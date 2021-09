Olten Fasnacht Olten: Es fehlen Obernaar und Planungssicherheit – nur die Plakette ist auf gutem Weg Die Oltner Fasnacht 2022 steht fast fixfertig bereit, jedenfalls auf dem Reissbrett. Aber die Unsicherheiten sind gross und ein Fasnachtsoberhaupt ist derzeit keines in Sicht. Die Stimmungslage im Streiflicht. Urs Huber Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Das war die Fasnacht 2021 in Olten: Masken im Schaufesnster des Kunstmuseums. Bruno Kissling

Die Pandemie zieht ihre Kreise; seit gut 18 Monaten. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde deshalb die Oltner Fasnacht 2021 abgesagt. Und heute? «So wie es derzeit aussieht, wird die nächste Fasnacht ohne Obernaar über die Bühne gehen», sagt Beat Loosli, Präsident des Fasnachts- und Umzugs Komitee Olten (Fuko) auf Anfrage. Eine ganz neue Situation. Denn seit mehr als 70 Jahren steht in Olten ein Obernaar den närrischen Tagen vor. Bis auf einen unter ihnen waren sie alle ein Jahr lang im Amt und Würde.

Was so viel heisst wie: Hilarius 100., alias Philipp Müller, bildet die Ausnahme. 2020 konnte er als Obernaar der Hilarizunft die Fasnacht gerade noch knapp über die Bühne bringen. Lediglich der so genannte Fuko-Abend fiel der sich ausbreitenden Pandemie zum Opfer. Seither ist Müller Obernaar und blickt als solcher mittlerweile schon auf bald zwei Amtsjahre zurück, weil die Fasnacht 2021 ausfiel und sein Nachfolger, der inzwischen verstorbene Christian Schenker von der Höckeler Zunft, das Amt 2021 nicht antreten konnte. Dessen Amtszeit war für die kommende Fasnacht vorgesehen.

Vorschlag stiess beim Fuko auf taube Ohren

Zwar wäre die Höckeler-Zunft bereit gewesen, die Fasnacht 2022 mit den Trabanten ihres verstorbenen Obernaaren zu gestalten und die fasnächtliche Regentschaft auch im Zeichen von Christian Schenker zu übernehmen. «Wir fanden dies einen gangbaren Weg», wie Thomas A. Müller, Zunftmeister der Höckeler, auf Anfrage zu verstehen gibt. Zumal die Fasnacht 2021 auf den vorgesehenen Obernaar zugeschnitten war.

Allerdings stiess der Vorschlag bei der Fuko auf taube Ohren. Also zogen die Höckeler die Notbremse und verzichteten auf das Obernaarenamt. Jetzt steht die Oltner Fasnacht 2022 ohne Obernaar da. Für Loosli unglücklich. Aber er gibt zu verstehen, im Fuko habe man keine retrospektiven Darstellungen und Produktionen gewünscht. Und womöglich ergebe sich die Möglichkeit, so etwas wie einen Spontanobernaaren aus dem Hut zu zaubern. Bis zum Hilari, der eigentlichen Amtsübergabe am 15. Januar 2022, dauert’s noch ein Weilchen. «Ganz sicher aber wird Hilarius 100. Mitte Januar aus seinem Amt verabschiedet», sagt Loosli.

Auf dem Reissbrett steht die Fasnacht 2022; so, als wäre alles ganz normal.

«Wir gehen davon aus, dass die Absage einer Veranstaltung einfacher umzusetzen ist, als sie spontan aus dem Boden zu stampfen»,

sagt Loosli dazu. Eine Plakette fürs Jahr 2022 wird’s ebenso geben wie es eine fürs Ausfalljahr 2021 gab. Die Vorbereitungen dazu würden laufen, meint der Fuko-Präsident und gibt zu verstehen, ein früher bundesrätlicher Entscheid zum Einsatz des Zertifikats wäre sicher hilfreich. «Aber es ist klar: Gewisse Programmpunkte der Fasnacht werden so oder so nur unter bestimmten Bedingungen besucht werden können.»

Da wäre etwa die Naarenparty im Stadttheater, die nur unter Erfüllung der 3G-Regel (gesund-geimpft-genesen) über die Bühne gehen wird. Für andere Veranstaltungen entwerfen die Ressortverantwortlichen im Fuko-Rat aktuell Szenarien, unter welchen Bedingungen Veranstaltung vom wem besucht werden können.

Im Oktober wird das Fuko in unsicheren Zeiten mehr oder weniger verbindliche Entscheide treffen. «Dann nämlich stehen diverse handfeste Fragen an, wie das konkrete Programm, welches jeweils in einem kleinen Handbüchlein zu finden ist und dann in die Drucklegung geht», so Loosli.

Nicht so wahnsinnig viel Zuversicht, aber doch Fasnacht

Die Nachtwächter bei ihrem Schnitzelbankauftritt 2020. Bruno Kissling

Es gibt in den Zünften allerdings nicht wahnsinnig viel Zuversicht bezüglich normaler Fasnacht. Rico Niggli, Zunftmeister der Vereinigten Nachtwächter Zunft, glaubt höchstens an eine reduzierte Ausgabe:

«Ein Umzug ist nicht realistisch. Und auch grosses Gedränge in Restaurants wird und sollte es nicht geben.»

«Wenn überhaupt, wird das Rahmenprogramm wohl auf eine Stadttheater-Fasnacht hinauslaufen, da nur dort eine vernünftige Zutrittskontrolle umgesetzt werden kann.» Grundsätzlich aber wollen die befragten Zünfte den Entscheid des Fuko abwarten. «Aber auch im Falle einer Durchführung würden wir wohl einen reduzierten Aufwand betreiben, etwa was den Bau des Umzugswagens angeht», räumt Niggli ein. Denn: Niemand arbeite gerne vergebens.

Doch Hoffnung auf ein bisschen Fasnacht gibt’s auch: «Auf der anderen Seite werden wir aber Schnitzelbankverse schreiben und zusammen singen. Schlimmstenfalls haben wir den Aufwand statt für ein grösseres Publikum für unsere Familien und Freunde betrieben und haben zusammen etwas unternommen. Das ist gut und wichtig fürs Zunftleben», so Niggli, der auf den noch immer reduzierten Zunftbetrieb hinweist. Aber: «Wir haben die Gefahr erkannt, dass ein völliger Verzicht auf Aktivitäten der Zunft sehr schaden kann.» Man lese von Cliquen und Guggen, denen die Mitglieder scharenweise davonlaufen, weil sich in den Vereinen nichts getan hat. «Deswegen führen wir wieder mehr Anlässe durch, auch spontan. Aktuell vielleicht einmal pro Monat.»

Eine Fasnacht light müsste drin liegen

Guggi-Sänger am Schnitzelbankabend 2020 Bruno Kissling

Die Guggi-Zunft ihrerseits rechnet momentan mit einer Fasnacht light. «Wir sind sehr gespannt, welchen Weg das Fuko im Oktober einschlagen wird», meint Zunftmeister Sascha Niggli. Das Thema 3G werde mutmasslich massgebend sein, damit Anlässe überhaupt planbar würden. «Wir rechnen nicht damit, dass es einen Umzug geben wird, da nicht die ganze Stadt abgesperrt und kontrolliert werden kann. Aber wir hoffen auf eine kleine Beizen-Fasnacht für unsere Sänger-Clique und die Kinder-Clique und ein paar Auftrittsmöglichkeiten für die Guggenmusik in der Schützi, in der Kirchgasse oder der Altstadt», so Niggli.

Er macht auch keinen Hehl daraus, dass sich die Situation langsam ermüdend auswirke. «Diese Zeiten sind für den Zunftrat und die chargierten Mitglieder, welche das Zunftleben, Proben und Anlässe planen, nicht leicht. Wenn im Verein nichts läuft, ist dies sehr unbefriedigend. Wir sind also stets am Abwägen, ob wir etwas organisieren können.» Aber: Die Regeln dazu ändern ständig; einige bereits organisierte Events mussten abgesagt werden.

«Unser Kilbi-Ersatz, die Höubi Chöubi, welche wir dieses Jahr am eigentlichen Oltner Kilbi-Wochenende durchführen konnten, hat das OK aus diesem Grund modular geplant. So konnten wir situativ Module hinzufügen oder entfernen, je nach Bestimmungen des BAG». Das alles töne vielleicht spannend und aufregend, meint Niggli, «aber ein normales Zunftjahr wäre uns allen lieber.»

Oltner Läckerli hoffen auf möglichst normale Fasnacht

Die Oltner Läckerli bei ihrem Schnitzelbankauftritt 2020. Bruno Kissling

Und die Oltner Läckerli, eine der jüngsten Zünfte der Stadt? «Wir haben natürlich die Hoffnung auf eine Fasnacht 2022 in möglichst normalem Rahmen», meint Zunftmeisterin Lena Borner. Es sei den Läckerli aber bewusst, dass die Fasnacht der aktuellen Situation angepasst werden müsse. «Denn die Sicherheit der Fasnächtler und der Besucher ist das Wichtigste.» Die Zunft hat bereits im letzten Jahr ein «zeitneutrales» Sujet gewählt, welches sie nun wieder verwenden kann. Erste Planungen laufen.

«Die regelmässigen Proben starten bei den Oltner Läckerli erst nach den Herbstferien. Zurzeit hoffen wir, dass dann etwas mehr Klarheit herrscht»,

meint Lena Borner. «Wir konnten glücklicherweise das Zunftleben während Corona aufrechterhalten, wenn auch digital. Seit Juni können Treffen auch wieder physisch stattfinden. So durften wir anfangs September einen tollen Herbstbott zusammen erleben.»