Felix Pfaff: Einer, der wider Erwarten lange blieb Nach 27 Jahren in der Oltech wird deren Geschäftsführer Ende Monat pensioniert. Er hätte nie geglaubt, so lange dort zu wirken. 29.06.2022

Felix Pfaff und die Oltech: Für Fotograf und Betrieb kletterte der Mann gar auf das Vordach der Liegenschaft an der Aarburgerstrasse.

Am 1. Dezember 1995, zwei Jahre nach deren Gründung, trat er in die Oltech ein, wie sie der Volksmund in aller Kürze nennt. Felix Pfaff lacht. «Ich hätte nie geglaubt, dass ich so lange bleibe», sagt der Mann, der vorher als Hochbauzeichner und Bauführer wirkte und nachträglich noch ein CAS im Führen von Non-Profit-Organisationen erworben hatte.

Zu viert auf vielleicht 20 Quadratmetern

«Es gab einen Arbeitsraum von vielleicht 20 Quadratmetern für vier Mitarbeitende. Raucher inbegriffen.» Pfaffs Schmunzeln hält an. Angestellt worden war er als Leiter für externe Programme, jetzt tritt er als Geschäftsführer Ende Juni in den Ruhestand. Mit 64 Jahren. Ein Entscheid, der in Absprache mit dem Präsidenten und dem erweiterten Kader möglich wurde, wie Pfaff sagt.

Vielen wird der drahtig wirkende Mann noch anderweitig in Erinnerung sein. Als Kunstturner nämlich. Wer ambitioniert turnt, muss ein paar Eigenschaften auf sich vereinen, die auch im Berufsleben von Nutzen sein könnten. «Ja, was soll ich sagen?», sinniert der Mann aus Starrkirch-Wil. «Vielleicht Hartnäckigkeit, Konsequenz, andere würden auch Sturheit anführen.» Aber das sei eben eine Frage der Perspektive.

Die Veränderung als Konstante

Was ihn seit jenem 1. Dezember 1995 begleitet hat, ist die Veränderung. Oder wie Pfaff, der am 1. Januar 2012 zum Geschäftsführer avancierte, im Rückblick festhält: «Die einzige Konstante war die Veränderung.» Die Anforderungen an die Bildungsstätte Oltech GmbH wuchsen stetig. Dies hat Pfaff schon im firmeninternen Info-Magazin erklärt.

Am Anfang sei’s mehr darum gegangen, die Leute von der Strasse zu holen, sie zu beschäftigen, eine Tagesstruktur zu vermitteln. Heute würden die Teilnehmenden mehrstufig betreut. Beschäftigung, Abklärung, Qualifikation, Vermittlung.

Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt bringen – die anspruchsvollste Hürde, die sich der Oltech stellt.

Felix Pfaff, Geschäftsleiter Oltech, hat auch schöne Momente gesehen.

«Aber diesbezügliche Erfolge gehören mitunter zu den schönsten Erlebnissen, die sich in unserer Arbeit einstellen können»,

sagt Pfaff. «Als Geschäftsführer war ich zwar nicht mehr unmittelbar an den Programmen der Teilnehmenden beteiligt, aber positive wie negative Erfahrungen dringen auch zu mir durch.» Und was dem 64-Jährigen auch noch an anderen schönen Erinnerungen geblieben ist: «Ich konnte auch in schwierigsten Situationen auf meine Mitarbeitenden zählen. Ich nenne da nur das Hochwasser von 2007 oder die Pandemie.»

Die weniger schönen Erinnerungen

Nach den schönsten Erinnerungen kommen die weniger schönen. Pfaff zieht die eine Augenbraue hoch. «Also am schwierigsten waren Schliessungen von Abteilungen oder das Aussprechen von Kündigungen.» Die Schliessungen erfolgten aus pragmatischen Gründen. Und die Kündigungen wurden aus unterschiedlichsten Gründen ausgesprochen. «Ach, wissen Sie, auch bei uns ist das Leben letzten Endes nicht anders als anderswo. Warum auch.»

Mit dem heutigen Profil der Oltech ist er eigentlich ganz zufrieden. Ja, er warnt gar vor einem wesentlichen Ausbau beziehungsweise einer grösseren Diversifizierung.

«Der Standort hier an der Aarburgerstrasse ist gut, sehr gut sogar»,

argumentiert er. «Ich bin überzeugt davon, dass wir in der Oltech Produkte herstellen müssen, für die eine Nachfrage besteht, die auch wirtschaftlich eine gewisse Berechtigung haben und die den ersten Arbeitsmarkt nicht konkurrenzieren.» Mangels Erträgen hatte Pfaff vor Jahren die Schreinereiabteilung schliessen lassen. «Sie rentierte einfach nicht», lässt er sich nüchtern zitieren.

Das heisst, dass die Oltech stets nach Nischen suchen muss, in denen sich Arbeiten finden lassen, die zwar in hoher, aber doch nicht zu hoher Stückzahl anfallen. «Zu hohe Stückzahlen drängen nach Automation. Da fallen unsere Teilnehmenden ausser Rang und Traktanden», sagt Pfaff. Er würde für den Moment nichts an der Ausrichtung der Oltech ändern.

Auf dem Velo die Alpen traversieren

Und jetzt, im Ruhestand? Da will der agile Mittsechziger mal die Alpen traversieren. «Mit dem Velo», wie er sagt, hüstelt dabei ein wenig vor sich hin und meint dann erklärend: «Ich war vier Tage auf dem Velo.» Von Fussmärschen gröberen Ausmasses sieht er tendenziell ab. Da machen seine Gelenke nicht mehr mit. Er sei eben ein Bewegungsnaturell, der sich mit dem mediterranen Charme Italiens am besten anfreunden kann.

Deswegen führt ihn die angedachte Alpentransversale auch nicht von der Lombardei ins Allgäu, sondern von Deutschland nach Italien. Der Italienliebhaber will die Apenninen-Halbinsel künftig noch besser kennen lernen. Überhaupt will er reisen, mit Lust übrigens. Denn wie er dem firmeneigenen Magazin verriet, war seine Zeit in der Arbeitswelt doch recht intensiv. «Ich freue mich auf einen weiteren Lebensabschnitt», blickt er nach vorn.

