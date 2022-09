FHNW Olten: Bachelor- und Masterdiplome Angewandte Psychologie

Olten Fachhochschule Nordwestschweiz: Die Hochschule für Angewandte Psychologie vergibt 139 Bachelor- und Master-Diplome 101 Bachelor- und 38 Master-Absolvierende der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW konnten am 8. September im Stadttheater Olten ihr Diplom entgegennehmen. 09.09.2022, 16.44 Uhr

Tanja Manser, Direktorin der Hochschule, gratulierte den Diplomandinnen und Diplomanden sowohl zum erfolgreichen Studienabschluss wie auch zu ihrer Berufswahl: «Sie haben sich für eine sinnstiftende Tätigkeit entschieden, deren Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft darin besteht, den Menschen ins Zentrum zu stellen.»

Tanja Manser forderte die Absolvierenden gemäss Mitteilung dazu auf, diese menschzentrierte Perspektive in ihrem Arbeitsalltag konsequent in Projekte einzubringen, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Disziplinen für diese Sichtweise zu gewinnen und gleichzeitig den Blick fürs Grosse und Ganze nicht zu verlieren.

Beste Bachelorarbeit zu Kreislaufwirtschaft

Im Rahmen der Diplomfeier wurden die besten Abschlussarbeiten gewürdigt. Louisa Zurlinden erhielt den Preis für die beste Bachelorarbeit. Im Auftrag von Rework AG – einem Schweizer Unternehmen, das gebrauchte Textilien wiederaufbereitet und vertreibt – untersuchte sie, was Konsumierende zum Kauf kreislauffähiger Kleidung motiviert und was sie davon abhält.

Daraus leitete sie praxistaugliche Kommunikationsmassnahmen ab, die darauf zielen, Vorurteile abzubauen. Die Arbeit zeigt, wie psychologisches Wissen für aktuelle Herausforderungen im Bereich Wirtschaft und Nachhaltigkeit genutzt werden kann.

Die Bachelorabsolventinnen und -absolventen. zvg

Ausgezeichnete Masterarbeit über die Relevanz von Selbstführung

Der Preis für die beste Masterarbeit ging an Samuel Grob, der ebenfalls ein hochaktuelles Thema wählte und nah an der Praxis bearbeitete: Er untersuchte die beruflichen Anforderungen und individuellen Kompetenzen bei der Arbeit im Homeoffice am Beispiel des IT-Unternehmens comspace GmbH & Co. KG.

Als Schlüsselkompetenz zur Förderung des Leistungsempfindens sowie der Arbeitszufriedenheit identifizierte er die Selbstführung. Diese zu trainieren, unterstützt die Mitarbeitenden beim Wechsel in die mobil-flexible Arbeit auf individueller Ebene.

Die Master-Absolvierenden. zvg

Musik aus den eigenen Reihen

Mit der Berner Band «Opération Zéro» erhielt die Hochschule einmal mehr musikalische Begleitung aus den eigenen Reihen: Ein Mitglied der Band studiert aktuell Angewandte Psychologie an der FHNW. Die Songs – eine Mischung aus Pop, Hip-Hop und tropischen Klängen – fand gemäss Mitteilung grossen Anklang bei den Anwesenden. (mgt)

Bachelor: Baerlocher Céline, Bangerter Doris, Barmettler Sara, Baumann Bettina, Berberat Aline, Berger Chantal, Berisha Antigona, Bernet Melanie, Bertaccini Marina Mirandola, Birrer Kimrobin Elena, Blampied Céline, Bodmer Annina, Börlin Leonie, Brnjic Nikolina, Brügger Nicola, Buchmüller Yasmine, Cestaro Sibylla, Classen Anna Catherine, Corti Justine, Cristallo Sarah Ilaria, Crudo Serena, Diethelm Erich, Dönni Christina Sophie, Duthaler Benjamin, Dzinic Martina, Eichenberger Sandra, Erne Nando, Erni Eliane, Erni Nadia, Festa Luana, Flury Ann-Marie, Frei Nancy, Frei Noemi, Funk Angela, Fusco Alessandro, Gloor Anja, Graf Dieter, Grootens Marie Sophie, Grossmann Gaby, Guerra Sabina, Haag Denise, Harzenmoser Sabrina Carla, Heinzelmann Elena, Hübscher Margrit, Hüsser Nicolas, Jäggi Fabienne, Jampen Lynn Noelle, Johner Carina Claudia, Keene Lynn, Kiziler Tanya, Kocabas Ismail, Krattiger Noah, Küng Alexandra, Legath Maria, Lieber Simona, Linder Noémie, Lingetti Priscilla, Luder Gusuma Jenny, Lustenberger Nora, Lütolf Marc, Markovic Marija, Marx Lara Viola, Meier Chantal, Muljaku Almedina, Müller Marielou Anja, Müller Raymond, Näf Flavia, Näf Julia, Neidhart Daniel, Neugebauer Vincent, Nikodijevic Marija, Pania Laurie, Peralta Solène, Pernusch Jennifer, Probst Jennifer Bianca, Radicevic Denis Hrvoje, Rieder Valentin Sebastian, Rietschin Joël, Romero Pedroso Naomi, Rüede Adrian, Rusan Marijana, Sahli Sarah Melanie, Schär Savannah Thea Kagendo, Schibli Tobias, Schlenker Lea, Schnyder Andy, Seydoux Florence, Sidler Yanis, Stanic Danijela, Stanic Ivona, Studer Patricia Viviana, Studtmann Chantal, Thurnherr Sonja, Villiger Jonas, von Allmen Dominik, von Cranach Rebecca, von Frankenberg Zoë, Weibel Marc, Wölfli Carole, Wüst Nicolas, Zurlinden Louisa.

Master: Abrahamsson Martin Alejandro, Acar Can, Adam-Chang Wing Tak Sukey, Antoni Margarita, Bachmann Silvia, Baumgartner Florian, Bieri Adrian, Bierschenk Nathalie, Erb Nico, Erni Nicolas, Grob Samuel, Haiderer Nicole, Kabashi Grela, Kienberger Susanne, Koch Michelle, Lehmann Manuela, Lehmann Sarah Heather, Lepori Laura, Marolf Jana, Mayer Semira, Montalbo Rachel, Müller Fabian, Niederberger Marcel, Ott Evelyn, Peyer Fabienne, Russo Nino, Saurer Romina, Schenkel Sandra, Schindler Micha, Schneiter Alexander, Schnyder Amanda, Steidle Ina, Studer Bettina, Travaglini Alessio, Wagner Andrea Lara, Weiss Irina, Weiss Graf Sandra, Zbinden Fabienne.