Oltner Gemeindeparlament: Teuerungs- statt Steuerfussdebatte?

Olten Gemeindeparlament: Gibt es heuer statt einer Steuerfuss- eine Teuerungsdebatte? Trotz Defizit ist eine Steuerfussanpassung wohl kein Thema; anders sieht es bei der Zulage fürs Oltner Personal aus: Dort gehen die Meinungen zwischen Stadtrat und den Fraktionen diametral auseinander. Fabian Muster Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Das Oltner Gemeindeparlament diskutiert in diesem Jahr eher über die Teuerungszulage als über die Steuerfrage. Bruno Kissling

Das Budget der Stadt Olten fürs kommende Jahr sieht so schlecht aus wie schon lange nicht mehr: 1,7 Millionen Franken soll das Defizit im 2023 betragen, bei einem Aufwand von insgesamt 111,4 Millionen Franken. Der rot-grün dominierte Stadtrat strebt von sich aus keine Steuererhöhung an und lässt dafür die Verschuldung hochschnellen. Die Rechnung 2021 schrieb noch einen Gewinn von 10 Millionen Franken.

Von bürgerlicher Seite ist eine Steuerdebatte nicht vorgesehen

Trotz der düsteren Aussichten wollen auch die linken Parteien in der Parlamentssitzung keine Steuererhöhung beantragen, wie die Fraktionen auf Anfrage mitteilen. «Wir haben intern lange darüber diskutiert, sehen aber als SP/Junge SP davon ab», sagt Co-Fraktionschef Florian Eberhard. Nicht völlig ausgeschlossen sei, dass es einen Einzeleintrag eines Parlamentsmitglieds gebe.

Allerdings könnte für die Partei eine Steuererhöhung nächstes Jahr wieder zum Thema werden. Der Stadtrat will laut Finanzplan mit einer Erhöhung um 2 Punkte bis 2026 zuwarten. «Das ist für uns deutlich zu spät», sagt Eberhard.

Von bürgerlicher Seite hat man eine Steuerdebatte ebenfalls nicht vorgesehen. «Wir verzichten auf einen Antrag auf Steuersenkung», sagt etwa FDP-Fraktionschef Nico Zila. Man anerkenne positiv, dass der Stadtrat mit dem Zuwarten auf eine Steuererhöhung den Bürgerlichen entgegenkomme.

Im vergangenen Februar hatte das Stimmvolk eine Steuererhöhung an der Urne um 2 Punkte auf 112 Prozent bei den natürlichen und um 10 Punkte auf 118 Prozent bei den juristischen Personen mit 56 Prozent Stimmenanteil relativ klar abgelehnt.

Wie hoch soll die Zulage für die Teuerung ausfallen?

Ein Streitpunkt könnte hingegen die Teuerungszulage für das Stadtpersonal werden. Der Oltner Stadtrat will den Angestellten den Lohn um 2 Prozent aufstocken. Die SP/Junge SP beantragt sogar 2,5 Prozent, weil die Teuerung auf dem höchsten Niveau seit 30 Jahren sei und sie im Jahr 2022 3 Prozent übersteigen werde, wie sie in ihrem Antrag begründen.

In die entgegengesetzte Richtung tendieren die Freisinnigen: Sie wollen den Teuerungsausgleich bei 1,5 Prozent festlegen. Dies, weil der Kanton sich mit dem Staatspersonal, den Lehrpersonen sowie den Spitalangestellten ebenfalls auf diese Erhöhung geeinigt habe, argumentieren die Freisinnigen. «Aus Sicht der FDP-Fraktion ist eine Gleichbehandlung der städtischen Mitarbeitenden mit dem Staatspersonal und insbesondere mit den bei der Stadt Olten angestellten Volksschullehrpersonen angezeigt», heisst es in ihrem Antrag.

Die Fraktion Mitte/GLP/EVP hingegen will zwar etwas weniger als der Stadtrat, aber etwas mehr als der Kanton und setzt sich für 1,8 Prozent Teuerungszulage ein. Co-Fraktionschefin Muriel Jeisy-Strub begründet die Abweichung: «Dadurch werden im Zehn-Jahres-Vergleich das städtische Personal den in Olten angestellten Lehrerinnen und Lehrer, die nach dem GAV des Kantons vergütet werden, gleichgestellt.»

Stellenerhöhungen sind ebenfalls umstritten

Auch die vom Stadtrat beantragten Stellenerhöhungen könnten im Parlament zu Diskussionen führen. Die FDP will die Erhöhung bei der Sozialregion um 200 Prozent nicht definitiv einführen, sondern vorerst befristet für zwei Jahre. Man anerkenne zwar die derzeit hohe Fallbelastung, doch die wirtschaftliche und politische Lage sei aktuell unübersichtlicher denn je, schreibt die FDP. «Daher sollen im Moment keine Strukturen zementiert werden.»

Die SP/Junge SP hingegen will die Stellen bei der Sozialregion gleich um 300 Prozent erhöhen – also um 100 Prozent mehr als der Stadtrat. Auch beim Werkhof beantragt die Fraktion 200 statt 100 Prozent wie der Stadtrat. Damit soll das Reinigungspersonal aufgestockt werden.

SVP kommt mit verschiedenen Kürzungsanträgen

Beim Budget 2023 hat die SVP mehrere Kürzungsanträge in Höhe von knapp 90'000 Franken angekündigt. Die Partei will laut Parlamentarier Marc Winistörfer damit verhindern, dass das Defizit noch grösser wird. Und SVPler Matthias Borner will mit einem Einzelantrag die Hundesteuer von heute 170 auf 120 Franken pro Jahr senken. Dies, weil Olten zu den Gemeinden mit den höchsten Hundesteuern im Kanton gehört.

