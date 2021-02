Olten Der Rest eines Traumes ist nun auch noch geplatzt — es gibt kein Mini-Ballsport-Center Die Pläne für ein nationales Leistungssportzentrum für Landhockey in Olten haben sich ebenfalls zerschlagen Jürg Salvisberg 19.02.2021, 05.00 Uhr

Kunstrasenfeld der Landhockeyaner: Es wird in erneuerter Form nicht Teil eines nationalen Leistungssportzentrums. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die Pläne für ein nationales Leistungssportzentrum für Landhockey in Olten haben sich ebenfalls zerschlagen. Von ehemals geplanten 33 Mio. Investitionen fliesst am Ende kein Franken nach Olten. Zuerst zogen die Initianten um den Oltner Unternehmer Marc Thommen wegen Differenzen mit den Baubehörden die Pläne für ein redimensioniertes Ballsport-Center mit 20 Mio. Franken Mitteleinsatz im Kleinholz im Juni 2020 zurück . Nun kommt auch eine kleinere Sportanlage von nationaler Bedeutung mit einer Sportart nicht zu Stande. Bereits im vergangenen Oktober erteilte der Stadtrat Swiss Hockey die Absage für ein nationales Leistungssportzentrum für Landhockey.

«In Olten bleibt nichts», konstatiert Architekt Marc Thommen. Nach seinen Eindrücken scheue sich die Stadt Olten vor Investitionen. Dies heisse jedoch nicht, dass das von der privaten Stiftung Jugendsportförderung 3 Tannen getragene Projekt nicht realisiert werde. «Wir suchen nun für unser modular ausgearbeitetes Projekt einen neuen Standort.» Dieser liege nicht im Kanton Solothurn. Als Domizil des nationalen Leistungssportzentrums für Landhockey waren bereits Zürich und Steffisburg BE im Gespräch.

Halbe Million hätte wohl genügt

Im Oltner Kleinholz hat es derzeit zwei Kunstrasenplätze, wobei jener für Landhockey nach Meinung von Experten ohnehin sanierungsbedürftig ist.







Marc Thommens Pläne sahen zwei neue Kunstrasenplätze für die Landhockeyaner vor, die nach Schätzung des Unternehmers für 200'000 Franken zu erstellen wären.

Neben dem Ersatz des bestehenden Feldes wäre ein zweites Feld auf das Dach eines Parkhauses zu liegen gekommen, womit der Verwaltungspräsident der EHC Olten AG gleichzeitig die Parkplatzproblematik im Kleinholz entschärfen wollte. Neben den Kosten für die Kunstrasenfelder hätte die Einwohnergemeinde die Konstruktion einer Traglufthalle für einen wintertauglichen Betrieb des Zentrums übernehmen müssen. Deren Finanzierung hätte laut Thommen 500'000 bis 750'000 Franken beansprucht.

Da es sich beim Leistungszentrum um eine Sportanlage von schweizerischer Bedeutung handelt, hätte die Stadt im Rahmen des Nationalen Sportanlagenkonzepts (NASAK) gemäss Thommen einen Drittel der Kosten an den Bund und an den kantonalen Sportfonds abwälzen können. Bestenfalls hätte die Stadt wohl mit Ausgaben von 470'000 Franken rechnen müssen, im schlimmsten Fall mit 630'000 Franken.

Da Swiss Hockey Miete bezahlt hätte, wäre die Stadt in den Folgejahren indes zu neuen Einnahmen gekommen. Das Parking hätte ausserdem eine weitere Geldquelle darstellen können. Über NASAK hat der Bund bisher in vier Tranchen innert 20 Jahren rund 170 Mio. Franken Finanzhilfen an 105 Sportanlagen gesprochen. Zum gesamten Investitionsvolumen von 1,7 Milliarden Franken steuerte die Eidgenossenschaft aber nur 8,5 Prozent bei, weil Kredite in der Höhe von 26,5 Mio. mangels Realisierung nicht beansprucht wurden.

Finanzielle Lage zu angespannt

Das Leistungssportzentrum des Landhockeyverbands bleibt auch ohne Standort Olten in der fünften Etappe in Planung.

«Olten wäre ein idealer Standort gewesen, weil es im Zentrum der Schweiz liegt und auch vom Tessin her gut erreichbar ist»,

bedauert Paul Schneider. Der Geschäftsführer von Swiss Hockey war auch vom geplanten Finanzierungsmodell sehr angetan. Paul Schneider führte ein ausführliches Gespräch mit Martin Wey. Der Oltner Stadtpräsident habe ihm zugesichert, das Projekt der Baukommission vorzustellen. In der Folge sei es jedoch nur noch zu einer telefonischen Absage gekommen. In der momentan angespannten finanziellen Situation könne die Stadt keine solchen Projekte angehen, habe ihm Martin Wey mitgeteilt. Wenn es zu einem späteren Zeitpunkt möglich würde, träte man jedoch gerne nochmals in Kontakt.

Schneider erwähnt ausserdem, dass dem NASAK-Verantwortlichen im Bundesamt für Sport als Begründung für Oltens Ausstieg auch mitgeteilt worden sei, dass die Stadt keine Möglichkeit sehe, zusätzliche Flächen für ein Leistungssportzentrum zur Verfügung zu stellen.

Eher Olten SüdWest als Kleinholz

Stadtpräsident Martin Wey erklärt auf Anfrage, das ursprüngliche Ballsport-Center hätte eine grosse Attraktivität für die Sportstadt Olten haben können. Es mache aber keinen Sinn, den Schwarzpeter dafür, dass das Projekt nicht zum Fliegen gekommen sei, weiter hin und her zu schieben.

«Fakt ist, dass das Projekt vermutlich zu wenig ganzheitlich angedacht worden ist.» Denn das Vorhaben hätte wohl noch für viel Gesprächsstoff bei den Vereinen punkto Nutzungsbedingungen der «privatisierten» Anlagen gesorgt. Beim Gemeindeparlament hätten sich Fragen bezüglich Bedingungen des Baurechtsvertrags, bei der Baukommission betreffend Gestaltung und Gebäudehöhe und bei den Nachbarn bezüglich Immissionen ergeben.

Frage: Was findet noch Platz?

Nach dem Rückzug des Projektes durch die Initianten habe sich der Stadtrat aktiv die Frage gestellt, was im Perimeter der heutigen Sportanlagen künftig noch Platz finden könnte. Man sei dabei zur Erkenntnis gekommen, dass diese Anlagen bei der öffentlichen Hand und aus Platzgründen weiterhin für den lokal-regionalen Sport in seiner ganzen Breite reserviert bleiben sollten. «Für allfällige nationale Zentren einzelner Sportarten auf dem Platz Olten ist eher die Eignung anderer Standorte – etwa in Olten SüdWest – zu prüfen», sagt Martin Wey.

Im konkreten Fall, der vom Landhockeyverband an die Stadtregierung herangetragen worden sei, hätte die Stadt als Bauherrin auftreten und entsprechend Investitionen übernehmen sollen. Der Stadtrat habe indes entschieden, dass er keine Möglichkeit einer Investition der öffentlichen Hand für ein Projekt der geplanten Art sehe und die Sportstättenplanung weiterhin selber bestimmen wolle.