Olten: Nach 25 Amtsjahren ist für Franco Giori bald Schluss

Olten Franco Giori fand auch mit Querschlägern den Rank Der Abteilungsleiter Ordnung und Sicherheit der Stadt Olten und Zivilschutzkommandant sieht nach 25 Amtsjahren den Ruhestand näherrücken.

Urs Huber Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Verabschiedungsfeier von Franco Giori in Olten. Bruno Kissling

«Nein, ich wusste damals nicht, dass dies meine letzte Stelle sein würde.» Franco Giori, Abteilungsleiter Ordnung und Sicherheit der Stadt Olten und als Oberstleutnant Kommandant der Regionalen Zivilschutzorganisation RZSO Olten (RZSOO), muss bei der Frage ein bisschen lächeln. Ein Vierteljahrhundert hält er diese beiden Ämter nun inne, aber Ende Februar ist Schluss. Der 65-Jährige tritt in den Ruhestand.

Man kann es sich kaum vorstellen. Giori ist so etwas wie ein klassischer Repräsentant des Stadthauses und damit des offiziellen Oltens. Mister Zivilschutz in der Region obendrein. Einer, der die politische und operative Seite der Stadt kennt, als Parlamentsmitglied der CVP und als Parlamentspräsident. Und einer, der sich beim Amtsantritt 1997 vorgenommen hatte, jeweils über die Treppe des Stadthauses in den 5. Stock zu seinen Arbeitsräumlichkeiten zu gelangen. «Das hab’ ich aufgegeben», sagt er lachend. Und er ist einer, der auch «als Velofahrer ein Allgemeines Fahrverbot nicht ignoriert und absteigt», wie er sagt.

Den geschulten Blick für das Ganze

Giori behält gerne das Ganze im Auge. Auch gut drei Monate vor seinem Ausscheiden führt er häufig den Begriff «Allgemeinheit» im Munde, wenn er über das vergangene berufliche Vierteljahrhundert redet. Aber die Allgemeinheit ist zunehmend eine undefinierbare, heterogene Masse.

«Natürlich gibt’s Probleme, wo unterschiedliche Bedürfnisse aufeinandertreffen. Aber zu fast allen Problemen auch eine Lösung»,

reicht der skeptische Optimist Giori, wie er sich vor Jahren in dieser Zeitung selbst bezeichnete, nach. Lösungen zu suchen und diese auch zu finden: eine seiner Intentionen. Bewilligungen von Veranstaltungen, die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen, die Nutzung des öffentlichen Raumes und, und, und: «Vieles ist dabei, wie man so schön sagt, Kleinzeug, das aber nicht vergessen werden darf», weiss der Mann. Abklärungen im Hintergrund eben, die schliesslich zum reibungslosen Ablauf einer Veranstaltung führen. «Ich finde, wir haben eigentlich alles ganz ordentlich über die Bühne gebracht», sagt er.

Gioris Arbeitsfeld, der einst als Detailhandelsfachmann mit kaufmännischer Ausbildung begann, später zum Geschäftsführer der SSG Minibar AG (Speisewagengesellschaft, heute Autogrill) avancierte und schliesslich zum Leiter Öffentliche Sicherheit wurde, ist also ein weites. «Ich bin froh, durfte ich in den letzten 25 Jahren eine wichtige Funktion im Dienst der Allgemeinheit ausüben», sagt er noch. Eben, da ist der Begriff wieder, der ihn konstant begleitet. Eine Aufgabe, die ihn immer ausgefüllt und erfüllt hat.

Denn Giori ist auch einer, der gerne Verantwortung übernimmt und mit seinen Ansichten nicht hinter dem Berg hält.

«Wenn ich den Eindruck habe, etwas zu wissen, in einer Frage kompetent zu sein, dann rede ich mit. Wenn’s sein muss auch auf eindringliche Weise»,

bringt er das Giori’sche Mitwirkungsverständnis auf den Punkt. Dabei kommt ihm zu Pass, dass er gerne mit Menschen arbeitet. «Und gerne in der vorderen Reihe», lacht er.

Bei ihm haben zwei Mützen Platz

Giori trägt, wer weiss das nicht, noch eine weitere Mütze auf dem Kopf. Als Kommandant der RZSOO hat er in den letzten Monaten den grössten Einsatz «seiner» Zivilschützer organisiert. Jenen rund um die Impfkampagne in Coronazeiten. Ausser dem Impfvorgang selbst unterstützte der Zivilschutz im Kantonalen Impfzentrum Stadthalle in Olten schier alles andere. 398 Mann leisteten zwischen Februar und Juli 4603 Diensttage. Giori kennt die Zahlen auswendig.

Wie er glaubt, als Kommandant wahrgenommen worden zu sein? «Ich hoffe als korrekt aber fordernd, auch fürsorglich und offen», sinniert er. Und als kommunikativ. «Ich musste eigentlich nie laut werden», sagt er darob selbst etwas überrascht. Obwohl er zu verstehen gibt, unter den Zivilschützern auch immer einen Handvoll Querschläger dabeigehabt zu haben. «Aber im Grunde habe ich auch mit ihnen der Rank gefunden.» Wie das kam, weiss er selbst nicht genau. Vielleicht durch den Umstand, dass Giori zwar grosszügig, aber nie einfach «lieb» sein wollte. «Nein, das wollte ich wirklich nicht», betont er.

Joel Löpfe (links) wird Nachfolger von Franco Giori in der RZSOO. Bruno Kissling

Mit der feierlichen Kommandoübergabe am Freitag hat er die Führung der RZSOO in neue Hände gelegt; in jene von Joel Löpfe aus Trimbach. Zusammen mit über 140 Gästen in der Schützi - und mit ruhigem Gewissen: «Die RZSOO ist gut positioniert, die Kader qualifiziert aufgestellt», erklärt er. «Ja, vielleicht bekommt jetzt der Zivilschutz durch Kommando-Übergabe und mit einem vollamtlichen Zivilschutz-Kommandanten eine etwas zu grosse Bedeutung», meint er relativierend und schickt präventiv schon mal hinterher: «Die Aufgabe als Abteilungsleiter Ordnung und Sicherheit im Auftrag der Stadt Olten stand für mich aber immer an erster Stelle – nämlich zuvorderst.»

Familie rückt mehr in den Brennpunkt

Jetzt, als künftiger Ruheständler, will sich Giori vermehrt um die Familie kümmern. Er ist Grossvater geworden. «Ich glaube, schon viel Kraft und Energie in meine Ämter investiert zu haben», bilanziert er, «vielleicht auch einmal zu viel.» Jedenfalls gesteht er, diesbezüglich nicht mehr alles gleich machen zu wollen, wenn er denn zurückkönnte. Aber die externen Aufgaben gehen ihm trotzdem nicht aus. Im April 2022 hat er noch die Generalversammlung des Schweizerischen Zivilschutzverbandes, deren Vizepräsident er ist, in die Stadt Olten geholt und gibt danach auch dieses Amt weiter.

SwissFaustball und dem Europäischen Faustball-Verband und als Präsident der Kinderkrippe Olten (Hagmatt und Sonnhalde) wird er treu bleiben. «Das mach’ ich eben alles gerne», meint er. Und der Reisende Giori? Portugal und Destinationen in Südamerika will er anpeilen, zusammen mit Gattin Lilly. Er sagte doch, künftig die frei werdende Zeit der Familie widmen zu wollen; Enkelkind inklusive. Ganz sicher ab Februar.