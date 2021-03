Olten Finden vor den Sommerferien Grossanlässe wie das Streetfood Festival statt? Nach der Verschiebung des Schulfests ins Jahr 2022 könnten weitere Veranstaltungen in Olten später stattfinden. Die Aussichten, dass vor den Sommerferien ein Grossanlass stattfindet, sind derzeit nicht gut. Fabian Muster 05.03.2021, 05.08 Uhr

Essen von Afrika bis Australien und von Thailand bis Dänemark - das alles gibt es am Oltner Streetfood-Festival in der Oltner Innenstadt.







Bruno Kissling/Archiv

Das Oltner Schulfest findet erst nächstes Jahr statt. Der Anlass, der Anfang Juli durchgeführt worden wäre, sagte der Stadtrat wegen der unsicheren Corona-Situation ab. Was bedeutet dieser Entscheid für die weiteren Grossveranstaltungen, die in den kommenden Monaten noch folgen sollen?

Der grösste Anlass ist die Chilbi, die jeweils am letzten Sommerferienwochenende stattfindet – diesmal Mitte August. Hier hat die Stadt noch keinen Entscheid gefällt. «Wir planen derzeit so weiter, wie wenn sie stattfinde», sagt Franco Giori auf Anfrage. Der Abteilungsleiter Ordnung und Sicherheit bei der Stadt Olten sagt, dass ein Entscheid, ob der Anlass mit mehreren Zehntausend Besucherinnen und Besucher über die Bühne gehen wird, frühestens in einem Monat gefällt werden muss.

Im vergangenen Jahr hat der Stadtrat den Grossanlass Anfang Juni abgesagt. Es gebe auch noch keinen Plan B wie 2020, als die Stadt mit der Absage der Chilbi ein Stadtfest mit Chilbi light für Oktober angekündigt hat – auch dieses fiel dann Corona zum Opfer. Vor allem für die Anlässe vor den Sommerferien sieht Giori schwarz: «Tendenziell wird wahrscheinlich nichts Grösseres vor den Sommerferien stattfinden.»

Bisher keine Ausweichtermine festgelegt

Doch weitere Grossanlässe in der Stadt finden noch vor den Sommerferien statt. Einer davon ist das Streetfood Festival, das in Olten am Wochenende vom 18. bis 20. Juni geplant ist. Die Organisatoren halten vorläufig am bestehenden Termin fest. «Wir sind immer noch guten Mutes, dass wir den Anlass nötigenfalls mit einem Schutzkonzept am geplanten Datum durchführen können», sagt Rolf Arnet auf Anfrage, der mit seiner Firma Hannibal Events GmbH 17 Streetfood Festivals in der gesamten Schweiz organisiert.

«Unser Vorteil ist, dass wir draussen sind und die Leute sich auf drei Tage verteilen.» Bis zu 25'000 Besucherinnen und Besucher konnte das Festival in Olten in den vergangenen Jahren zählen. Trotzdem wird Arnet als nächsten Schritt das Gespräch mit der Stadt Olten suchen, um in Erfahrung zu bringen, welche Ausweichtermine es gebe. Denn die geplanten Streetfood Festivals im April und teilweise im Mai sind bereits seit einer Weile verschoben. «Wir sind relativ flexibel», sagt Arnet.

75 Prozent des Oltner Festivals ist bereits organisiert, die Essensstände schon gebucht. «Wir können mit einer Vorlaufzeit von drei Wochen ein Festival lancieren.» Die Frage sei eher, ob auch die lokalen Behörden so flexibel seien. Ab 3000 Leute zeitgleich auf Platz würde Arnet in Olten ein Festival durchführen – mit lokal angepasstem Schutzkonzept falls nötig.

«Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir lernen müssen, auch mit Covid-19 zu leben und die Leute nicht monate- oder gar jahrelang wegzusperren.»

Die Ansteckungsgefahr draussen auf einem weitläufigen Gelände wie in Olten sei massiv kleiner als etwa drinnen, ist er überzeugt.

Auch Coop Beachtour hält am bisherigen Austragungsdatum fest

Ebenfalls am ursprünglichen Termin festhalten will die Coop Beachtour mit der Austragung des Turniers in der Oltner Kirchgasse vom 3. bis 6. Juni.

Coop Beachtour 2019 Zur Verfügung Gestellt / Oltner Tagblatt

«Wenns erlaubt ist, wollen wir die Sache durchziehen», sagt Veranstalter Michi Bleiker. Eine Verschiebung werde erst dann zum Thema, wenn klar sei, dass die Rahmenbedingungen zu einem späteren Zeitpunkt besser seien als Anfang Juni.

Denn: Im vergangenen Jahr konnte das Turnier auch am Alternativdatum nicht durchgeführt werden. Für Bleiker und sein Team ist es möglich, einen Ausweichtermin relativ kurzfristig anzusagen. «Je weniger Vorlaufzeit man hat, desto teurer kann aber eine Verschiebung werden», sagt er und verweist etwa auf die Freiwilligen, die eventuell an einem späteren Datum nicht mehr zur Verfügung stehen könnten.

Oltner Kabarett-Tage: Ein Onlinefestival gibt es sicher nicht

Schon am 28. April sollen die zehntägigen Oltner Kabarett-Tage starten, die 2020 ebenfalls abgesagt werden mussten. «Wir führen das Festival durch, solange es gesetzlich möglich ist», heisst es auch hier beim Pressechef Markus Spielmann auf Anfrage. Wahrscheinlich werde man aber die ersten Veranstaltungen im April absagen oder in den Mai verschieben müssen.

Man gehe zudem davon aus, dass man nur ein Drittel des Publikums bis maximal 100 Leute in Säle wie das Stadttheater reinlassen dürfe. Ein reines Onlinefestival wie Anfang Jahr die Solothurner Filmtage ist für die Organisatoren keine Option. «Zum einen gibts schon viele Kulturangebote online, zum anderen funktioniert Kabarett nicht ohne Interaktion mit dem Publikum.»

Programm und Preisverleihung 32. Oltner Kabarett-Tage an Max Uthoff.







Bruno Kissling /Archiv