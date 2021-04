Olten Einer für alle – alle für einen: der Munzingerplatz Der Stadtrat von Olten empfiehlt dem Parlament, den Auftrag «Belebter Munzingerplatz» zu überweisen. Die Initianten freut’s. Urs Huber 17.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So stellen sich die Freunde des belebten Munzingerplatzes eine unkomplizierte Nutzung vor. Zvg

Es mag eine Überraschung sein: Das Schicksal des Munzingerplatzes, der klassische Parkplatz für Gewohnheitsmenschen jedwelcher Provenienz, steht ansatzweise zur Debatte. Und dieser Debatte will sich der Stadtrat auch stellen.

Vorstoss überraschend als erheblich empfohlen

Dieser hat den Vorstoss «Belebter Munzingerplatz» als erheblich empfohlen. Der Auftrag aus der Feder von Luc Nünlist und Florian Eberhard (Fraktion SP / Junge SP) nämlich will den Stadtrat beauftragen, unter der Prämisse «Munzingerplatz für alle» eine Vorlage zu unterbreiten, mit welcher dort Raum für kulturelle und gewerbliche Anlässe sowie andere Veranstaltungen geschaffen wird. «Die Qualität des Munzingerplatzes ist seine zentrale Lage in der Kernstadt und sein alter Baumbestand», so die Initianten. Ihrer Ansicht nach aber könne der Platz aktuell seine Qualität nicht ausspielen, weil dieser mit Ausnahme von Wochen- und Monatsmarkt sowie einiger weniger Veranstaltungen ausschliesslich als Parkplatz genutzt werde. «Der Munzingerplatz soll allen gehören», erklären die Initianten.

Und jetzt? «Es freut uns: Der Stadtrat hat die Bedeutung des Platzes erkannt», gibt Nünlist zu verstehen. Was weniger freut: Dass der Stadtrat im Zuge der Ausarbeitung einer Vorlage zuhanden des Parlaments «zumindest eine schlanke Machbarkeitsstudie mit einer Grobkosteneinschätzung ausarbeiten lassen will», wie Stadtrat Thomas Marbet in seiner Beantwortung festhält. Bei einer Zustimmung des Parlaments wird der Stadtrat Offerten einholen und den Betrag als Nachtragskredit oder ins Budget 2022 aufnehmen. «Ich fürchte, da geht sehr viel Zeit verloren», meint Eberhard. Er und Nünlist wünschen sich eine schnelle und unkomplizierte Umsetzung der Idee.

Hervorzuheben: die einzigartige Lage

Auch für den Stadtrat steht fest, dass der Munzingerplatz mit seiner «einzigartigen Lage» einen wichtigen innerstädtischen Freiraum darstellt.

«Er weist aktuell rund 50 Parkplätze aus und wird bei Bedarf auch für Veranstaltungen und Märkte freigespielt»,

so Marbet in seiner Antwort weiter. Der Stadtrat sieht in der aktuellen Situation durchaus noch Chancen, eine breite Palette an Nutzungsmöglichkeiten verwirklicht zu sehen auf dem zentralen Platz. «Mit der Sanierung und Aufwertung der angrenzenden Bauten wie Stadtkirche, Haus der Museen, Hübelischulhaus und Kunstmuseum sieht er in einer Weiterentwicklung «eine grosse Chance für die Bevölkerung und die Erscheinung der Stadt». Zudem könne der Platz einen wichtigen Beitrag für die angestrebte Innenentwicklung leisten.

Allerdings weist Stadtrat Thomas Marbet in seiner Antwort auch darauf hin, dass bei einer Reduktion der Abstellplätze an diesem Ort eine Kompensationslösung aufzuzeigen sei. Geht es nach den Initianten des Vorstosses, können die wegfallenden Parkplätze durchaus in den umliegenden Parkhäusern und in der Schützi kompensiert werden.