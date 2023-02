Olten: Garage im Heimatstil wird für 226000 Franken saniert

Olten Die Fundation ist instabil: Jetzt wird das Garagengebäude der Villa Sonnenblick saniert 1927 im Heimatstil errichtet, ist die zur Villa Sonnenblick gehörende einstige Garage an der Oltner Leberngasse baufällig geworden. Gut 220’000 Franken hat der Stadtrat für die Sanierung bewilligt. Urs Huber Jetzt kommentieren 21.02.2023, 14.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Garagengebäude zur Villa Sonnenblick, der Heimstätte der Musikschule Olten, wird für 226’000 Franken saniert. zvg

Die Villa Sonnenblick, in der sich heute die Musikschule Olten befindet, wurde 1911 erbaut. Südlich davon befindet sich der terrassierte Garten. Im Jahr 1927 wurde dort für den damaligen Besitzer der Liegenschaft, Wilhelm von Felbert, eine Garage im Heimatstil erbaut.

Die Fundation dieser Baute an der Leberngasse 6a, aktuell vom Zivilschutz für das Abstellen von zwei Fahrzeugen genutzt, ist seit längerer Zeit instabil, wie die Stadtkanzlei mitteilt. Zwar wurden die auftretenden Risse in der Vergangenheit jeweils ausgefugt und gestrichen. Aber: «Eine fachgerechte Mängelbeseitigung und Instandsetzung fand nie statt», so die Stadtkanzlei weiter.

Aufgrund des zunehmend schlechten Zustandes der Bausubstanz wurde ein Ingenieurbüro damit beauftragt, eine Analyse über Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Baute durchzuführen. Resultat: Die Tragstruktur ist in einem schlechten Zustand. Die mehrere Zentimeter breiten Risse verlaufen durch Mauerwerk und Bodenplatte, beeinträchtigen die Tragfähigkeit und sind gemäss Medienmitteilung auf «die stetigen Setzungen» des Gebäudes zurückzuführen.

Auch die Gebrauchstauglichkeit ist durch die Risse nicht mehr gegeben. Sofortiger Handlungsbedarf ist angezeigt. Denn: «Der Status quo hätte eine Räumung und Schliessung zur Folge», so die Stadtkanzlei weiter.

Die Garage als Zeitzeugen erhalten

Die Baute als schmucker Zeitzeuge könnte nach einer Sanierung wieder einer Nutzung zugeführt werden. «Das Gebäude ist als Einzelobjekt zwar weder kommunal noch kantonal geschützt, es ist jedoch im Inventar ISOS (Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung) als Gebiet Nr. 0.4 dem Erhaltungsziel A (Substanzerhalt) zugeordnet.» Zudem befindet es sich im Gewässerraum.

«Da infolge des Gewässerschutzgesetzes an diesem Ort keine Neubaute erstellt werden könnte, ist ein Erhalt auch aus Gründen der optimalen Landnutzung angezeigt, da die Baute den Landwert steigert», so die Medienmitteilung zum Schluss. Sie sei aktuell als Liegenschaft im Verwaltungsvermögen enthalten. Aufgrund der Lage, Zone, Parzellierungsmöglichkeit und dem Vermietungspotenzial dränge sich ein Transfer ins Finanzvermögen auf.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Liegenschaft zu sanieren und einer neuen Nutzung zuzuführen. Dazu genehmigte er einen Kredit im Umfang von 226’000 Franken zu Lasten des Bilanzkontos im Finanzvermögen. Möglichkeiten bieten sich zum Beispiel im Bereich der Gastronomie während der Sommermonate oder einer ganzjährigen Vermietung an Dritte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen