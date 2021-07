Olten Gegenstände aus Auto geklaut: Polizei verhaftet mutmasslichen Dieb Dank einem aufmerksamen Passant konnte die Kantonspolizei Solothurn am Samstagmorgen in Olten einen Mann anhalten, welche verdächtigt wird, aus einem unverschlossenen Auto Gegenstände entwendet zu haben. 24.07.2021, 16.10 Uhr

Am Samstagmorgen konnte ein Passant um zirka 9.30 Uhr beobachten, wie ein vorerst unbekannter Mann am Altmattweg in Olten ein parkiertes, unverschlossenes Auto öffnet und daraus Gegenstände entwendet. Diese Beobachtung meldete er unverzüglich der Polizei.