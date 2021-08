Eventfrog entwickelt ihre Einlassapp weiter – Mit Zertifikaten

Olten Eventfrog: Ticket und Covid-Zertifikat in einem Zug Eventfrog aus Olten hat eine eigene App weiterentwickelt; deren Anwendung führt zu einer effizienten Einlasskontrolle. 03.08.2021, 19.30 Uhr

Alles auf einen Blick: Covid-Zertifikat und Ticket. Zvg

Das Oltner Start-up Eventfrog hat die hauseigene App zur Einlasskontrolle «Entry-App» weiterentwickelt und «ermöglicht den Scan von Covid-Zertifikaten aus der Schweiz und der EU», schreibt die Eventfrog AG in einer Medienmitteilung. Und das geht so: Verkaufen Veranstaltende ihre Tickets über Eventfrog, so können sie die sogenannte «Entry-App» für das Scannen der Tickets am Eingang nutzen. «Die Entry-App ist kostenlos, läuft auf jedem Smartphone und erlaubt die Einlasskontrolle ohne spezielle Zusatzgeräte», schreibt die Firma weiter. Neu liessen sich mit ihr auch Covid-Zertifikate scannen. Die Smartphone-App wurde 2018 lanciert und ermöglicht eine reibungslose und schnelle Einlasskontrolle. Diese wird nun auch unter erschwerten Bedingungen gewährleistet.