Lehre während Corona in Olten: Fünf Ausgelernte erzählen

Olten Geschlossene Restaurants, leere Hotels: Fünf frisch Ausgelernte blicken auf das letzte Jahr zurück Während der Pandemie war Umdenken gefragt – auch in der Ausbildung. Diesen Stolpersteinen mussten sich Lernende stellen und darüber freuen sie sich besonders. Sharleen Wüest 19.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Situation rund um die Pandemie beruhigt sich allmählich. Es kehrt, zumindest teilweise, Normalität ein. Für die meisten war das vergangene Jahr eine Challenge. Umdenken war angesagt. Auch für diese fünf jungen Erwachsenen. Sie haben alle eine Lehre im Gastronomie- oder Hotelleriebereich erfolgreich abgeschlossen. Doch fast die Hälfte ihrer Ausbildung mussten sie unter speziellen Bedingungen meistern. Wir haben nachgefragt, wie diese Zeit für sie war und vor welche Schwierigkeiten sie gestellt wurden.

Maurice Späni, 18, Aarhof: «Ich war der zweitbeste im Kanton»

Maurice Späni zeigt stolz sein Zeugnis. Links sein Lehrlingsbetreuer. zvg

Der 18-jährige Oltner Maurice Späni hat seine Kochlehre im Oltner «Aarhof» absolviert – mit Bravour. «Ich war der Zweitbeste im Kanton», sagt er stolz. Dies trotz der vielen Einschränkungen wegen der Pandemie. Auch sein Arbeitsalltag habe sich coronabedingt stark verändert. «Der normale Kochalltag dauert neun bis elf Stunden. Als die Gastronomiebetriebe schliessen mussten, habe ich nur noch etwa vier Stunden am Tag gearbeitet», sagt er. Ob ihm so nicht die Übung fehlte? «Nein. Wir hatten als einer der ersten Betriebe ein Take-away-Angebot. Ich konnte während dieser Zeit trotzdem jeden Tag kochen.» Ein kleineres Menu bedeutete auch weniger Stress – und mehr Zeit zum Üben. Zusammen mit seinem Lehrlingsbetreuer Gody Vogt konnte sich Späni gezielt auf die Prüfung vorbereiten. «Er hat sich viel mehr Zeit genommen», erinnert er sich. Bei seinen Schulkollegen sah es nicht immer so gut aus. Um trotz der Massnahmen am Ball zu bleiben, war Eigeninitiative der Betriebe und der Lernenden gefragt. «Ich habe Kollegen, die ein halbes Jahr lang nichts gemacht haben, weil ihr Betrieb geschlossen war», sagt er. Zu Hause zu üben sei fast ein Ding der Unmöglichkeit, denn viele Instrumente fehlten.

Maurice Späni zeigt seine Kochkünste für ein weiteres halbes Jahr im «Aarhof». Im Betrieb durfte der 18-Jährige nun die Leitung eines Posten übernehmen. Die Verantwortung gefalle ihm. Obschon er die Lehre als Koch als einen einstigen Traum beschreibt, zieht es ihn bald weiter. «Ich möchte die Berufsmaturität nachholen», sagt Späni. Ob sein Zuhause danach wieder die Küche sein wird, weiss er noch nicht.

Simon Grimbichler, 20, Aarhof: «Ich habe Gas gegeben!»

Simon Grimbichler geht wieder zurück in die Küche. Bruno Kissling/Archiv

Als Koch hat der Oltner Simon Grimbichler bereits einiges erreicht. Vergangenes Jahr war er Finalist des nationalen Kochwettbewerbs «La Cuisine des Jeunes». Doch er wollte auch ausserhalb der Küche Erfahrungen sammeln und schloss die Service-Lehre gleich an diejenige als Koch an. Auch er erlebte die Auswirkungen der Pandemie auf die Gastronomie hautnah. Mit der Schliessung des Restaurants habe sich sehr viel verändert, dennoch sei der 20-Jährige schnell in einen neuen Rhythmus gekommen. Weil er die Gäste lange Zeit nicht im Restaurant empfangen konnte, musste er kreativ werden. «Ich habe zu Hause viel geübt», sagt er. Auch Übungstage im Betrieb haben ihm geholfen, fehlende Praxis aufzuholen. Hatte er einen Nachteil zu anderen Jahrgängen? «Nein. Ich habe jedes Wochenende geübt, viele Stunden in die Abschlussprüfungen investiert. Ich war gut vorbereitet», sagt er.

Dass Restaurants ihre Türen kurz vor den Abschlussprüfungen wieder öffnen durften, sah er als Chance: «Ich habe Gas gegeben!» Er ist stolz, die Prüfungen mit Bravour gemeistert zu haben. Dies, trotz Schwierigkeiten im Fernunterricht. «Nach zwei Stunden vor dem Computerbildschirm werde ich müde. Ganze acht Stunden, das war der Horror», sagt er rückblickend. Seit Anfang Monat ist der 20-Jährige im Militär. Auch dort findet er seinen Platz in der Küche. «Ich wechsle bald nach Thun zu den selektionierten Gruppenköchen. Das ist eine Art Talentförderung für junge Köche im Militär.»

Melina Sophie Matte, 18: «Habe im ersten Lockdown nichts gelernt»

Melina Sophie Matti konnte bei den Vorbereitungen auf ihren Vater zählen. zvg

Die 18-jährige Melina Sophie Matti hat im vergangenen Jahr eine spezielle Erfahrung gemacht. Für die Lehre zur Köchin hat es die Bielerin nach Olten verschlagen. Ihr Gastronomiebetrieb möchte anonym bleiben. «Die Pandemie war für uns ein Schlag», sagt sie. Denn ohne Reisen und mit Wegfallen der Seminare hat das Hotel seine Haupteinnahmequellen verloren. Auch Matti arbeitete nur noch wenige Tage die Woche. An den Tagen, an denen sie im Betrieb war, hatte sie nur ein Minimum zu tun. Die Gerichte, die noch angeboten wurden, waren allesamt einfacher Art. Dies, weil vor allem die Lehrlinge arbeiteten, um ihnen trotz erschwerter Umstände möglichst viel Praxis zu ermöglichen. «Im ersten Lockdown habe ich nichts gelernt», sagt die Köchin dennoch. Doch sie hatte Glück: «Wir haben zu Hause ein Restaurant. Mein Vater hat mit mir auf die Prüfung gelernt.» So konnte sie die fehlende Übung zumindest teilweise wettmachen. «An der Situation ist niemand schuld. Es war für alle sehr schwierig», sagt sie. Auch die Schule sei ihr zum Teil schwergefallen. In den eigenen vier Wänden vor einem Bildschirm zu sitzen, brauche viel Disziplin. «Ich war schnell abgelenkt», sagt Matti. In Sachen Schule habe sie von ihrem Chef jedoch auf Unterstützung zählen können. Er habe ihr Bücher zum Lesen und Dokumente zum Studieren gegeben.

Jetzt, nach den Abschlussprüfungen, ist die junge Köchin vor allem eines: erleichtert. «Als ich mein Abschlusszeugnis in der Hand hielt, habe ich pure Erleichterung verspürt», sagt Melina Sophie Matti. Nun habe sie wieder festen Boden unter den Füssen. Doch Matti ist sich sicher, dass sie das ohne ihren Vater nicht geschafft hätte: «Wäre ich in einem normalen Haushalt aufgewachsen, wäre ich wohl ganz schön ins Schwitzen geraten.» Die 18-Jährige zieht es nun raus aus der Küche rein in die Backstube. Sie wird eine zweite verkürzte Lehre zur Konditorin absolvieren. Denn Melina Sophie Matti ist überzeugt: «Das ist der Beruf, den ich wirklich machen möchte.»

Anita Noppakaw, 19, Kreuz Kappel: «Jetzt kann ich Vollgas geben»

Anita Noppakaw ist sich sicher: Sie hat ihre Branche gefunden. zvg

Nicht nur der Gastronomiebereich, sondern auch die Hotellerie hat stark unter den Massnahmen der Pandemie gelitten. Anita Noppakaw hat die zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest als Hotellerieangestellte im Gasthof Kreuz Kappel absolviert. Sie erzählt von weniger Gästen und leeren Räumen. «Weil vor allem die Lernenden arbeiteten, mussten wir sehr selbstständig sein. Das war anstrengend, aber super», sagt sie. Viele Aufgaben musste die 19-Jährige zum ersten Mal alleine bewältigen: «In der ersten Woche war es etwas schwierig. Danach hat alles gut funktioniert.» Sie ist vor allem froh darüber, dass der Unterricht nur für kurze Zeit zu Hause stattfand. So zu lernen, sei viel schwieriger gewesen. Dennoch habe sie sich gut auf die Prüfungen vorbereitet gefühlt. Was dabei bestimmt geholfen hat: «Wir haben auch während des Lockdowns 100 Prozent gearbeitet», sagt sie. Zudem habe sie mit ihrer Ausbildnerin viele Prüfungssituationen durchgespielt. Jetzt macht sie das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis. Die Solothurnerin freut sich: «Jetzt kann ich Vollgas geben.»

Lorenzo Adamo, 19, Kreuz Kappel: «Der Lerneffekt ist stark gesunken»

Mit viel Eigeninitiative hat Lorenzo Adamo die Lehre gemeistert. zvg

Der 19-jährige Lorenzo Adamo hat seine Lehre zum Hotelkommunikationsfachmann im Hotel Kreuz Kappel absolviert. Er erzählt von ähnlichen Erfahrungen wie Anita Noppakaw. «In den ersten eineinhalb Jahren war immer etwas los. Plötzlich hatten wir nur noch eine Handvoll Gäste im Hotel», sagt er. Ein grosser Wechsel. Doch Arbeit hatte er immer. «Mit dem Wechsel konnte ich viele Arbeiten übernehmen», erinnert er sich. Aufgaben, die er vor der Pandemie auf mehrere Tage aufgeteilt hatte, konnte er an einem Tag erledigen. So seien die Arbeitstage noch abwechslungsreicher geworden. «Zudem hatten wir mehr Zeit, die täglichen Aufgaben vertiefter anzuschauen», sagt Adamo. Ein Vorteil. Ansonsten habe die Pandemie für ihn nicht viel verändert. Die Arbeit blieb dieselbe – nur mit weniger Gästen. Auf den Fernunterricht angesprochen lacht er: «Man musste nur noch aus dem Bett rollen und an den Computer sitzen. Der Lerneffekt ist stark gesunken.» Doch auch er fühlte sich gut auf die Prüfungen vorbereitet und ist erleichtert, sein Fähigkeitszeugnis in den Händen zu halten. Er bleibt für die nächsten Monate im Hotel, danach geht es für den jungen Mann auf Reisen.