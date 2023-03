Interview: Martin Eduard Fischer zur Oltner Holzbrücke

Olten Ex-Stadtarchivar Martin Eduard Fischer zur Alten Holzbrücke: «Ohne diese Brücke hätte es die Stadt so nie gegeben» Der ehemalige Stadtarchivar Martin Eduard Fischer (84) hat zahlreiche Publikationen zur Oltner Stadtgeschichte veröffentlicht. Im Interview spricht er über die Wichtigkeit der Holzbrücke, die Zeit unter der Franzosenherrschaft 1798 und die Oltner Holznot. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Martin Eduard Fischer, Oltner Stadtarchivar von 1971 bis 2003 und ehemaliger Präsident der kantonalen Denkmalpflegekommission. Bild: Bruno Kissling

Welche Bedeutung hat die Oltner Holzbrücke für die Stadt im Jahr 1798?

Fischer: Wirtschaftlich betrachtet ist ihre Bedeutung kaum zu überschätzen. Seit es die Brücke gibt, lebt Olten von ihr. Die Stadt hatte sonst kaum etwas zu bieten. Es gab keine Bodenschätze und wenig Landwirtschaft. Man lebte vom Transit. Die Brücke ist der einzige Grund, via Olten zu verkehren. Sie ist die Nabelschnur der Stadt. Ohne diese Brücke hätte es Olten so nie gegeben.

Und militärisch betrachtet?

Da ist sie dagegen kaum von Bedeutung. Wollte man die Aare überqueren, konnte man das ohne allzu grosse Umwege auch in Aarau oder Murgenthal tun.

Der Berner Kommandant, Hauptmann Karl Fischer, entschied sich dazu, die Brücke anzuzünden, um den Franzosen den Einmarsch in den Aargau zu erschweren. War dieser Entscheid also falsch?

Im Nachhinein betrachtet wohl schon. Als Resultat seiner Entscheidung wandte sich die Stadt schliesslich gegen ihn und man hiess die Franzosen sogar willkommen. Der Brand von 1798 war für die Städterinnen und Städter ein extrem harter Schlag. Noch nie zuvor war die Brücke «freiwillig» zerstört worden. Die Brücke galt seit je als Bauwerk von nationaler Bedeutung.

Dieses Bild von Peter Eilers (1924, Öl auf Sperrholz) ist eine Kopie nach einem Stich von David Herrliberger (1756) und zeigt Stadt und Brücke noch vor dem Einfall der Franzosen 1798. Bild: Kunstmuseum Olten

Kurz darauf ritten die Oltner den Franzosen entgegen und begrüssten ihre Ankunft. Wie erlebte die Stadtbevölkerung die Zeit der Besatzung?

Die Franzosen führten sich als Okkupanten auf. Sie wurden bei der Bevölkerung einquartiert – auch bei den «Patrioten», welche den Ideen der französischen Revolution eigentlich positiv gegenüberstanden. Sie plünderten die Stadtkasse und lebten auf Kosten der hiesigen Bevölkerung. Was sie brauchten, organisierten sie auf dem Weg von Requisitionen, die nie bezahlt wurden. Ulrich Munzinger (ehemaliger Oltner Stadtammann und Bruder von Josef Munzinger, Anm. d. Red.) schreibt in seinen Erinnerungen, die Franzosen hätten das ganze Vermögen der Stadt «verzehrt».

Baumeister Blasius Baltenschwiler erhielt den Auftrag für die bis heute bestehende Brücke erst 1803. Bis dahin soll es eine Notbrücke gegeben haben. Was weiss man heute darüber?

Wenig. Olten war auf das Transitgeschäft über die Brücke angewiesen. Also musste man innert kürzester Zeit eine Notbrücke auf den Stümpfen der abgebrannten Pfeiler bauen. Sie war genau das, was der Name verspricht: eilig zusammengezimmert und auf eine sehr beschränkte Lebensdauer ausgelegt. Es gab aber noch weitere Probleme.

Welche?

Einerseits natürlich das fehlende Geld. Es herrschte aber auch seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert eine eigentliche Holznot. Das benötigte Eichenholz konnte man nicht mehr aus den Oltner Wäldern beziehen, es musste aus der ganzen Region beschafft werden. Die Holznot ging sogar so weit, dass die Stadt schon anno 1700 beschloss, sechs Jahre lang keine neuen Oltner Bürger mehr aufzunehmen. Man hätte ihnen kein «Bürgerholz» mehr abgeben können.

Das Bild «Olten mit der Notbrücke» könnte die erste Abbildung der Notbrücke (1798 bis 1803) sein. Fischer äussert in seinem Werk «Olten in alten Ansichten» jedoch einige Zweifel daran. Es sei wohl eher ein «Phantasieprodukt eines begabten Zeichners». Lavierte Bleistiftzeichnung, Künstler unbekannt. Aus «Olten in alten Ansichten»

Wie konnte diese Holznot schliesslich beendet werden?

Etwa ab 1820, als Olten wieder eine selbstständige Stadt geworden war, wurde dann im grossen Stil aufgeforstet. Wir sprechen hier von etwa 60’000 schnell wachsenden Bäumen, die rund um die Stadt gesetzt wurden. Innert 30 Jahren besass man dann so viel Holz, dass man es weitherum verkaufen konnte. Sogar bis nach Lyon. Holz wurde plötzlich zu einem richtigen Geschäftszweig für die Stadt.

Zurück zur Brücke. Heute ist die alte Holzbrücke das Wahrzeichen der Stadt. 1801 gab es aber auch Pläne für eine reine Steinbrücke. Sogar von einer gusseisernen Brücke sollen manche geschwärmt haben. Es wäre zum damaligen Zeitpunkt die erste in der Schweiz gewesen. Wäre Olten heute eine andere Stadt, hätte man damals ein solch visionäres Projekt realisiert?

Darüber kann man nur mutmassen. Ein solches Projekt stand nie ernsthaft zur Diskussion, für Visionen hatte man kein Geld. Die erste eiserne Oltner Brücke war die Tannwald-Brücke von 1858. Eine Steinbrücke wäre zwar vielleicht wesentlich solider, aber auch sehr viel teurer geworden – und damit reiner Luxus gewesen. Die Solothurner wollten Olten ja nicht vergolden.

Olten 1825, Aquarell von Jean Jacques Sperli. Aus «Olten in alten Ansichten»

