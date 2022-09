Notschlafstelle in Olten: Warum gerade in einem Wohnquartier?

Olten Ex-Stadtarchivar findet: «Eine Notschlafstelle an diesem Ort ist fragwürdig» – ein FDP-Mitglied äussert sich hingegen positiv über das Projekt Im Oltner Schöngrundquartier ist eine Notschlafstelle geplant, was Ängste bei der Anwohnerschaft auslöst. Bei der Behandlung eines Vorstosses im Gemeindeparlament gab es aber auch positive Voten. Fabian Muster Jetzt kommentieren 23.09.2022, 14.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im mittleren crèmefarbenen Haus in der Nähe des Frohheims ist das Projekt geplant. Bruno Kissling

Seit bekannt ist, dass an der Bleichmattstrasse 21 eine Notschlafstelle geplant ist, ist anscheinend Feuer im Dach im Oltner Schöngrund-Quartier. Bereits an der Infoveranstaltung vor rund einem Jahr wurden Befürchtungen laut, dass eine wenig sozialisierte Klientel für Unruhe und Unrat sorgen sowie den Alltag im Quartier stören könnte, wie diese Zeitung damals schrieb.

Auch die frühere Grüne-Stadträtin Iris Schelbert wehrt sich gegen die Notschlafstelle. Bruno Kissling

Diese Bedenken haben bei der Auflage des Baugesuchs im vergangenen Juni zu insgesamt 18 Einsprachen geführt. Unter anderem zeigt sich die frühere Grüne-Stadträtin Iris Schelbert skeptisch, die in unmittelbarer Nähe wohnt. Sie sagte Mitte Juli gegenüber dieser Zeitung, dass eine Notschlafstelle in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Schulhaus eine sehr unglückliche Kombination sei. Sie stellte auch grundsätzlich infrage, ob es in Olten überhaupt eine Notschlafstelle brauche.

Auch Ex-Stadtarchivar Peter Heim hat Einsprache gemacht

Einsprecher Peter Heim: Ihm gehört sein früheres Elternhaus in unmittelbarer Nähe zum geplanten Projekt. Patrick Lüthy

Bekannt wird nun, dass auch Peter Heim, ex-Stadtarchivar und Mann von Ex-SP-Nationalrätin Bea Heim, sich gegen das Projekt wehrt. Er besitzt im Quartier ein Dreifamilienhaus, das früher seinen Eltern gehörte. «Eine Notschlafstelle an diesem Ort ist fragwürdig, in einem Wohnquartier sowie gleich neben einer Schule und einer Kirche.» Was machen die Leute, die dort übernachten wollen am Morgen, nachdem sie rausgeschickt wurden, oder abends, bevor sie reindürfen?, fragt er sich. Seine Antwort: Sie stünden beim Veloständer der Schule oder vor der Pauluskirche herum. Er sei nicht gegen eine Notschlafstelle, aber es gäbe gewiss bessere Orte dafür, wie etwa die Rosengasse in der Nähe des Bahnhofs.

Im Parlament wurde am Donnerstagabend die überparteiliche Interpellation diskutiert, die von Urs Knapp (FDP) und Marc Winistörfer (SVP) auch wegen der Bedenken der Anwohnerschaft eingereicht wurden. Beide besitzen Wohneigentum in der Nähe und haben ebenfalls Einsprachen eingereicht – beide aus dem gleichen Grund: Das Projekt als Beherbergungsbetrieb sei aus baurechtlichen Gründen in einer Wohnzone nicht bewilligungsfähig.

Interpellant macht dem Stadtrat Vorwürfe

Winistörfer zeigte sich enttäuscht über die Vorstoss-Antwort des Stadtrats, da dieser die Ängste der Nachbarschaft nicht ernst nehme und nicht klar sei, was getan würde, falls das Projekt schief laufe. Zudem kritisierte er die mangelnde Einflussnahme aufs Projekt, obwohl der Stadtrat mit Raphael Schär-Sommer vertreten sei.

Der angesprochene Grüne-Stadtrat verwies im Parlament auf die Vorstoss-Antwort: Die Oltner Regierung und die Baukommission seien rechtlich getrennt und erstgenannte dürfe auf Bauprojekte keinen Einfluss nehmen. Zudem habe der Verein Schlafguet, der die Notschlafstelle betreiben will, laut Schär-Sommer bisher kein Gesuch auf Subventionen eingereicht.

Es gibt auch Pro-Voten im Gemeindeparlament

In der anschliessenden kurzen Debatte wurde klar, dass es im Parlament auch andere Meinungen gibt. FDPler Heinz Eng, der im Vorstand des Vereins Schlafguet sitzt, machte sich in einem emotionalen Votum für das Projekt stark. Er geisselte die falschen Bilder, die von einer Notschlafstelle verbreitet würden: Die Leute, welche vorübergehend ein Dach über dem Kopf bräuchten, dürfe man nicht kriminalisieren, weil es etwa auch Personen mit Eheproblemen sein könnten. Zudem sorgten Personen vor Ort dafür, dass das Betriebskonzept durchgesetzt würde.

Und Simea Fürst von der SP/Jungen SP kritisierte, dass mit dem Vorstoss «unsoziale Partikularinteressen» durchgesetzt würden, die im Parlament nichts zu suchen hätten. Kriminalität gäbe es auch so im Schöngrundquartier. Es sei unangebracht, alles Negative nur auf die künftige Klientel der Notschlafstelle zu schieben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen