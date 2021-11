Oltner Stadtrat will Steuererhöhung, Finanzkommission nicht

Olten Finanzkommission stellt sich gegen Stadtrat und lehnt eine Steuererhöhung ab Im Budget 2022 hat der Oltner Stadtrat eine Steuererhöhung um 4 Punkte auf 112 Prozent vorgesehen für Private aber auch für Firmen. Dies lehnt eine Mehrheit der vorberatenden Finanzkommission ab. Fabian Muster 16.11.2021, 12.05 Uhr

Die Finanzkommission will die Stadt Olten im Vergleich zu benachbarten Städten steuerlich nicht schlechter stellen (im Bild das Oltner Stadthaus). Bruno Kissling

Die Debatte um die vom Stadtrat angedachte Steuererhöhung ist lanciert: Eine Mehrheit in der neunköpfigen Finanzkommission lehnt das Ansinnen ab, die Steuern um 4 Punkte auf 112 Prozent bei den natürlichen und juristischen Personen zu erhöhen. Einerseits will man «die Steuerbelastung nicht erhöhen, weil Olten im Vergleich mit benachbarten Städten bereits heute mehr verlangt und weil die Pandemiefolgen nicht abschliessend abschätzbar sind», heisst es in einer Mitteilung. Zum anderen geht die Stadt Olten für die Rechnung 2021 von einem Überschuss statt von einem Minus aus. Laut der Mitteilung wird ein Gewinn von 3,112 Millionen Franken erwartet anstelle des budgetierten Defizits von 3,742 Millionen.