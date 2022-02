Anstelle des Narrenstopfs gibt es eine Ausstellung in Olten

Olten Fasnachtseröffnung im Museum: Anstelle des Narrenstopfs gibt es in Olten jetzt eine Ausstellung Oltner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler stellen im Kunstmuseum bis Aschermittwoch ihre Schätze aus. Urs Huber Jetzt kommentieren 23.02.2022, 20.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stilles Leuchten, die Musik spielt anderswo. Bruno Kissling

Nein, nicht dass der Narrenstopf, die traditionelle Eröffnungszeremonie der närrischen Tage, vergessen gegangen wäre ob der Ausstellungseröffnung in den Schaufenstern des Kunstmuseums Olten mit allerlei Larven, Fasnachtslaternen oder Helgen. Aber doch: immerhin. Oder wie Sepp Zihlmann von der Bohème-Musig zu verstehen gab: «Es ist auf jeden Fall besser als gar nichts.»

Er war mit dieser Einschätzung im Übrigen etwa nicht allein. Auch wenn Beat Augsburger von der Tannzapfe-Zunft scherzhaft präzisierte:

«Ob der Apéro ein Realersatz für den Narrenstopf darstellt, werde ich erst morgen um drei Uhr wissen.»

Fasnachtsweisheiten eben unter den rund 120 Gästen, die sich vor dem Kunstmuseum zur Verquickung von Apéro und Fasnachtsrequisiten zusammenfanden. So früh sei der Apéro am Tag vor dem Schmutzigen Donnerstag noch nie aufgetischt worden.

Oder wie Daniel Cartier, ebenfalls von der Bohème-Musig meinte: «Der Fasnachtsauftakt ist heuer auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Letztes Jahr konnte gar nichts durchgeführt werden.»

Es brauchte lediglich eine E-Mail

Für Beat Loosli, Präsident des Fasnachts- und Umzugskomitee Olten (Fuko), war es ein Leichtes, die Ausstellung zusammenzustellen. «Eine E-Mail mit der Aufforderung an die Zunftmeister, allerlei Requisiten ins Kunstmuseum zu bringen, genügte», gab er zu verstehen.

Fuko-Präsident Beat Loosli schwärmt von der Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum. Bruno Kissling

Was ihn besonders freute: Die Damen des Kunstmuseums, Leiterin Dorothee Messmer und deren Stellvertreterin Katja Herlach, waren sofort bereit, die Schaufenster nach 2021 zum zweiten Mal zur Verfügung zu stellen. «Wären wir nicht auf sie zugegangen, sie wären auf uns zugekommen», so Loosli.

Ein bisschen mehr Gäste auf der Kirchgasse hätte Fuko-Mitglied Christian Wüthrich erwartet. «Aber, es gab doch relativ viele Entschuldigungen, nicht zuletzt wegen Corona.» Für viele sei die Öffnung doch etwas zu schnell gegangen. Noch immer sei bei vielen Vorsicht angezeigt. «Auch wenn der Apéro draussen abgehalten wird. Für einige Fasnächtler war das ein Grund, nicht zu erscheinen.»

Gut 100 Personen waren an der Vernissage dabei. Bruno Kissling

Er sei sehr gespannt, wie sich die Spontanfasnacht in Olten heuer entwickle, meint er noch. Das Fuko steht heuer bekanntlich aussen vor. Wüthrich sieht darin eben eine Chance, die freie Fasnacht neben der organisierten aufleben zu lassen, die womöglich auch Anregung für die Zukunft bieten könne.

Hinter vorgehaltener Hand

Überhaupt wirkten die anwesenden Naaren, so heissen die Narren nämlich in Olten, keineswegs geknickt. Man habe immer irgendwie ein Programm, so die allgemeine Stimmung. Und gar der Satz, die Fuko soll die Finger von der Fasnacht lassen, dann komme es mit Sicherheit gut, war zu hören, wenn auch halb im Scherz und hinter vorgehaltener Hand.

«Es kommt mir selber etwas komisch vor», gab Loosli im Schein des Schaufensterlichtes zu verstehen: Ausstellung statt Narrenstopf. Na ja. Am Samstag wird er ein bisschen unterwegs sein, wie er sagt. In einem Kostüm, welches er vor Jahren, ja Jahrzehnten erstmals trug. Und dann kübelte die Guggi-Zunft unter Fackellicht doch noch durch die Baslerstrasse. Die Fasnacht ist angekommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen