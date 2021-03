Olten Für weniger Tempo und mehr Sicherheit: So fallen die Meinung zum räumlichen Leitbild aus Eine Echogruppe bestehend aus Vertretern von städtischen Kommissionen und Interessengruppen veröffentlichten einen Bericht zum räumlichen Leitbild der Stadt Olten. Die Ergebnisse zeigen: Man will den Fuss- und Veloverkehr sowie die Thematik Stadtquerungen priorisieren. Urs Huber 06.03.2021, 05.00 Uhr

Die Winkelunterführung als fast ausschliesslich dem Langsamverkehr dienende Stadtquerung bleibt im Fokus des räumlichen Leitbildes. Bruno Kissling

Zu behebende Defizite in Sachen Stadtquerungen und ein verstärktes Augenmerk auf dem Fuss- und Veloverkehr innerhalb der Stadtgrenzen: Zwei wichtige, wenn auch nicht überraschende Erkenntnisse. Der Bericht der Echogruppe, der im Zusammenhang mit der Erarbeitung des räumlichen Leitbildes im Rahmen der Ortsplanrevision Olten entstanden ist, liegt jetzt vor. Die Echogruppe, bestehend aus Vertretenden von städtischen Kommissionen, Vereinen, Verbänden, Interessengruppen, Parteien, der städtischen Exekutive und weiteren Dienststellen, hatte dazu einen Onlinefragebogen auszufüllen. 13 Fragen zu den Hauptbereichen ­Siedlungsentwicklung, Stadtstruktur/ Standortentwicklung, Mobilität und Verkehr sowie Freiraum und Klima waren zu beantworten. 28 Rückmeldungen gingen ein.

Mobilität – zwei Fragestellungen treffen den Nerv der Zeit

Es erstaunt wenig: Zwei Fragen aus dem Bereich Mobilität zeigen eine hohe Priorisierung beziehungsweise einen hohen Bedarf.

Drei Viertel der eingegangenen Rückmeldungen messen der Thematik Velo- und Fussverkehr innerhalb der Stadtgrenzen höchste Priorität zu. Für genau gleich viele nimmt der öffentliche Verkehr die zweite Priorität ein. Dem motorisierten Individualverkehr fallen nur noch gut 10 Prozent der Antworten mit dem Prädikat «höchste Priorität» zu. Kommentare zu den Antworten rücken zudem die Aufwertung der Langsamverkehrsträger in den Vordergrund, LKW sollen aus der Innenstadt verschwinden und die Rede ist von deutlicher Umnutzung beziehungsweise der Reduktion oberirdischer Parkplätze.

Angeregt wird auch, den Klosterplatz autofrei zu machen sowie die Schaffung eines durchgängigen Fuss-Velo-Netzes vom Sälischulhaus bis hin zur Altstadt. Hiefür bietet sich die immer wieder thematisierte Winkelunterführung an, die zwar nicht im Besitz der Stadt ist, aber für die ein Wegrecht besteht. Für wie dringend diese Thematik gehalten wird, zeigte auch vor kurzem die parlamentarische Debatte. Gar von Enteignung des Besitzers war da die Rede, um den Bedürfnissen aus der Bevölkerung endlich gerecht werden zu können. Dazu passt auch die Tatsache, dass 23 der eingegangenen Antworten eine Verbesserung der Stadtquerungen wollen und im gegenwärtigen Status quo das grösste Defizit sehen. Auch die Schulwegsicherheit rangiert weit vorn. Zu den abgegebenen Kommentaren gehört auch die Bemerkung, mehr Parkhäuser zu schaffen, um dadurch autofreie Räume gestalten zu können. Das sind allesamt Themen mit nicht unerheblicher Sprengkraft.

Freiraum und besseres Klima: Mehr davon

Noch breiter als im Bereich Mobilität ist die Stossrichtung nach einer dem Klima angepassten Siedlungsstruktur. Da lassen sich fortwährende Klagen über die immer wieder monierte baumlose Gestaltung der Kirchgasse förmlich herausfiltern. 24 Antworten nämlich sagen Ja zur Begrünung und Entsiegelung der Umgebung zwecks Hitzeminderung. Fast genau gleich viele Antworten sprechen sich für eine gesteigerte Energieeffizienz und die Förderung nachhaltiger Mobilität aus.

Kommentare heben etwa die Möglichkeit begrünter Hausfassaden hervor. Die Stadtgärtnerei soll wie bislang die Biodiversität pflegen und der Anpflanzung einheimischer Pflanzen und Bäume erste Priorität einräumen. Andere betonen, Begrünungsmassnahmen könnten durchaus Sinn machen, dürften aber den Verkehr nicht behindern beziehungsweise die Sichtverhältnisse nicht einschränken. Wieder andere verweisen auf fehlende Parkierungsmöglichkeiten für Zweiräder. Ein warnender Hinweis ob all der Optimierungsgedanken kommt zumindest bei jenem Kommentar zum Ausdruck, der zu bedenken gibt, Energieeffizienz dürfe nicht generell und undifferenziert erfolgen. Ein Thema, welche das Parlament in jüngster Zeit immer wieder beschäftigte, fehlt in der Rückmeldestatistik gänzlich: der zurückhaltende Umgang mit Steingärten nämlich.

Siedlungsentwicklung: Zeichen eher auf aktive Entwicklung

Versteht man unter «aktiver Entwicklung» im weitesten Sinne den Begriff «bebauen», so mag das Rückmelde-Resultat überraschen: Die Zeichen stehen für die nachgefragten Gebiete nämlich eher danach. Die aktive Entwicklung im nicht erschlossenen Siedlungsgebiet, speziell im Kleinholz, befürwortet mehr als die Hälfte der antwortenden Parteien. Etwas zurückhaltender gibt sich die Echogruppe für die Gebiete «Im Grund» und «Fustligfeld». Für diese beiden Gebiete findet sich keine Mehrheit; weder bezüglich aktiver noch passiver Entwicklung.

Aber auch eine Auszonung ist nicht opportun. Dagegen spricht sich eine knappe Mehrheit dafür aus, das nicht erschlossene Siedlungsgebiet Bornfeld/Bogenrain in der Landwirtschaftszone zu belassen. Überraschenderweise gibt es relativ viele Rückmeldungen, die zu diesen Fragestellungen überhaupt keine Stellung nehmen. Standortentwicklung: Wenig differenziert Wenig differenzierend sind die Ergebnisse bezüglich der zu fördernden Wohnungssegmente: Familienhaushalte, Wohnen im Alter und spezielle Wohn- und Arbeitsformen stehen dabei im Vordergrund. Ermöglicht werden soll ein breites Angebotsspektrum. Gegen die Zersiedelung steht die Erhöhung der Ausnützungsziffer an geeigneten Orten zur Debatte. Weitere zu klä­rende Themen sind unter anderem die Einflussnahme der öffentlichen Hand durch eine aktive Bodenpolitik, genossenschaftlicher Wohnungsbau sowie die Anbindung wesentlicher urbaner Räume wie Rötzmatt und Olten SüdWest.

Und schliesslich: ein moderates Wachstum

Eine Mehrheit der Echogruppe befürwortet ein moderates Bevölkerungswachstum in der Stadt Olten. Demnach dürfte die Stadt im Jahre 2030 gut 22000 Einwohner zählen. Wichtig sei, so einer der Kommentare, ein «qualitatives Wachstum» festzulegen. Dabei ist meist die Zielgruppe der guten Steuerzahler gemeint. Eine weitere Stimme mahnt zur Verquickung von hier Arbeitenden und hier Wohnenden. Man verspricht sich damit höheres Steuersubstrat – und weniger Verkehr.

«Die Rückmeldungen der Echogruppe bilden zusammen mit einem umfangreichen Grundlagenbericht mit fachlichen Analysen die Ausgangslage für die Weiterbearbeitung des räum­lichen Leitbildes. Die Echogruppe wird zu dessen Entwurf erneut Stellung nehmen können», schreibt die Stadtkanzlei in einer Medienmitteilung. Vorgesehen ist auch die Mitwirkung der Bevölkerung; deren Umfang wird vom Stand der Coronapandemie bestimmt. Hinweis Der Bericht zur Echogruppe ist auf der Website der Stadt Olten zu finden.