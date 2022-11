Oltner Gastroenterologe erhielt den Herbert-Falk-Award

Olten Gastroenterologe Alex Straumann: Ein steckengebliebenes Stück Fleisch brachte ihm medizinische Ehren Bis 2017 betrieb er seine Praxis in Olten und stiess dabei im Jahr 1989 auf eine bislang unbekannte Krankheit. Am Anfang stand ein Bub aus Egerkingen, der plötzlich nicht mehr schlucken konnte. Alex Straumann ging der Sache auf den Grund. Urs Huber Jetzt kommentieren 25.11.2022, 12.00 Uhr

Bei der Verleihung des Herbert-Falk-Award: Alex Straumann (2. von links) mit Stephen Attwood (links) und den Jurymitgliedern Jürgen Schölmerich (Frankfurt) und Alain Schoepfer aus Lausanne (ganz rechts). zvg

Eosinophile Ösophagitis: Wenn das mal keine unmögliche Wortkombination ist, ein absoluter Zungenbrecher. Was dahintersteckt, wissen wenige. Einfacher auszusprechen ist die englische Abkürzung «EoE», besser verständlich der Ausdruck «Asthma der Speiseröhre».

Betroffen von der EoE ist heute in der westlichen Welt eine unter rund 3000 Personen. Tendenz massiv steigend; Männer deutlich häufiger als Frauen. Ausgelöst wird diese chronische Speiseröhren-Entzündung fast immer durch eine Lebensmittel-Allergie.

Eine Herausforderung aus dem Nichts

Und deren Entdeckung und Erforschung hat eng mit der Region Olten zu tun. Mit dem Gastroenterologen Alex Straumann nämlich, der in Kappel wohnt, bis 2017 in Olten eine Praxis führte und sich parallel dazu stets auch wissenschaftlich-forschend betätigte. Er entdeckte das Phänomen. Mehr zufällig eigentlich, wie sich zeigen wird.

Wie er so daherkommt mit seinen 75 Jahren wirkt er fast ein bisschen spitzbübisch, unbelastet, ja heiter, offen, geerdet. Jedenfalls nicht so, wie man sich Forschende landläufig vorstellt. Und zählte man seine Meriten auf, man wüsste kaum wo beginnen. Wenn nicht bei der Medizin, dann vielleicht beim Marathonlauf. Seine Bestzeit: «2 Stunden 35» sagt er. «Recht ‹difig›» schiebt er hinterher.

Klavierspieler: talentfrei

Aber noch lieber habe er Bergläufe gemacht, gesteht der Mann. Den Jungfrau-Marathon hat er in seinen besten Tagen als Kategoriensieger beendet. Daneben spielt er noch Klavier. «Talentfrei», wie er sagt. Wahrscheinlich Understatement, aber nicht unsympathisch. Denn das habe er schon als Kantischüler in Aarau merken müssen: Wirklich talentiert waren andere. Mitschüler etwa wie ein gewisser Peter Lienhardt, aus dem später Pepe Lienhardt wurde.

«Wissen Sie, der konnte damals schon Melodien im Handumdrehen transponieren und arrangieren.»

Aber dennoch macht Straumann Hausmusik im Trio. «Aber immer ohne Publikum.» Vielleicht sei unfreiwillig mal der Nachbar dabei, lacht der Klavierspieler.

Gut. Das sind eben jene Seiten Straumanns, die der profanen Welt zugeordnet werden können. Die andere Welt des Gastroenterologen gehört – logisch – der Medizin. Auch dort: Meriten. Nachhaltigere, wie man heute sagt. Denn Straumann ist neugierig, stur, hartnäckig, nachhakend, gepaart mit Empathie, wie er über sich sagt.

Die Herausforderung kam 1989

Soll man sagen, die Stunde seiner Eigenschaften habe definitiv 1989 geschlagen? Als ihn kurz vor Feierabend der Anruf eines Hausarztes erreichte. Dessen Botschaft: Er habe einen Knaben in der Praxis, der nicht mehr schlucken könne. Straumann untersuchte den jungen Patienten notfallmässig noch am selben Abend in seiner Praxis und entfernte ein fest in der Speiseröhre eingeklemmtes Stück Fleisch.

Und weil ihm die Speiseröhre etwas «arig» vorkam entnahm er zudem eine Gewebeprobe. Die Analyse im Labor ergab eine Überraschung.

Dort fanden sich massenhaft eosinophile Entzündungszellen, eine Untergruppe weisser Blutkörperchen, welche man üblicherweise bei allergischen Entzündungen findet. Straumann überlegte, erinnerte sich an einen Patienten, der ihm einige Wochen zuvor ebenfalls über Schluckbeschwerden berichtet hatte und den er mit dem Rat auf langsames Essen wieder vertröstet hatte.

«Ich bot ihn für eine nochmalige Untersuchung, diesmal aber mit Biopsie, auf.»

Resultat: reichlich eosinophile Entzündungszellen im Gewebe. «Damit wurde klar, dass die beiden unter demselben Krankheitsbild litten. Mir war das alles völlig neu», sagt Straumann. Und: Die Suche nach einer Antwort auf eine herausfordernde Fragestellung ging los. Die Neugierde auf das Warum und Wieso war für einen wie ihn, der neben seiner über 30-jährigen Praxistätigkeit auch noch forscht und wissenschaftlich publiziert, geweckt.

Es lichten sich die Nebel

2022 ist klar: Die EoE ist eine Allergie auf bestimmte Nahrungsmittel die, entweder direkt durch die Entzündung oder als Spätfolge durch eine narbige Verengungen der Speiseröhre, zu Schluckbeschwerden führt. Der Transport der Speisen vom Rachen in den Magen ist gestört. Zu den Allergietreibern gehören vor allem Milch- und Weizenprodukte.

«Die EoE ist eine neuzeitliche Erkrankung, die vor 50, 60 Jahren noch nicht existierte»,

sagt Straumann. Das lege den Verdacht nahe, dass industrialisiert produzierte Lebensmittel häufiger Allergien auslösen als traditionell hergestellte. Auch in dieser Richtung hat der Gastroenterologe Untersuchungen laufen.

Und: «Angesichts der Häufigkeit dieser chronischen Erkrankung und der dringenden Notwendigkeit einer Therapie ist auch die Pharmaindustrie hellhörig geworden», so der Gastroenterologe. Denn obwohl die EoE heute zwar medikamentös oder diätetisch gut behandelbar ist, gilt sie immer noch als «unheilbar».

Ehre, wem Ehre gebührt

Im vergangenen Sommer ist der Mann, der noch immer teilzeitlich als Gastprofessor am Universitäts-Spital Zürich arbeitet, für seine Verdienste um Erkennung und Erforschung der EoE mit dem international renommierten Herbert-Falk-Award ausgezeichnet worden. Professor Straumann habe ein hervorragendes Beispiel für gradlinige klinische Forschung «from bench to bedside» (vom Labor ans Bett) gegeben, so ein Zitat aus der Laudatio.

Und: «Straumanns Leistungen sind umso eindrucksvoller, weil sie in einer privaten Arztpraxis und nicht in einem universitären Umfeld erbracht worden sind.» Die Preissumme von 40‘000 Euro hat Straumann in eine Stiftung zur weiteren Erforschung der eosinophilen Entzündungen das Magendarm-Traktes eingebracht.

Auch ein gutes Gefühl als Nummer 2

Die Ehrenmeldung, als erster das Phänomen wissenschaftlich beschrieben zu haben, musste er begraben. Der US-Amerikaner Stephen Attwood kam ihm mit seiner wissenschaftlichen Publikation wenige Monate zuvor. Nun, der Mann aus Kappel nimmt’s sportlich. Er lacht und sagt, auch nur Nummer 2 zu sein, sei schon ein sehr gutes Gefühl.

Weiter betont Straumann aber auch, dass dieser Erfolg nur dank einem äusserst verständnisvollen Umfeld, insbesondere der dauernden Unterstützung seiner Gattin, möglich gewesen sei.

Warum eigentlich Medizin?

In Wangen ist er gross geworden. In Aarau hat er maturiert. Erst in den letzten beiden Jahren vor seinem Mittelschulabschluss wusste er, Medizin studieren zu wollen. Warum eigentlich? «Ich habe zwei Seiten: eine naturwissenschaftliche und eine soziale», erklärt der Mann. Insofern sei Medizin eine dankbare Sparte. Da lasse sich beides gut kombinieren. Straumann lächelt.

Alex Straumann am TV SRF 1 bringt am Samstag, 26. November 2022, 18.10 Uhr eine Sendung mit Alex Straumann über EoE; Wiederholung am Sonntag, 27. November, 9.30 Uhr auf SRF 1 und um 20.30 Uhr auf SRF info.

