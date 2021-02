Olten Geld für einen Wassertank der Schule von Kiwenda Die aktuelle Fastenaktion von MenschOlten! ist am Mittwochabend lanciert worden. 18.02.2021, 19.00 Uhr

Von links Beatrice Reusser, Projektleitung; Brigitta Köhl, MenschOlten; Pfr. Uwe Kaiser, Cornelia Sommer, Soziale Dienste Olten; Pamela Käser, MenschOlten?und Beat Erne, a.en. Kurt Schibler /zvg

«Du bist ein Mensch, ob du in Europa lebst oder in Afrika, Asien, Amerika, Ozeanien. Wir sind eine Menschheitsfamilie, mitverantwortlich und wir können aus unserer Fülle etwas weitergeben, ohne dass es uns wehtut, und für andere ist es ein grosser Gewinn.» So begrüsste der evang.-ref. Pfarrer Uwe Kaiser die Anwesenden beim Brunnen neben der Stadtkirche zum Eröffnungsanlass der diesjährigen Fastenaktion von MenschOlten!, dem Zusammenschluss der drei Landeskirchen für diese jährliche Aktion in der Fasten-und Passionszeit.

Wasser für die tägliche Hygiene

Die diesjährige Aktion widmet sich einem Projekt in Kiwenda im Südwesten Ugandas, erklärte Beatrice Reusser, Projektleiterin von «Partner sein» von der christkatholischen Kirche. Die Häuser haben keine Wasseranschlüsse und die beiden Regenzeiten bringen genügend Wasser für den traditionellen Mischanbau von Früchten, Gemüse, Erdnüssen und Kaffee.

Mit dem Klimawandel werden die Regenzeiten unregelmässiger, oft fällt zu viel oder zu wenig Regen. Das Fassen von Regenwasser zur Verwendung während der Trockenzeit ist wichtig.

Die Schule in Kiwenda besteht aus mehreren Schulgebäuden mit grossen Blechdächern. Das Dachwasser wird mit Dachrinnen gesammelt und in Tanks abgeleitet, welche den Schülern zum Händewaschen dienen. Damit kann die Hygiene verbessert und Corona bekämpft, Durchfall eingedämmt werden. Mit dem Projekt soll nun in Kiwenda ein weiterer im Boden versenkter gemauerter 25'000-Liter-Tank erstellt werden für rund 900 Schüler.