Amtsgerichtswahl: Adnan Begović möchte Oltner Richter werden

Olten Geschichte eines Aufstiegs: Adnan Begovic möchte Amtsgerichtspräsident werden Die Chancen stehen gut, dass am 12. März ein parteiloser Secondo mit Wurzeln im Westbalkan Amtsgerichtspräsident des Richteramts Olten-Gösgen wird. Es wäre ein Novum. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 15.02.2023, 12.00 Uhr

Möchte Amtsgerichtspräsident werden: Gerichtsschreiber und Rechtsanwalt Adnan Begovic (31). Patrick Lüthy

Man merkt: Adnan Begovic ist der Rummel um seine Person nicht ganz geheuer. Er macht einen zurückhaltenden und etwas verkrampften Eindruck. Bis dem Fotografen ein Bild gelingt, auf dem er lachend vor dem Richteramt Olten-Gösgen zu sehen ist, dauert es eine Weile.

Die Aufmerksamkeit ist aber durchaus gerechtfertigt. Denn Begovic ist kein Name wie Müller, Huber oder Schmid. Sollte der Rechtsanwalt, der momentan als Gerichtsschreiber beim Richteramt Olten-Gösgen tätig ist, gewählt werden, wäre er der erste Secondo mit Wurzeln im Westbalkan, der in Olten dieses Amt übernimmt. Und Begovics Chancen stehen gut – er ist der einzige Kandidat.

Begovic, verheiratet und Vater eines Kindes, ist 1991 in der bosnisch-herzegowinischen Teilrepublik des damaligen Jugoslawien zur Welt gekommen. Zu diesem Zeitpunkt war sein Vater bereits seit einigen Jahren auf Schweizer Baustellen arbeitstätig.

Als im Frühling des Folgejahres in Bosnien-Herzegowina der Krieg ausbrach, war Begovic bereits in der Schweiz. Sein Vater hatte ihn und seine Mutter im Rahmen des Familiennachzugs hergebracht. Sein Bruder kam bereits in der Schweiz zur Welt.

«Ich denke, die damalige Situation in Bosnien hat die Entscheidung beschleunigt.» Der Familiennachzug sei aber ohnehin geplant gewesen. «Hätte es keinen Krieg gegeben, wären wir wohl einfach etwas später in die Schweiz gekommen.»

Kein Einzelfall

Auf Fragen, die sein Secondo-Dasein betreffen, antwortet der Gerichtsschreiber mit Bedacht. Damals habe es im Kindergarten weniger Kinder mit Migrationshintergrund gegeben als heute. «Ich war einer von nur wenigen. Trotzdem habe ich mich nie als Fremder gefühlt oder mir viele Gedanken darüber gemacht.»

Mehr Kinder mit Migrationshintergrund habe es später im Oltner Fussballverein gegeben, in dem Begovic bis ins frühe Erwachsenenalter gespielt hat. Dasselbe gelte für seine Zeit am Gymnasium Olten oder sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Basel: «Auch da sei es in diesem Zusammenhang nie zu Schwierigkeiten gekommen», betont er.

Natürlich gebe es immer wieder Einzelfälle von Personen mit Migrationshintergrund, bei denen es mit der Integration harzt. «Es handelt sich aber um genau das: Einzelfälle.»

Es macht den Eindruck, als wolle Begovic es unbedingt vermeiden, undankbar zu wirken, wenn er über sein Aufwachsen in der Schweiz erzählt. Dazu passend begründet er auch seine Kandidatur: Er habe es in der Schweiz gut gehabt und ihm sei viel ermöglicht worden. «Darum wollte ich immer dem Staat etwas zurückgeben.» Als Gerichtsschreiber habe er das bereits tun können. «Als Richter könnte ich noch mehr zurückgeben», sagt er.

Potenziell erster Richter mit Wurzeln im Westbalkan

Begovic ist nicht nur wegen seiner Biografie ein ungewöhnlicher Kandidat. Er ist vergleichsweise jung und dazu auch noch parteilos – auch dies Eigenschaften, die ihn zu einem besonderen Kandidaten machen.

Beim Amt helfen sollen darum Begovic die Erfahrungen, die er trotz seines jungen Alters bereits in verschiedenen Neben- und Temporärjobs gesammelt hat: «Ich hatte schon mit Personen aus den unterschiedlichsten Kulturen und mit den verschiedensten Hintergründen zu tun.»

Was die Politik angeht, bezeichnet sich Begovic als interessierte Person, die sowohl das lokale als auch das nationale Geschehen verfolge. Es gebe aber kein Parteiprogramm, das sich mit seinen Ansichten decke: «Ich denke, dass alle Parteien Positionen haben, mit denen ich mich mal mehr und mal weniger identifizieren kann.»

«Ob ich auch für das Amt geeignet bin, muss das Volk entscheiden.» – Die Wahl der insgesamt drei neuen Solothurner Amtsgerichtspräsidien. Patrick Lüthy

Dass er keiner Partei angehört, sieht er nicht als Nachteil – obwohl es bei Richtern in der Schweiz üblich ist, dass sie von einer Partei portiert werden. Er habe sich aber bewusst nicht an eine Partei binden wollen, denn was die Politik angehe, sei das ein Stück weit wie beim Richteramt: «Man muss sich aufgrund von den Informationen, die man zur Verfügung hat, unabhängig ein eigenes Bild zu Sachverhalten machen.»

Im Richten versuchen durfte sich Begovic übrigens schon – wenn auch nur auf dem Fussballfeld bei den Junioren. Natürlich sei das nicht das Gleiche wie bei einem Strafgericht. «Ich bin aber überzeugt, dass mir diese Erfahrung dabei helfen würde, als Richter die richtigen Signale auszusenden und in schwierigen Situationen souverän aufzutreten.»

Obwohl Begovics Wahl also gleich aus mehreren Gründen eine besondere wäre, sagt er, dass er sich nicht als chancenlos sehe. Klar sei, dass er die Voraussetzungen für die Kandidatur erfülle. «Ob ich auch für das Amt geeignet bin, muss das Volk entscheiden.»

Zusätzliches Amtsgerichtspräsidium Am 12. März werden insgesamt drei Solothurner Amtsgerichtspräsidien neu besetzt. Bei jenem in Olten handelt es sich um ein zusätzlich geschaffenes. Der Kantonsrat hat es bewilligt, weil die Arbeitslast in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Adnan Begovic ist der einzige Kandidat – entsprechend ist davon auszugehen, dass er das nötige Mehr erreichen wird.

