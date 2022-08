Olten: Ex-Terminus-Besitzer übernimmt die «Waadtländerhalle»

Olten Ex-Terminus-Besitzer übernimmt «Waadtländerhalle» – er will alte Tradition und Modernes kombinieren Nun ist klar, wer die Oltner Traditionsbeiz «Waadtländerhalle» übernimmt: Der ehemalige Clubbesitzer Kayhan Sabo tritt die Nachfolge der langjährigen Wirtin Rita Ledermann an. Nebst etablierten Menüs will der Oltner auch exotische Gerichte anbieten – und die Deko erneuern. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 29.08.2022, 18.22 Uhr

An der Fassade der Oltner Traditionsbeiz an der Marktgasse will der neue Pächter Kayhan Sabo nichts verändern. Bruno Kissling

Dass die langjährige Wirtin der Oltner Waadtländerhalle, Rita Ledermann, dieses Jahr in Pension geht, war schon länger bekannt. Seit Montag ist klar, wer ihre Nachfolge antritt: Der ehemalige «Terminus»-Besitzer Kayhan Sabo übernimmt die Traditionsbeiz in der Altstadt, wie es in einer Medienmitteilung der Eigentümerfamilien Fuchs und Emmenegger heisst.

1978 begann Rita Ledermann als Serviertochter im Lokal zu arbeiten; 2002 übernahm sie das Zepter als Wirtin. Diesen Mittwoch, 31. August, hat sie ihren letzten Arbeitstag. Danach bleibt das Restaurant vorerst geschlossen. Der Pächterwechsel werde für eine «sanfte Renovation» genutzt, schreiben die Eigentümer in der Mitteilung. Die gemütliche Gaststube, bekannt für ihre umfangreiche Bierschilder-Sammlung an den Wänden, solle ein Facelifting erhalten.

Bierschilder verschwinden aus der Gaststube

Was sich durch die Renovation in der Stube konkret verändert, will der neue Wirt Kayhan Sabo auf Anfrage noch nicht verraten. Nur so viel: Eine neue Wandfarbe und Dekor sind geplant. Die kultigen Emailleschilder würden verschwinden. Seine Vorgängerin nehme diese mit.

Bleiben sollen hingegen der schöne Holzboden wie auch die Fassade. «Ich will nicht alles verändern, sondern das hervorheben, was schön ist», so Sabo. Modernes und Tradition zu kombinieren, sei sein Motto. Das gilt auch fürs kulinarische Angebot. So will der neue Wirt weiterhin auf etablierte Menüs setzen, aber die Speisekarte gleichzeitig um exotische Gerichte anreichern – wie man sie aus dem «Terminus» kenne.

Sabo hat neue Herausforderung gesucht

Sabo, der den weitum bekannten Oltner Club Terminus mit Gastronomieangebot ab 1997 aufbaute, ist heute nur noch als dessen Botschafter tätig. Ende 2019 verkaufte er den Club, ein Jahr später das zugehörige Restaurant. Ist er müde geworden von der Partyszene? Sabo antwortet mit einem entschiedenen «Nein».

Die Pandemie habe die Partyszene hart getroffen. An der Übernahme der «Waadtländerhalle» habe ihn jedoch vielmehr die Herausforderung gereizt. «Ich bin 57 Jahre alt. Ich habe noch Energie, um etwas Neues aufzubauen», so Sabo. Positiv gestimmt habe ihn auch die gute Zusammenarbeit mit der Eigentümerschaft. Diese habe er als Gäste im «Terminus» persönlich kennengelernt.

Der Austausch sei von Anfang an offen gewesen. «Wir sind uns mit unseren Vorstellungen gegenseitig entgegengekommen», so der Ex-Terminus-Inhaber. Wenige Tage nachdem die Übernahme der «Waadtländerhalle» besiegelt war, habe er schon viele positive Rückmeldungen erhalten. Gerade habe ihm das Fasnachts- und Umzugskomitee geschrieben, dass sie sich freuten. Denn: Die Beiz soll auch unter Sabo weiterhin als Fasnachtslokal dienen. In der fünften Jahreszeit heisst die Beiz «Tiger».

Neuer Wirt: «Es werden zwei Welten aufeinandertreffen»

Der neue Wirt ist zuversichtlich, dass die leichte Neuausrichtung des Restaurants gut ankommt. Dennoch ist auch ihm bewusst: «Es werden zwei Welten aufeinandertreffen.» Der Jasser sei kein Stammgast im «Terminus». Wer gerne exotisch esse, habe bis anhin wohl nicht in der «Waadtländerhalle» verkehrt.

Sabo hält fest: «Ich will niemanden verscheuchen.» Indem er die bestehende Gasthauskultur mit modernen Elementen kombiniere, wolle er für alle etwas bieten. «Tradition heisst nicht, dass alles alt und verstaubt ist. Sondern aus Tradition kann man coole Sachen machen.»

