Olten Erd- und Untergeschoss des Stadthauses sollen saniert werden – Machbarkeitsstudie kostet 220'000 Franken Um das Erd- und Untergeschoss des Oltner Stadthauses sanieren zu können, hat der Stadtrat eine Machbarkeitsstudie für 220'000 Franken in Auftrag gegeben. Fabian Muster 04.06.2021, 14.27 Uhr

Das Erdgeschoss des Oltner Stadthauses muss noch saniert werden.

Bruno Kissling

Vor sechs Jahren wurden die Obergeschosse des Oltner Stadthauses für 13,5 Millionen Franken erneuert, nun folgen noch die beiden Erd- und Untergeschosse, die damals ausgeklammert wurden. Als Grundlage für diese Sanierung muss geklärt werden, wie die Bausubstanz und der Zustand der technischen Anlagen aussieht. Dafür hat der Stadtrat kürzlich eine Machbarkeitsstudie für knapp 220'000 Franken an die Firma EBP Schweiz AG in Zürich in Auftrag gegeben. Im Budget 2021 war dazu sogar 250'000 Franken vorgesehen.