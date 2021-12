10 Jahre 23 Sternschnuppen in Olten: auch von Corona gezeichnet

Olten Es hätte Sternschnuppen fast à discrétion gegeben Zum 10-Jahr-Jubiläum war die «Lange Nacht der Sternschnuppen» geplant. Allerdings wurde die dann doch kürzer. 19.12.2021, 21.00 Uhr

Ladina Bucher tanzte durch die vier Jahreszeiten. Remo Fröhlicher

Nur Franz Hohler und Christoph Simon blieben vom Quartett übrig, welches die lange Nacht der Sternschnuppen am Samstag hätte bestreiten sollen. Die Performances mit Jo Elle und Friends sowie Ikan Hyu wurden Corona-bedingt vom Tagesprogramm gestrichen.

Die reguläre 18. Sternschnuppe um 18.15 Uhr war Ladina Bucher. Sie tanzte in 30 Minuten durch «Die vier Jahreszeiten». Und zwar durch jene des Komponisten Max Richter, zu welchen die Berner Tänzerin die Grenzen des Flamenco neu auslotete und in der Zusammenarbeit mit der Fotokünstlerin Tata Lorenzo in ein multimediales, aber auch berührendes Spektakel verwandelte.

Die sonntägliche Sternschnuppe dann bestritten Bähram Alagheband und Katrin Luder: Er Insektenfotograf, sie Biologin. (otr)