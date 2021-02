Olten Friedhofweg; oder doch besser Hans-Derendinger-Weg? Die Idee stösst im Stadthaus auf wenig Begeisterung Alt-Stadtrat Wolfgang Moor würde gerne einen Weg auf den Namen des Alt-Stadtpräsidenten benannt sehen. Die Idee: nicht ganz zeitgemäss. Urs Huber 20.02.2021, 05.00 Uhr

Der Friedhofweg nahe dem heutigen Stadtpark; der wurde von alt Stadtpräsident Hans Derendinger häufig genutzt. Patrick Luethy

Jede Geschichte hat ihren Vorlauf, so auch diese. Im vorletzten Jahr nämlich schoss dem heute 87-jährigen Alt-Stadtrat Wolfgang Moor durch den Kopf, man könnte in Olten eine Strasse oder einen Weg nach Hans Derendinger, dem ehemaligen und langjährigen Stadtpräsidenten von Olten, benennen. «Es war einfach so ein Gedanke», sagt der Mann in der Rückblende.

Am 29. November 2020 wäre Hans Derendinger, 100 Jahre alt geworden. Zvg

Aber: Moor ist ein Mann der Tat. Er liess seine Anregung dem Stadtrat schriftlich zukommen und argumentierte, Hans Derendinger habe in vorzüglicher Weise für das Wohl und Ansehen der Stadt gewirkt. Das war im August 2019. Seither hat der Senior vom Stadtrat diesbezüglich nichts mehr gehört.

Nicht unbedingt die feine Art

Die feine Art sei das nicht, meint der einstige Stadtrat. Stadtschreiber Markus Dietler bestätigt auf Anfrage, dass ein Schreiben Moors am 2. September in den Akten vermerkt sei, aber vermutlich nicht beantwortet wurde.

«Der Stadtrat hat die Anregung wohl auch als solche verstanden und deshalb keinen weiteren schriftlichen Verkehr geführt, was sicher höflicher gewesen wäre.»

Dies habe aber seines Wissens keinen Zusammenhang mit der aktuellen Priorisierung von Frauennamen bei der Benennung von Plätzen und Strassen, so der Stadtschreiber weiter. Bereits damals lagen Vorstösse aus dem Parlament vor, welche den Stadtrat ver- anlassten, bei der Vergabe von neuen Strassen- und Platznamen Frauen zu berücksichtigen, sofern die Benennung nach Persönlichkeiten ins damalige Konzept passt.

Der Stadtrat bestimmt über die Vergabe von Namen

Demzufolge sind die Chancen, dass demnächst eine Strasse oder ein Platz nach Hans Derendinger benannt wird, eher klein. «Es sieht unter den gegebenen Umständen tendenziell eher danach aus, dass derzeit, wenn schon um die Stadt Olten, verdiente Frauen zum Zug kämen», so Dietler. «In Olten bestimmt der Stadtrat über die Vergabe von Strassen-, Weg- und Platznamen», meint der Stadtschreiber.

In der Regel beruhe der Vergabeentscheid auf Abklärungen der Baudirektion, die sich via Stadtarchiv etwa nach möglicherweise vergessenen Flurnamen als Orientierungspunkt erkundigt. Manchmal entscheidet der Stadtrat aber auch aufgrund von politischen Entwicklungen, so wie sich diese aktuell in der Frauenfrage manifestieren.

Item: Moor liess sich durch die fehlende Reaktion aus dem Stadtrat nicht mürbe machen. Als regelmässiger Autor der Oltner Neujahrsblätter nutzte er ein kleines Hintertürchen, um sein Anliegen noch einmal in den Fokus zu rücken. «Ich wollte einfach versuchen, meine Anregung einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen», sagt Moor.

Seine Affinität zu Hans Derendinger liegt übrigens auch in der Tatsache begründet, dass Moor als seinerzeitiger Stadtrat 1975 Lilian Uchtenhagen als Rednerin am Schulfest engagierte, was auf bürgerlicher Seite nur auf überschaubare Gegenliebe stiess. «Derendinger war einer der wenigen, die sich die Rede Uchtenhagens anhörten. Die Grosszahl des offiziellen Oltens machte sich aus dem Staub und landete im seinerzeitigen Grätzer», berichtet Moor.

Absage auch bei den Neujahrsblättern

Doch zurück zu den Neujahrsblättern 2021, die Moors Anregung hätten in die Welt hinaustragen sollen. Auch da gab es Verwerfungen, weil Moors Artikel als Gesamtschau auf die Oltner Strassen, die Namen berühmter Männer und einer Frau tragen, erst nicht erscheinen konnte.

Zum einen aus Platzgründen, zum andern aus der Praxis heraus, dass vermehrt Frauennamen als Vorlage für Strassenbezeichnungen in den Vordergrund gerückt werden sollten und viele der männlichen Namengeber bereits in früheren Neujahrsblättern thematisiert wurden. Schliesslich fand der Beitrag aber doch Unterschlupf in der aktuellen Ausgabe.

Keck: Der einstige Stadtrat hatte seine Anregung an die Adresse des Stadtrates am Ende seines Textes platziert; in kursiver Schrift. Als der Senior sein Essay zu Durchsicht und Druckfreigabe vorgelegt bekam, war der fragliche Abschnitt noch dabei. In der Ausgabe der Oltner Neujahrsblätter 2021 jedoch fehlte er.

Kein böser Wille im Verzug

Böser Wille, Vorsatz? «Ich habe mich für die von Wolfgang Moor unerwartete Kürzung seines Beitrags entschuldigt», sagt Iris Schelbert als Leiterin Redaktionskommission der Oltner Neujahrsblätter. Der fragliche Textabschnitt fiel erst der Schlussredaktionssitzung zum Opfer. «Wir mussten doch bei der finalen Beurteilung festhalten: Die Anregung von Wolfgang Moor war bei Stadtrat ja schon platziert worden. Und wir können keine persönlichen Begehren, ganz gleich welcher Art, in redaktionellen Texten akzeptieren», so Iris Schelbert.

Inzwischen hat sich Wolfgang Moor nach einem Lösungsansatz für seine Anregung umgesehen. Max Affolter etwa wohnt am Friedhofweg, dessen Situierung ab und an zu Fragen Auswärtiger verleitet oder aber sie gar dazu führt, den Friedhofweg in der Meisenhard-Umgebung zu suchen. Moor könnte sich eine Umbenennung des Friedhofweges deshalb durchaus vorstellen, um sein Ansinnen erfüllt zu sehen. Was allerdings mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Gut 20 Parteien wären von einer Umbenennung betroffen.

Wenig Begeisterung darob im Stadthaus

Die Idee stösst im Stadthaus auf wenig Begeisterung. Zum einen, so findet man dort, könne die mittlerweile entstandene Verwerfung zwischen Friedhofweg und seiner Umgebung auch zu durchaus interessanten Fragen zur Oltner Geschichte anregen. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde der Platz auf dem Stadtfriedhof, heute Stadtpark, nämlich knapp, so dass man sich nach einem neuen Standort umsehen musste.

1917 wurde der Waldfriedhof Meisenhard in Betrieb genommen. Der Friedhofweg blieb dagegen zurück. Ja, und jetzt? «Wir werden sehen», sagt Wolfgang Moor. Jedenfalls habe Hans Derendinger selig den Friedhofweg häufig gebraucht. Wohl ein Grund mehr für den Alt-Stadtrat, seine Anregung vertieft zu verfolgen.