Olten: Verein Livato will sein Atelier bekannter machen

Olten Freies Malen ohne den Stress des Alltags – der Verein Livato will sein Atelier bekannter machen Wer malend kreativ tätig sein will, ist beim Atelier von Livato in Olten an der richtigen Adresse. Der Verein will das Angebot nun bekannter machen und lädt das interessierte Publikum an die Dornacherstrasse 32 ein. Fabian Muster Jetzt kommentieren 07.03.2023, 12.00 Uhr

Leiterin Merhaba Schaich (links) und Livato-Vereinspräsident Cyrill Jeger im Atelier an der Dornacherstrasse 32 in Olten. Bruno Kissling

Der gemeinnützige Verein Livato existiert seit 2017. Inspiriert wurden der Oltner Arzt Cyrill Jeger und seine Gesinnungsleute von der Living-Museum-Bewegung aus New York. Psychisch beeinträchtigte Menschen sollen dank der Kunst in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt werden. In Wil SG wurde 2004 das zweite Living-Museum ausserhalb der USA gegründet. Es ist Kunstmuseum und Arbeitsstätte für psychisch beeinträchtigte Personen in einem.

Vor über anderthalb Jahren, im Juni 2021, war es dann in Olten so weit: Der Verein Livato konnte sich nach mehrjähriger Suche bei der Künstlerin und ausgebildeten Maltherapeutin Merhaba Schaich in Untermiete einen Raum für sein Projekt sichern. Jeweils am Donnerstag- und Freitagnachmittag von 14 bis 17 Uhr können interessierte Personen sich an der Dornacherstrasse 32 künstlerisch ausdrücken.

Gespräche über Bilder, falls das gewünscht wird

Livato-Vereinspräsident Cyrill Jeger betreibt in Olten und Balsthal je eine Hausarztpraxis. Bruno Kissling

Die Idee des Vereins ist es, Menschen aus der sozialen Isolation zu holen, wie es in den Statuten heisst. Der Austausch und das Zusammensein mit Menschen in einem kreativen Umfeld verhelfe nachweislich zu mehr Wohlbefinden. Viele Personen seien schon «sehr therapieerfahren», sagt Jeger, der in Olten und Balsthal zwei Hausarztpraxen betreibt.

Sie seien bisher mit einem herkömmlichen intellektuellen Ansatz nicht weitergekommen und «sollen dank der kreativen Arbeit mit sich selbst spüren lernen, welche emotionale Seiten sie haben», so Jeger.

Atelierleiterin Merhaba Schaich: «Wir führen Gespräche über die Bilder, falls das gewünscht ist.» Bruno Kissling

Atelierleiterin Merhaba Schaich unterstützt die Personen dabei. «Wir führen Gespräche über die Bilder, falls das gewünscht ist.» Künstlerische Bewertungen des Gemalten würde sie aber keine vornehmen, sondern vielmehr auf das aufmerksam machen, was zu sehen sei.

So will sie den Personen mit der Strategie des Empowerment dabei helfen, die Selbstbestimmung über das eigene Leben zu stärken. Schaich möchte damit den einfühlsameren Teil des Ichs betonen, der im durchrationalisierten Alltag oft vergessen geht. Sie hofft, dass die Personen so «ihre eigene Weisheit» aktivieren und vom Malen profitieren könnten.

Als die Zeitung vor Ort ist, sind ein Mann und eine Frau im mittleren Alter im Atelier anwesend. Die 52-jährige Oltnerin will ihren Namen nicht im Artikel lesen, gibt aber über ihre Motivation Auskunft. Sie könne beim Malen abschalten und habe währenddessen keine Sorgen.

Von zwei bis drei Personen wird das Livato-Atelier bisher regelmässig genutzt. Bild: Bruno Kissling

Als «kreatives Denken» bezeichnet sie ihre Malerei. Vor allem farbenfrohe Blumenarrangements und Landschaften sind auf den Bildern zu sehen, aber keine Personen. «Ich kann keine Menschen malen, das werden nur Strichzeichnungen», sagt sie lachend.

Schaich versteht Malen auch als Therapie

Die ursprünglich aus dem uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China stammende Schaich ist selbst auch künstlerisch tätig – zu Hause und im Atelier. Ihre Bilder stellt sie immer wieder aus, zuletzt bei einer Galerie in Basel. Die 51-Jährige ist mittlerweile Schweizerin und bezeichnet ihren eigenen Stil als expressiv-abstrakt. Häufig sind nur ansatzweise Personen mit Gesichtern erkennbar, die ineinander und mit der Umwelt zerfliessen.

Merhaba Schaich nutzt das Atelier auch für das eigene Malen. Bild: Bruno Kissling

«Ich male sehr intuitiv und lasse mich vom Bild führen.» Das eigene Malen müsse ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit unterstützen. Die Berufsrichtung Maltherapie einzuschlagen, sei daher eine bewusste Entscheidung gewesen.

Verein Livato will Angebot bekannter machen

Derzeit kommen zwei bis drei Personen regelmässig im Livato-Atelier vorbei, dazu gibt es vereinzelt weitere Interessierte. Vereinspräsident Cyrill Jeger möchte das Angebot daher einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen und lädt vom 9. bis 11. März zum offenen Atelier ein. Man hofft auf neue Mitglieder und Sponsoren.

Jeger kann sich nämlich gut vorstellen, das niederschwellige Angebot auszubauen. Wer einen Nachmittag das Atelier besucht, soll künftig weniger als die erwünschten 25 Franken zahlen müssen – obwohl das Geld jetzt schon kein Hindernis für einen Besuch ist: Weniger als die Hälfte der Leute, die das Angebot bisher in Anspruch nahmen, berappten den Betrag. Zudem sollen wochentags weitere Atelier-Halbtage dazukommen.

