SBB Historic: Wartungsarbeiten an 97-jähriger Lokomotive in Olten

Olten Fast 100-jährige Lokomotive wird im Depot von SBB Historic gewartet – doch nicht alles kann vor Ort gemacht werden Ob Ölwechsel oder Reinigung elektrischer Kontakte: Die historische Lokomotive Ce 6/8 III 14305 wird in der Oltner Werkstätte derzeit von SBB Historic gewartet. Dazu ist viel Freiwilligenarbeit notwendig. Lorenz Degen 27.03.2023

Das 97-jährige Krokodil wird derzeit in der Werkstatt von SBB Historic in Olten gewartet. Bild: Zvg/Martin Abt

Mit 97 Jahren ist das Krokodil, wie die bekannte SBB-Lokomotive genannt wird, ein betagtes Reptil. Seit rund drei Monaten steht die historische Maschine im Rahmen des «Präventiv-Unterhalts P5» im Depot von SBB Historic.

Martin «Tinu» Abt, 52, betreut die Lokomotive. Bild: Zvg

Martin «Tinu» Abt. 52, aus Zunzgen BL ist Lokführer und Mitglied im Verein Krokodil 14305, der die Lokomotive betreut. «Zusammen mit SBB Historic, der Eigentümerin des Krokodils, hat unser Verein einen Zusammenarbeitsvertrag. Darin ist geregelt, was und wie wir die Lok Unterhalten müssen.»

Deshalb nennt sich Unterhalt präventiv

Der Unterhalt nennt sich darum präventiv, weil man vorsorglich Teile pflegt, ersetzt und ausbessert, um möglichen Schäden zuvorzukommen. «Wir kümmern uns zum Beispiel um den Ölwechsel im Trafo, reinigen die elektrischen Kontakte und führen viele Kontrolle aus: am Bremsgestänge, an den Lagern und den Fahrmotoren», berichtet Abt. Eine Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe findet nicht gross statt: «Jeder macht bei uns alles.»

Der Arbeitstag beginnt mit einem Kaffee, dann werden die Aufgaben angegangen. «Nach einem Mittagessen arbeiten wir am Nachmittag weiter und räumen anschliessend wieder alles auf.» Besondere Arbeiten müssen extern vergeben werden, so zum Beispiel die Revision der Druckluftbremsen. «Damit ist eine zertifizierte Firma betraut», erklärt Abt. Gegenwärtig nähern sich die Arbeiten dieses Präventiv-Unterhalts dem Ende. «Wir werden dann eine Kontrollfahrt unternehmen und die Maschine von SBB Historic abnehmen lassen.»

Ehrenamtliches Engagement

Der Verein umfasst 14 Personen. Unterschiedliche Berufe sind vertreten: «Wir haben Leute mit handwerklichem Hintergrund wie einen Automechaniker. Doch wir haben auch zwei Mitglieder, die nicht bei der Bahn arbeiten, und auch solche mit Büro-Hintergrund», erklärt Abt.

Alle arbeiten ehrenamtlich und in ihrer Freizeit: «Der Einzelne bekommt keinen Lohn. Unsere Motivation ist die Freude an der Sache. SBB Historic überweist unserem Verein für diesen Unterhalt einen bestimmten Betrag, der in die Vereinskasse fliesst,» Pro Jahr findet meistens eine Ausfahrt statt, zu der der Verein seine Mitglieder einlädt.

Extrafahrten dank Zugsicherung

Ansonsten steht das Krokodil für Extrafahrten zur Verfügung. «Wir hängen jeweils drei bis fünf Wagen an, das ist keine grosse Last.» Auch wenn das Krokodil aus einer anderem Eisenbahnzeitalter kommt, gibt es moderne Elektronik an Bord. «So ist eine Zugsicherung eingebaut, die uns erlaubt, auf fast allen Strecken der Schweiz fahren zu dürfen.»

«Nur dort, wo das so genannte ETCS Level 2 installiert ist, brauchen wir eine Vorspann-Lokomotive, zum Beispiel ab Brunnen Richtung Erstfeld oder auf der Neubaustrecke Mattstetten-Rothrist», erklärt Abt und ergänzt: «Aber mit einem Krokodil will man auch nicht mit 50-60 km/h auf der Neubaustrecke oder durch den Lötschberg-Basistunnel fahren, da fahren wir dann lieber obendrüber via Kandersteg-Goppenstein.»

Fitnessfahrten im Depot Olten

Wiederum gibt es auch im 2023 sogenannte Fitnessfahrten im Depot Olten. Diese sind für den 27. Mai, 8. Juli, 21. Oktober terminiert. Von 14 bis 15.30 Uhr finden die Fitnessfahren vor dem Depot statt. Von 9.30 bis 11 Uhr findet eine Depotführung statt. Anmeldung unter info@team10439.ch. Wenn vom Personaleinsatz her möglich, wird das Krokodil 14305 auch teilnehmen.

