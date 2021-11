Oltner Gemeindeparlament im harten Kampf für zwei Stellen

Olten Gemeindeparlament im harten Kampf um zwei Stellen im Stadthaus Gemeindeparlament bewilligt Fachstelle «Energie, Klima, Umwelt» und Vollzeitstelle im Bauinspektorat. Urs Huber 25.11.2021, 05.00 Uhr

Das Gemeindeparlament Olten ist an seine ursprüngliche Wirkungsstätte zurückgekehrt; in den Parlamentssaal im Stadthaus. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Am Mittwochabend tagte das Oltner Gemeindeparlament erstmals seit seiner Neubestellung für die Legislatur 2021 - 2025 im Parlamentssaal des Stadthauses. Und es zeigte sich bei seiner Heimkehr schon einmal recht spendabel. Es sagte Ja zur Besetzung der Fachstelle «Energie, Klima, Umwelt» mit 80 Stellenprozent und nickte, bildlich gesprochen, mit dem Kopf auch eine zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich Bauinspektorat ab. Für beide Stellen hatte sich der Stadtrat in mehrseitigen Botschaften stark gemacht: Die ehrgeizigen Ziele hinsichtlich Energiestadt, nachhaltiger Beschaffungen und der CO2-Reduktion müssten «aktiv und mit entsprechendem Fachwissen begleitet werden», so der Stadtrat in seiner Botschaft. Und zur Thematik Bauinspektorat wies er unter anderem auf die steigende Zahl an Baugesuchen, den erhöhten Bedarf an Beratung oder etwa auf den im Vergleich zu andern Städten in der Nachbarschaft geringen Ressourcenbestand hin. Mit bislang 150 Stellenprozenten im Bauinspektorat hinkt Olten sowohl Aarau (470 Prozent), Solothurn (260 Prozent) als auch Grenchen (190 Prozent) hinterher.