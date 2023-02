Ziegelfeldstrasse in Olten: Brandruinen werden abgerissen

Olten Endlich: Die Brandruinen an der Ziegelfeldstrasse werden abgerissen Seit Montag werden die Gebäude an der Oltner Bleichmatt- und Ziegelfeldstrasse abgerissen. Die Arbeiten sollten bis Ende März erledigt sein, mit grösseren Einschränkungen für den Strassenverkehr ist nicht zu rechnen. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 14.02.2023, 16.24 Uhr

Die Abbrucharbeiten an der Bleichmattstrasse sind gestartet. Begonnen wurde mit dem Gebäude der ehemaligen Polsterei Studer. Bruno Kissling

Nun ist es endlich so weit: die Häuserzeile nördlich der St.Martinskirche, entlang der Ziegelfeldstrasse, wird abgerissen. Seit Montag wird dort fleissig gearbeitet. Als Erstes geht es dem Gebäude der ehemaligen Polsterei Studer an der Bleichmattstrasse an den Kragen. «Das Ziel ist, dass bis Ende März alles abgerissen ist», sagt Peter Frei, Geschäftsleiter der Frei Architekten AG. Dem Architekturbüro gehört das Land, auf dem eine Überbauung mit insgesamt 52 Wohnungen vorgesehen ist.