Solothurn

Eine wöchentliche Kartonabfuhr ist in der Stadt Solothurn schon seit über 25 Jahren Standard. Dies im Bereich der Altstadt, der Vorstadt und der Neustadt bis zum Westbahnhof. «Das ist von den Ressourcen her gut machbar», sagt Werkhof-Leiter Thomas Henzi auf Anfrage. Seit vergangenem Jahr gibt es im genannten Perimeter sogar eine zweite Kehrichtabfuhr am Freitag. Dies, weil im Altstadtbereich häufig keine Kapazitäten für die Lagerung von Abfall bestünden und es bisher auch keine Unterfluranlage gebe – diese soll aber bald folgen.

