Olten Einer, der auch auf Verzicht setzt: Rolf Sommer will auch als Rentner noch Stadtrat werden Rolf Sommer plädiert als Oltner Stadtratskandidat für die Maxime: «Sich nach der Decke strecken.» Interview: Urs Huber 29.01.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Sommer kandidiert als Pensionierter für den Stadtrat. Bruno Kissling

Rolf Sommer ist mit seinen 68 Jahren der Älteste unter den Stadtratskandidierenden in Olten. Der Vermessungsingenieur HTL und Rentner ist geschieden, wuchs in Grenchen auf und lebt seit 1982 in Olten. Wandern und sein Interesse an historisch-technischen Errungenschaften bezeichnet er als seine Hobbys.

Warum wollen Sie auf dem Meisenhard vor dem Krematorium fotografiert werden?

Rolf Sommer: Weil dies für sehr viele Menschen ein sehr wichtiger Ort ist und auch bleiben wird. Das Krematorium ist tief in der Gesellschaft verwurzelt, hat eine über 100-jährige Geschichte und ist jetzt, in Zeiten der Pandemie, vermehrt wieder ins Bewusstsein der Menschen zurückgekehrt. Der Weg ins Meisenhard ist für viele hier der letzte Weg. Und darum setze ich mich auch dafür ein, dass der Ort für die Besucher behindertengerecht ausgebaut wird.

Sie würden gewählt: Welches Thema gehört Ihrer Ansicht aufs politische Tapet?

Das Thema Finanzen gehört aufs Tapet. Denn die öffentliche Hand wird künftig weniger Geld zur Verfügung haben. Man kann den Leuten nicht mehr Geld aus der Tasche ziehen. Ich kenne viele, die sich fragen, wie sie denn die Steuern begleichen sollen. Vor allem jetzt in Pandemiezeiten. Ich glaube, wir müssen uns vermehrt fragen: Brauchen wir dies oder jenes. Auch das Bauen liegt mir am Herzen. Dabei ist mir die Verwendung einheimischer Baumaterialien besonders wichtig. Das sorgt für eine klimaneutralere Bilanz.

Rolf Sommers Palmarès Engagiert und umtriebig Bereits in seinem dritten Oltner Jahr wurde Sommer 1984 Mitglied im Wahlbüro Hübeli, im Jahr darauf Mitglied des Gemeindeparlaments für die CVP. 1993 erklärte er seinen Rücktritt und gründete drei Jahre später die Ortssektion der SVP. Im Jahr darauf wurde er erneut ins Gemeindeparlament gewählt, 2001 auch in den Kantonsrat, dem er bis auf den heutigen Tag angehört. Rolf Sommer gehört zu den umtriebigsten Polit-Beobachtern der Stadt, lanciert in regelmässigen Abständen Initiativen, Referenden oder Volksaufträge auf lokaler Ebene.

Die Coronakrise beherrscht derzeit unseren Alltag. Hätte der Stadtrat zusätzliche Unterstützungsmassnahmen neben Bund und Kanton etwa für Kultur- und Gastrobetriebe ergreifen müssen?

Ich glaube nicht; Geld hergeben ist nicht immer die beste Lösung. Grundsätzlich ist die Frage zu stellen, inwieweit solche Zahlungen überhaupt nachhaltig sind. Und manchmal muss man auch sagen: Das Leben ist ein Wechselspiel, es geht rauf und runter. Die Aufgabe ist bei den Exekutivkräften von Bund und Kanton meiner Ansicht nach am richtigen Ort.

Bisher hat der Stadtrat keine zusätzlichen Unterstützungsmassnahmen neben Bund und Kanton etwa für die Kultur- und Gastrobetriebe ergriffen. Sind solche nötig?

Wenn genügend Geld vorhanden ist, sind solche Vergaben durchaus in Ordnung. Heute fehlt dieses Geld. Deshalb sage ich Nein. Man kann nicht immer nach der öffentlichen Hand rufen, das ist mir zu einfach. Viel lieber würde ich auf freiwilliges Engagement setzen. Der Gemeinderatsbeschluss, dass man dem Gemeinderatsmitglied Kissling, "Olten Jetzt!", einfach 20'000 Franken für sein Lokal «Coq d’Or» genehmigt, ist für mich ein absolutes «No-Go».

Müsste die Stadt generell die Kultur und Sportvereine stärker unterstützen?

Nein, ich glaube nicht. Es ist immer eine Frage der Priorisierung und der finanziellen Möglichkeiten. Was brauchen Sie dringender: Brot oder Kultur? Ich sage: Brot. Und ganz ähnlich ist es mit dem Sport.

Die Stadt Olten muss in den nächsten Jahren mit dem Neubau Schulhaus Kleinholz und dem neuen Bahnhofplatz zwei wichtige Infrastrukturvorhaben stemmen. Ist dazu eine Steuererhöhung nötig?

Nein. Wie gesagt: Mehrausgaben müssen andernorts durch Minderausgaben ausgeglichen werden. Ich bin deshalb für die Priorisierung und Optimierung von Vorhaben. Die Praxis, sich nach der Decke zu strecken, ist etwas aus der Mode gekommen. Dorthin müssen wir zurück. Man braucht nicht immer das Schönste. Zudem ist, gerade in der Bahnhof-Frage, auch an die Regionalisierung zu denken. Der neue Bahnhofplatz ist ein Projekt mit regionalem Charakter. Da wäre die Einbindung der umliegenden Gemeinden überlegenswert. Denn auch diese profitieren von einer Optimierung des Platzes. Nebenbei bemerkt: 2008 hat der Gemeinderat die neue überrissene Besoldungsordnung genehmigt mit heute jährlichen Mehrausgaben von über einer Million.

Wie soll die Stadt Steuerausfälle aus der Unternehmenssteuerreform kompensieren?

Auch hier sehe ich nur die Möglichkeit, sich nach der Decke zu strecken. Eine höhere Steuerlast für natürliche und juristische Personen halte ich nicht für verantwortbar und auch nicht für mehrheitsfähig.

Das sagt der Mitbewerber Thomas Marbet,

SP-Stadtratskandidat «Ich habe keine Berührungsängste mit Rolf Sommer, wir sind ja Kantonsratskollegen. Für mich stellt sich die Frage, ob er willens ist, sich in einer Kollegialbehörde offen mit Themen der ganzen Breite einer Stadtregierung auseinanderzusetzen und gemeinsame Entscheide zur Lösungsfindung mitzutragen.»

Welche weiteren Grossprojekte soll sich Olten in den nächsten Jahren leisten? Schulhaus Kleinholz mit/ohne Dreifachturnhalle, Badi Garderobengebäude, neues Bühnenhaus Stadttheater, und die Personenunterführung Hammer?

Für am wenigsten dringlich halte ich die Personenunterführung Hammer. Ich würde erst mal schauen, wie sich die Situation in Olten SüdWest entwickelt. Der Leerwohnungsbestand ist dort enorm. Auch das Bühnenhaus im Stadttheater hat meiner Ansicht nach wenig Dringlichkeit. Warum? Dies hätte mit der ersten. Sanierung gemacht werden können. Ich habe etwas gegen die immergleiche Oltner Salami-Taktik. Ich schaue immer, für wie viele Menschen eine Investition gedacht ist. Und beim Stadttheater komme ich zum Schluss: Es sind wenige. Das Garderobengebäude der Badi ist eigentlich überfällig und hätte in den 1990er-Jahren bereits gemacht gehört. Und am dringlichsten erscheint mir das Schulhaus Kleinholz. Das brauchen wir nämlich unbedingt. Allerdings plädiere ich für ein Projekt mit einer Einfachturnhalle, denn die Stadthalle ist ja in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Schulhaus. Zudem plant der Kanton auf dem Gelände der Fachhochschule eine Dreifachturnhalle für Berufsschüler. Da frage ich mich: Wie viele Dreifachturnhallen brauchen wir eigentlich in Olten? Neu und wichtigstes Projekt wird das Krematorium und der Lift sein.

Was soll mit dem ehemaligen Kunstmuseums-Gebäude geschehen?

Das ist schwierig zu sagen. Ein Verkauf ist durchaus denkbar. Aber ob sich dafür überhaupt ein Käufer findet? Sicher wirkt sich auch ungünstig aus, dass das Eckhaus nicht im Besitz der öffentlichen Hand ist. Das ist der mangelhaften Eigentümerstrategie der Stadt geschuldet.

Am 25. April stimmt die Bevölkerung über den Weiterbetrieb des Krematoriums ab. Ihre Haltung dazu scheint klar.

Als Leiter des Referendumskomitees «Wir sind Olten» kämpfe ich für einen Neubau des Krematoriums und eine behindertengerechte Erschliessung der Friedhofanlage. Ein Lift vom Parkplatz zur Friedhofanlage ist ein schon langer gehegter Wunsch von vielen Menschen, damit sie die Gräber besuchen können.

Nach dem Aus des geplanten Ballsport-Centers im Kleinholz: Was soll auf dem ehemaligen Minigolf-Areal entstehen?

Auch das ist schwierig zu sagen. An das Ballsport-Zentrum habe ich nie geglaubt.

Im Entwicklungsgebiet Olten SüdWest geht es nicht vorwärts: Der angepasste Gestaltungsplan, der ein durchmischteres Quartier vorsieht, steht wegen Einsprachen vor Verwaltungsgericht und in der bisherigen Überbauung stehen rund 150 von 420 Wohnungen leer. Wie kann man das Quartier beleben?

Ich sage: Das Gebiet ist kaputt. Bauten ohne Herz sind dort entstanden. Das lässt sich nicht mehr korrigieren. Ich sehe nur eine Möglichkeit: Sämtliche neuen Sportanlagen gehören nach Olten SüdWest; die bestehenden Miethäuser liessen sich allenfalls als Campus nutzen. Und: Ein neues Schulhaus gehört nach Olten SüdWest.

Die Stadtverwaltung und ihre Tätigkeiten sollen bis 2040 klimaneutral sein, wie der Stadtrat kürzlich kommuniziert hat. Was halten Sie davon?

Nichts. Denn auch dies ist letztlich eine Finanzierungsfrage. Und dann: Woher die Energie dafür nehmen? Natürlich hätte sich die Fassade des Stadthauses angeboten, dort Solarpanels zu montieren. Aber das hätte allenfalls bei der Sanierung des Gebäudes gemacht gehört.

Olten kennen viele nur vom Umsteigebahnhof und hat vielfach immer noch einen schlechten Ruf. Welches wäre Ihr Gegenmittel?

Verwundert das? Besuchen Sie die Altstadt, dann ist man «allein in Olten». Es braucht den attraktiven Blick von der Bahnhofterrasse Richtung Altstadt. Heute wirkt der wenig einladend: monoton, unbelebt, einfach keine Farbe. Der Amthausquai gehört belebt, sollte zum Boulevard gemacht werden mit Beizen, Strassencafés. Dafür müsste man natürlich das unselige, weil nutzlose Bord hergeben.

Sie hätten einen Wunsch frei für Olten. Und der wäre?

Mehr Leben in Olten würde ich mir wünschen. Als ich damals nach Olten kam, pulsierte die Altstadt. Man hätte auf den Köpfen gehen können. Und ein engeres Zusammenrücken der beiden Stadthälften würde ich mir auch wünschen.