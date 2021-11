Oltner Fasnacht findet statt – allerdings mit 3G-Pflicht für alle

Grundsatzentscheid Fasnacht in Olten soll mit genereller 3G-Zertifikatspflicht stattfinden – Umzug steht aber auf der Kippe In Olten soll die Fasnacht mit einer generellen 3G-Zertifikatspflicht stattfinden – für alle Fasnachtsangehörigen und auch für das Publikum. Fabian Muster 19.11.2021, 09.34 Uhr

Oltner Fasnachtsumzug 2020 in der Kirchgasse. Bruno Kissling

Das Fasnachtskomitee hat am Donnerstagabend einen Grundsatzentscheid gefällt: Die Oltner Fasnacht vom 23. Februar bis 1. März 2022 soll stattfinden - allerdings mit genereller 3G-Zertifikatspflicht, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Zertifikatspflicht gilt in den Innenräumen für alle Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sowie für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Zudem sei die Planung der einzelnen Anlässe im Gange und werde nächstens mit den Partnern von Stadt und Kanton abgesprochen.